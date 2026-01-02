Huế tăng tốc xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao
Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, TP. Huế đang tăng tốc đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC), coi đây là bước quan trọng nhằm sớm ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.
Theo chủ đầu tư các khu TĐC, những ngày cuối năm 2025, nhiều công trình đang được các nhà thầu tổ chức thi công tăng ca, dự kiến làm xuyên Tết Dương lịch 2026 để kịp tiến độ đã cam kết.
Ghi nhận tại các khu TĐC Phú Hồ (xã Phú Hồ) và Phú Đa (xã Phú Vang) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế làm chủ đầu tư, không khí thi công diễn ra khẩn trương, các hạng mục san nền, làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh từng ngày.
Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế cho biết, với tính chất cấp bách của dự án đường sắt tốc độ cao, các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cả ban đêm, không nghỉ lễ, nhằm sớm tạo quỹ đất bố trí TĐC cho người dân.
Theo UBND TP. Huế, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn thành phố có chiều dài khoảng 95km, ảnh hưởng đến 12 xã, phường; trên tuyến bố trí 1 ga hành khách Phú Mỹ (phường Mỹ Thượng) và 1 ga tiềm năng tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô). Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 9.278 hộ, diện tích đất bị thu hồi hơn 1.128ha; dự kiến có 1.368 hộ phải bố trí TĐC, hơn 7.400 ngôi mộ cần di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) ước khoảng 4.495 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng các khu TĐC và nghĩa trang khoảng 1.785 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Xây dựng đã phân bổ cho TP. Huế 335 tỷ đồng.
Trên cơ sở rà soát quỹ đất, thành phố dự kiến bố trí 22 khu TĐC, 5 khu nghĩa trang cùng các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, chợ kết hợp TĐC… nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho người dân sau di dời.
Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã kiến nghị tháo gỡ khó khăn. Phường Mỹ Thượng đề xuất bổ sung khu nghĩa trang tập trung phục vụ cải táng và xem xét phương án bồi thường, bố trí TĐC đối với các hộ nằm trong hành lang an toàn nhưng không đủ điều kiện xây dựng, tách thửa. Xã Quảng Điền kiến nghị áp dụng đơn giá bồi thường theo mặt bằng giá năm 2026, sớm thẩm định, phê duyệt dự án và bố trí đủ vốn cho 4 khu TĐC trên địa bàn. Tại xã Phú Vang, người dân mong muốn khu nghĩa trang mới sớm hoàn thành để kịp di dời mồ mả trong tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch.
Theo UBND TP. Huế, các kiến nghị hiện được các sở, ngành và địa phương rà soát, xử lý trên tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhưng vẫn đúng quy định pháp luật và tiến độ chung của dự án. Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, phạm vi ảnh hưởng lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân và sự phát triển lâu dài của thành phố. Các địa phương, chủ đầu tư phải chủ động, quyết liệt, rà soát, kiểm kê đầy đủ các hộ dân trong phạm vi dự án; đồng thời kiến nghị Ban Quản lý dự án đường sắt sớm bàn giao tim tuyến, mốc GPMB và hành lang an toàn để triển khai đồng bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC.
Mới đây, lãnh đạo UBND TP. Huế đã trực tiếp kiểm tra tiến độ nhiều khu TĐC, khu nghĩa trang tại Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện phương án phân lô, hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC trước ngày 30/6/2026. Riêng khu nghĩa trang xã Phú Vang phải hoàn thành tối thiểu 1.000/1.546 lô mộ trước Tết Nguyên đán 2026 để người dân kịp di dời mồ mả.
Đối với khu TĐC Lộc Tiến (giai đoạn 2) tại Chân Mây - Lăng Cô triển khai chậm tiến độ, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo tiến độ hằng ngày; nếu không có chuyển biến, chậm nhất đến 30/3/2026 phải bàn giao mặt bằng, trường hợp tiếp tục chậm trễ sẽ xem xét xử lý trách nhiệm, kể cả điều chuyển chủ đầu tư.
Thành ủy Huế cũng đã thành lập tổ công tác chuyên trách do Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh làm Tổ trưởng, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/lần. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, không lồng ghép dự án khác, không để xảy ra thất thoát, trục lợi, bảo đảm các khu TĐC hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ hiệu quả dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Theo
Tiền Phong
