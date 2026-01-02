Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã kiến nghị tháo gỡ khó khăn﻿. Phường Mỹ Thượng đề xuất bổ sung khu nghĩa trang tập trung phục vụ cải táng và xem xét phương án bồi thường, bố trí TĐC đối với các hộ nằm trong hành lang an toàn nhưng không đủ điều kiện xây dựng, tách thửa. Xã Quảng Điền kiến nghị áp dụng đơn giá bồi thường theo mặt bằng giá năm 2026, sớm thẩm định, phê duyệt﻿ dự án và bố trí đủ vốn cho 4 khu TĐC trên địa bàn. Tại xã Phú Vang, người dân mong muốn khu nghĩa trang mới sớm hoàn thành để kịp di dời mồ mả trong tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch.