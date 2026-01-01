Vinhomes Olympic triển khai sẽ thay đổi cục diện BĐS phía Nam ra sao?

Tuy nhiên, cục diện đang thay đổi nhanh chóng khi khu đô thị thể thao Olympic chính thức được triển khai, đánh dấu thời điểm thị trường phía Nam Hà Nội bước vào một chu kỳ phát triển hoàn toàn mới.

Phía Nam không còn là "vùng trũng", mà là vùng được lựa chọn

Lịch sử phát triển đô thị cho thấy, không khu vực nào tăng trưởng bền vững nếu thiếu các "cực phát triển" đủ lớn có khả năng dẫn dắt dòng người và dòng vốn. Phía Nam Hà Nội sở hữu quỹ đất rộng, vị trí liên kết vùng thuận lợi, nhưng trong thời gian dài vẫn thiếu một dự án có vai trò hạt nhân. Sự xuất hiện của khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ được xem là bước ngoặt quan trọng. Với quy mô hơn 9000 ha, được định hướng trở thành quần thể thể thao – đô thị – sự kiện mang tầm quốc tế, dự án này không chỉ phục vụ nhu cầu nhà ở, mà còn tái định vị vai trò của toàn bộ khu vực phía Nam trong cấu trúc phát triển đô thị dài hạn của thủ đô Hà Nội.

Trong các chu kỳ trước, những đại dự án tương tự khi hình thành, thường tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất rõ rệt. Đại dự án sẽ kéo theo ba dòng chảy quan trọng: dòng dân cư dịch chuyển, dòng dịch vụ – thương mại phát triển và dòng vốn đầu tư đổ về. Từ đó, những khu vực xung quanh được thiết lập một mặt bằng giá bất động sản mới.

Mô hình TOD kết hợp "đại đô thị": công thức hình thành vùng tăng trưởng cực mạnh

Điểm đặc biệt của khu đô thị thể thao Olympic không chỉ ở quy mô, mà còn ở thời điểm xuất hiện. Dự án này được triển khai đồng thời với hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược quốc gia như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Tổ hợp ga Ngọc Hồi, các tuyến vành đai và mạng lưới các tuyến Metro trong quy hoạch dài hạn. Sự cộng hưởng giữa một đại đô thị quy mô lớn và hạ tầng giao thông công cộng chính là nền tảng của mô hình TOD (Transit Oriented Development) đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia phát triển.

Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và kề cận tổ hợp ga Ngọc Hồi

Trên thế giới, mô hình TOD khi kết hợp với một cực phát triển đủ mạnh thường tạo ra các "vùng tăng trưởng cực đại", nơi kinh tế – dân cư – BĐS cùng bước vào chu kỳ tăng trưởng kéo dài 15–20 năm. Hong Kong, Singapore là một trong số những minh chứng áp dụng mô hình TOD thành công trong hành trình tăng trưởng, phát triển bền vững và thần tốc.

Với vai trò là trung tâm mới của khu vực phía Nam Hà Nội, Vinhomes Olympic không chỉ tạo ra một điểm đến đô thị, mà còn tái cấu trúc dòng di chuyển, phân bố dân cư và hoạt động kinh tế của toàn khu vực phía Nam Hà Nội. Khi hạ tầng được kích hoạt, thương mại - dịch vụ sẽ dịch chuyển theo, mở ra một chu kỳ phát triển mới cho BĐS phía Nam với quy mô và chiều sâu lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Một cục diện mới đang hình thành ở phía Nam Hà Nội

Một đặc điểm quen thuộc của các chu kỳ BĐS là thị trường thường phản ứng trước khi hạ tầng hoàn thiện. Thực tế tại khu vực phía Nam Hà Nội cho thấy xu hướng này đã bắt đầu hình thành. Một số dự án trong bán kính hưởng lợi từ trục hạ tầng mới ghi nhận thanh khoản cao ngay từ giai đoạn đầu triển khai, cho thấy niềm tin của thị trường vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn của khu vực. Đơn cử, dự án Him Lam Boulevard khi mở bán từ cuối năm 2024 mặc dù nằm cách khu vực tổ hợp ga Ngọc Hồi khoảng 2 km đã ghi nhận tỷ lệ hấp thụ gần như toàn bộ trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào sức cầu và triển vọng tăng trưởng của khu vực phía Nam trong trung và dài hạn.

Theo các chuyên gia quy hoạch, sự kết hợp giữa đại đô thị quy mô lớn, hạ tầng giao thông chiến lược và quỹ đất phát triển dồi dào là nền tảng để phía Nam Hà Nội hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới, tương tự những gì mà khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh hay phía Tây Hà Nội đã trải qua trong các giai đoạn trước. Điểm khác biệt là chu kỳ lần này được kích hoạt đồng thời bởi nhiều yếu tố: TOD, đường sắt cao tốc, các vành đai liên vùng và một cực phát triển mang tầm vóc quốc tế. Điều này tạo ra kỳ vọng về một quá trình tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn bền vững hơn, với vai trò ngày càng rõ nét của bất động sản phía Nam trong cấu trúc đô thị Thủ đô. Khi các mảnh ghép hạ tầng dần hoàn thiện, khu vực từng được xem là "vùng trũng" sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của thị trường BĐS Hà Nội trong thập kỷ tới.