Cảnh đối lập của 2 dự án có tiền sử dụng đất lớn nhất TP.HCM: Vinhomes đóng 27.000 tỷ và triển khai thần tốc, Lotte chưa thi công

Dự án có mức tiền sử dụng đất cao nhất là Vinhomes Green Paradise, do Vingroup phát triển tại xã Cần Giờ (TP.HCM), đã nộp hơn 27.000 tỷ đồng (gồm 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất). Con số này chiếm trên 1/3 tổng thu ngân sách từ đất dự kiến của TP.HCM trong cả năm (khoảng 80.000 tỷ đồng), phản ánh quy mô đóng góp đặc biệt lớn cho ngân sách.