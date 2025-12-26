Diễn biến về bảng giá đất mới của TPHCM trước ngày thông qua

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-12-2025 - 07:04 AM | Bất động sản

UBND TPHCM đánh giá, việc giảm giá đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức điều chỉnh tăng, giảm giá đất nông nghiệp thuần tại các khu vực.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM vừa có tờ trình bổ sung 1159/TTr-UBND-ĐT gửi HĐND TPHCM về ban hành nghị quyết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn.

Đây là nội dung bổ sung giải trình, tiếp thu của UBND TPHCM sau buổi thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM đối với việc ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 vào ngày 23/12.

Các nội dung của Tờ trình sẽ được trình HĐND TPHCM tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày mai (26/12) để xem xét thông qua. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn.

Theo UBND TPHCM, việc giảm giá đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức điều chỉnh tăng, giảm giá đất nông nghiệp thuần tại các khu vực.

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhận thấy bảng giá đất được áp dụng rộng rãi và có tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng khác nhau. Do đó có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nhưng lại có tác động không tích cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 26/11, giá đất trồng cây hàng năm thấp nhất là 300.000 đồng/m2 và cao nhất là 1.200.000 đồng/m2, giá đất trồng cây lâu năm thấp nhất 370.000 đồng/m2 và cao nhất là 1.440.000 đồng/m2.

Do đó, UBND TPHCM tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, đề xuất giữ lại kết quả theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất, nhằm ổn định đời sống người dân tại từng địa bàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM vừa mới sáp nhập.

Bảng giá đất và cơ chế khu thương mại tự do sẽ được HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 26/12. Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98 và Luật Đất đai mới.

Đáng chú ý nhất là tờ trình về xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là nội dung được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

