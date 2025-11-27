6 hạ tầng tỷ đô đòn bẩy đưa Cần Giờ "thức giấc" với Vinhomes Green Paradise

Đây không chỉ là những công trình kết nối giao thông đơn thuần, mà còn là những "đòn bẩy chiến lược" giúp khu vực này chuyển mình mạnh mẽ, định vị bản thân trở thành một tâm điểm kinh tế – du lịch – thương mại biển mới đầy tiềm năng của khu vực phía Nam.

Trong bức tranh phát triển đầy sôi động và mạnh mẽ đó, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise nổi lên như một hình mẫu tiên phong, trung tâm của hệ sinh thái đô thị biển ESG, nơi được kỳ vọng sẽ thiết lập và dẫn dắt một chuẩn sống đẳng cấp mới tại Cần Giờ.

6 dự án hạ tầng tỷ đô – 6 mũi nhọn kiến tạo tương lai

Cầu Cần Giờ – Mở cửa ngõ giao thương chiến lược

Dự kiến khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành trong quý II/2028, Cầu Cần Giờ là dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động mạnh mẽ và trực tiếp nhất đến sự bứt phá của cả khu vực. Công trình này sẽ thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh hiện tại, giải quyết triệt để tình trạng ùn ứ kéo dài, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống chỉ còn vài phút. Khi đi vào vận hành, cây cầu sẽ mở khóa tiềm năng du lịch – thương mại vốn bị "neo giữ" suốt nhiều năm, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về lượng du khách, dòng vốn đầu tư và nhu cầu sở hữu các sản phẩm second-home ven biển chất lượng cao. Đối với Vinhomes Green Paradise, Cầu Cần Giờ chính là một động lực quan trọng giúp giá trị dự án tăng tốc ngay từ những giai đoạn vận hành đầu tiên.

Tiến độ 6 hạ tầng trọng điểm. Ảnh: ACB Homes

Đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Bước tiến đột phá

Tuyến cao tốc với tốc độ thiết kế lên đến 350 km/h, dự kiến khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành quý III/2028, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 13 phút. Hạ tầng này mở ra cơ hội phát triển du lịch trong ngày, gia tăng mạnh mẽ lượng du khách đến các khu nghỉ dưỡng ven biển và thu hút dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn. Về dài hạn, đây là nền tảng vững chắc giúp Cần Giờ được định vị là một "vệ tinh kinh tế biển" quan trọng của TP.HCM, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho Vinhomes Green Paradise trên bản đồ đô thị biển khu vực.

Đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu: Kết nối siêu tốc

Dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành quý I/2029, tuyến đường vượt biển này sẽ tạo nên một kỷ lục chưa từng có khi rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Tuyến đường này không chỉ mở ra một luồng khách du lịch khổng lồ, tạo cơ hội phát triển vượt trội cho các dịch vụ nghỉ dưỡng – giải trí, mà còn hình thành một trục liên kết đô thị biển quan trọng: TP.HCM – Cần Giờ – Vũng Tàu. Nhờ nằm trên hành lang kết nối biển mang tính chiến lược này, Vinhomes Green Paradise trở thành tâm điểm hưởng lợi cả về lưu lượng khách ghé thăm lẫn tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản.

Vị trí chiến lược dự án giúp kết nối các hạ tầng giao thông quan trọng. Ảnh: ACB Homes

Nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành: Trực tiếp kết nối Sân bay Quốc tế

Nút giao dự kiến vận hành từ quý I/2028, thiết lập một tuyến kết nối nhanh chóng và trực tiếp giữa Cần Giờ và Sân bay Quốc tế Long Thành. Tác động nổi bật là việc gia tăng khả năng kết nối quốc tế, thu hút lực lượng chuyên gia nước ngoài, doanh nhân và doanh nghiệp đa quốc gia. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu sở hữu bất động sản ven biển có khả năng kết nối linh hoạt bằng cả đường bộ và đường không. Đây là lợi thế lớn dành cho nhóm cư dân tinh hoa tương lai của Vinhomes Green Paradise, những người ưa chuộng một phong cách sống đẳng cấp và năng động.

Cảng quốc tế Cần Giờ: Động lực thương mại biển hiện đại

Giai đoạn 1 của Cảng quốc tế Cần Giờ dự kiến vận hành từ quý I/2027 và hoàn thiện toàn bộ vào năm 2045. Cảng này không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, thúc đẩy mạnh mẽ thương mại hàng hải mà còn tạo ra nhu cầu lớn về logistics, lưu trú, thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Nhờ vị trí liền kề, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ thu hút một lượng lớn chuyên gia và doanh nhân quốc tế đến sinh sống và làm việc, mở ra một thị trường cho thuê và ở thực đầy tiềm năng, đáp ứng nhu cầu cao cấp.

Tiến độ thi công dự án. Ảnh: ACB Homes

Cảng Landmark Harbour – "Trái tim giao thương" của Vinhomes Green Paradise

Dự án này dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành quý II/2027, là một cảng du lịch quốc tế nội khu với khả năng tiếp nhận tàu 1.000 chỗ. Landmark Harbour đóng vai trò là trung tâm kết nối du lịch – thương mại của toàn bộ siêu đô thị. Sự hiện diện của cảng giúp mở đường cho các tuyến hải trình quốc tế, nâng tầm trải nghiệm du lịch biển lên một tầm cao mới, đồng thời định vị Vinhomes Green Paradise ở một đẳng cấp đô thị biển quốc tế hiếm có tại Việt Nam.

Tác động tổng thể: Đòn bẩy bứt phá cho cư dân và nhà đầu tư

Khi 6 dự án hạ tầng trọng điểm này đồng loạt được triển khai, Cần Giờ chính thức bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới đầy hứa hẹn. Đối với cư dân, đây là sự nâng cấp toàn diện về khả năng kết nối, hệ thống tiện ích và chất lượng trải nghiệm sống. Đối với các nhà đầu tư chiến lược, đây chính là cơ hội "đi trước đón đầu" tại khu vực được dự báo sẽ tăng tốc mạnh mẽ nhất phía Nam. Hệ sinh thái hạ tầng hoàn chỉnh này còn thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ cả trong và ngoài nước, đặc biệt khi cảng quốc tế, cảng du lịch và đường sắt cao tốc cùng đi vào vận hành.

Các nhà đầu tư tại sa bàn dự án. Ảnh: ACB Homes

Cần Giờ hiện tại đang hội tụ đầy đủ ba yếu tố vàng: vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và hạ tầng đồng bộ, mở ra biên độ tăng trưởng bền vững và vượt trội cho các dự án quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise.

Để tận dụng tối đa những cơ hội vàng tại khu vực Cần Giờ, nhà đầu tư cần có sự đồng hành của một đơn vị am hiểu thị trường sâu sắc và có kinh nghiệm triển khai các sản phẩm cao cấp.

