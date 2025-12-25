TP Hồ Chí Minh: Loạt bất cập khiến Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 chậm tiến độ

Đây là một trong các dự án có vai trò kết nối giao thông quan trọng, giảm kẹt xe, ngập úng khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyến đường kết nối với Bình Dương. Đồng thời, dự án cũng giúp hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang cảnh quan, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phối cảnh đường Thạnh Xuân 25 sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng - Ảnh: T.L

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 (cũ), nay thuộc Sở Xây dựng làm chủ đầu tư (gọi tắt là BQL dự án). Công trình đã được khởi công xây dựng ngày 28/8/2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, hiện dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra.

Đại diện BQL dự án cho biết, nguyên nhân một phần do đơn vị thi công chậm tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Đồng thời, dự án cũng đang vướng liên quan đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật (tuyến ống cấp nước).

Theo đó, hệ thống thoát nước mưa của công trình trùng và giao cắt khoảng 2.050m tuyến ống cấp nước do Công ty CP cấp nước Trung An quản lý, đến nay chỉ mới di dời, xử lý giao cắt được 250m. Do đó, ảnh hưởng đến tiến độ thị công công trình và không thể hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch đã đề ra.

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án này, UBND phường Thới An (TP Hồ Chí Minh) đã có văn bản gửi BQL dự án và các cơ quan có liên quan đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công liên quan. Mới đây nhất, n gày 24/10, UBND phường Thới An có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh, các Sở Xây dựng, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty CP Cấp nước Trung An và Ban Quản lý dự án.

UBND phường Thới An đã kiến nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật (đường ống cấp nước) để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Thạnh Xuân 25.

Ngày 17/11, UBND phường tiếp tục có văn bản gửi Sở Xây dựng và BQL dự án đề nghị chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thi công khẩn trương có giải pháp khắc phục, sửa chữa các vị trí không đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp với Công ty CP Cấp nước Trung An và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đẩy nhanh công tác thực hiện di dời tuyến ống cấp nước và bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Đồng thời, địa phương kiến nghị Sở Xây dựng quan tâm, đôn đốc chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay của dự án liên quan đến công tác di dời đường ống cấp nước.

Ngày 29/11, Văn phòng UBND TPHCM ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường, Tổ trưởng Tổ Công tác số 1 tại buổi làm việc với các Sở ngành, chủ đầu tư, lãnh đạo các phường, xã liên quan. Trong đó, giao các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán di dời hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng....); chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm việc di dời, xử lý giao cắt các đường ống cấp nước dự án. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trong tháng 12/2025.

Hiện nay, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan đang triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên của UBND thành phố.