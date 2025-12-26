Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công

26-12-2025 - 07:16 AM | Bất động sản

Trong khi Vinhomes Cần Giờ có diện tích lên đến 2.900 ha, giá đất trên mỗi m2 chưa đến 1 triệu đồng, đã được đóng tiền đất và triển khai rầm rộ thì Thủ Thiêm Eco Smart City rộng chưa đến 8 ha, giá đất trên mỗi m2 hơn 200 triệu đồng và vẫn án binh bất động.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 1.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, thành phố hiện có 2 dự án có số tiền sử dụng đất vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes Green Paradise nằm ở ngoại thành, có diện tích lên đến gần 2.900 ha, mỗi m2 đất có giá chưa đến một triệu đồng, tỷ lệ tiền đất trên tổng mức đầu tư chỉ hơn 10%.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 2.

Còn Thủ Thiêm Eco Smart City ở gần trung tâm thành phố, chỉ rộng hơn 7 ha, giá đất hơn 200 triệu đồng m2 và tiền đất có thể chiếm tới 80% tổng mức đầu tư.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 3.

Dự án có mức tiền sử dụng đất cao nhất là Vinhomes Green Paradise, do Vingroup phát triển tại xã Cần Giờ (TP.HCM), đã nộp hơn 27.000 tỷ đồng (gồm 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất). Con số này chiếm trên 1/3 tổng thu ngân sách từ đất dự kiến của TP.HCM trong cả năm (khoảng 80.000 tỷ đồng), phản ánh quy mô đóng góp đặc biệt lớn cho ngân sách.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 4.

Dự án có quy mô gần 2.900 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, định hướng theo mô hình đô thị sinh thái – du lịch – nghỉ dưỡng. Dù nằm ở khu vực ngoại thành, quỹ đất rộng lớn đã đưa nghĩa vụ tài chính của dự án lên mức cao kỷ lục, lớn nhất từng ghi nhận tại TP.HCM đối với một dự án đơn lẻ.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang được triển khai với tốc độ thần tốc, nhiều hạng mục hạ tầng và phân khu đã dần lộ diện trên thực địa.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 6.

Công trường thi công nhộn nhịp, tuyến đường trục chính đã được thảm nhựa, cùng với việc bố trí cảnh quan hai bên từng bước hoàn thiện. Ảnh: Cường SG.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 7.

Trái lại, dự án có mức tiền sử dụng đất cao thứ hai lại nằm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực được xem là “lõi đất vàng” và trung tâm tài chính – thương mại mới của TP.HCM.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 8.

Cụ thể, dự án Thủ Thiêm Eco Smart City do Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) phát triển tại khu chức năng 2a Thủ Thiêm (phường An Khánh), có diện tích khoảng 7,45 ha, tổng vốn đầu tư 900 triệu USD, nhưng tiền sử dụng đất được xác định lên tới khoảng 16.000 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 9.

Dự án từng được khởi động vào năm 2022 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên sau quá trình xác định lại nghĩa vụ tài chính, gánh nặng chi phí đất đai đã khiến chủ đầu tư liên tục “quay xe: Xin miễn thu bổ sung tiền sử dụng đất, xin rút lui, xin tháo gỡ vướng mắc, xin được tiếp tục làm dự án.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 10.

Trong khi đó, công trường Thủ Thiêm Eco Smart City hiện vẫn án binh bất động. Cổng công trường trên trục Mai Chí Thọ (TP.HCM) hiện chỉ có một màu trắng ảm đạm. Không tên công trình, không thông tin chủ đầu tư.

Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công - Ảnh 11.

Bên trong khu đất hiện vẫn bỏ trống, cỏ mọc um tùm. Dự án chưa được triển khai và đang chờ các quyết định pháp lý tiếp theo.

 Vinhomes Green Paradise đang viết lại lịch sử Cần Giờ: Từ thương cảng, chiến khu đến kỳ quan đô thị tương lai của thế giới

Bài và ảnh: Huy Nguyễn - Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MIK Group xin rút lui khỏi siêu dự án "kỳ tích sông Hồng", ai là người được hưởng lợi?

MIK Group xin rút lui khỏi siêu dự án "kỳ tích sông Hồng", ai là người được hưởng lợi? Nổi bật

Tại sao Vingroup, MIK Group, Đèo Cả đột ngột rút khỏi loạt siêu dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay?

Tại sao Vingroup, MIK Group, Đèo Cả đột ngột rút khỏi loạt siêu dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay? Nổi bật

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh

07:05 , 26/12/2025
Diễn biến về bảng giá đất mới của TPHCM trước ngày thông qua

Diễn biến về bảng giá đất mới của TPHCM trước ngày thông qua

07:04 , 26/12/2025
Tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện thế nào?

Tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện thế nào?

19:59 , 25/12/2025
TP Hồ Chí Minh: Loạt bất cập khiến Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 chậm tiến độ

TP Hồ Chí Minh: Loạt bất cập khiến Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 chậm tiến độ

19:47 , 25/12/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên