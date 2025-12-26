Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công
Trong khi Vinhomes Cần Giờ có diện tích lên đến 2.900 ha, giá đất trên mỗi m2 chưa đến 1 triệu đồng, đã được đóng tiền đất và triển khai rầm rộ thì Thủ Thiêm Eco Smart City rộng chưa đến 8 ha, giá đất trên mỗi m2 hơn 200 triệu đồng và vẫn án binh bất động.
