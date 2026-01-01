7 dự án bất động sản, du lịch nghìn tỷ tại Khánh Hòa ‘dính’ sai phạm

Nợ hơn 170 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Phối cảnh dự án SunBay Park Hotel & Resort do Công ty cổ phần SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Ảnh: An Khang.

Theo thông báo kết luận thanh tra, tại dự án Sunbay Park Hotel & Resort (vốn đầu tư khoảng 4.779 tỷ đồng, diện tích hơn 36.600 m²), cơ quan chức năng đã cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng mục đích, trong khi toàn bộ dự án là đất thương mại, dịch vụ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn nợ hơn 170 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp; dự án chậm tiến độ, đến nay chưa thể đưa vào khai thác.

Tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (hơn 2.480 tỷ đồng, 22,62 ha), Thanh tra Chính phủ xác định có vi phạm quy định về lựa chọn nhà đầu tư khi không tổ chức đấu thầu; giao đất khi chưa có trong kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh loại đất nhưng chưa xác định giá đất để thu nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó, dự án cũng chậm tiến độ kéo dài nhiều năm.

Tại Tổ hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư Nha Trang Bay (số 25–26 Phạm Văn Đồng, vốn hơn 2.052 tỷ đồng), Thanh tra Chính phủ kết luận việc chuyển giao đất quốc phòng cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá là trái quy định pháp luật. Đáng chú ý, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép khấu trừ 72 tỷ đồng tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất không đúng quy định, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách.

Còn dự án Khu đô thị Hưng Thịnh (Golden Bay) tại Bắc bán đảo Cam Ranh (4.500 tỷ đồng, gần 79 ha) bị xác định có các sai phạm như: chưa xác định giá đất để thu tiền thuê đất; khấu trừ chi phí đầu tư hạ tầng không đúng nguyên tắc; điều chỉnh quy hoạch vượt mật độ xây dựng cho phép; ký hợp đồng góp vốn khi chưa đủ điều kiện pháp lý; chậm tiến độ kéo dài.

Tại dự án Panorama Nha Trang (1.873 tỷ đồng), đoàn thanh tra cho rằng việc cho thuê đất không qua đấu giá, xác định giá đất chưa đúng phương pháp và không xác định lại nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh quy hoạch nâng tầng... Đáng chú ý, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ "chủ đầu tư còn bán căn hộ không đúng mục tiêu dự án được phê duyệt".

Tương tự, Dự án Khu đô thị ven sông Tắc (hơn 1.639 tỷ đồng, trên 36 ha) và Khu thương mại – dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải Hương (1.582 tỷ đồng) cũng để xảy ra vi phạm khi lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu, giao đất sai kế hoạch, xác định giá đất sai thời điểm, chậm tiến độ nghiêm trọng.

Kiến nghị thu hồi “sổ đỏ”, làm rõ trách nhiệm

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan qua từng thời kỳ; xử lý nghiêm theo quy định, trường hợp có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan điều tra.

Cơ quan thanh tra đề nghị thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai; xác định lại giá đất để thu đúng, thu đủ nghĩa vụ tài chính, trong đó yêu cầu thu hồi 72 tỷ đồng tại dự án Nha Trang Bay nộp về ngân sách nhà nước. Đồng thời, các chủ đầu tư phải khẩn trương khắc phục sai phạm, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm quyền lợi người dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp.