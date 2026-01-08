Tỉnh từng rộng nhất Việt Nam sắp khởi công tuyến cao tốc 24.000 tỷ dài 60km

Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, tỉnh đã có kết luận chính thức về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Theo kế hoạch, Nghệ An dự kiến khởi công tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy trước ngày 30/4/2026. Để bảo đảm mốc tiến độ này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; đồng thời yêu cầu đến ngày 16/1 phải hoàn thành phương án hướng tuyến để bàn giao cho các địa phương làm cơ sở triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ xây dựng khu tái định cư và thi công tuyến đường; các sở, ngành liên quan tham mưu lựa chọn nhà thầu có năng lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Về lộ trình cụ thể, trước ngày 30/4 phải hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định giá và công tác bồi thường; trước ngày 30/6 hoàn thành xây dựng các khu tái định cư; đến cuối tháng 8/2026 tổ chức bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60 km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Hưng Nguyên, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, đi qua địa bàn 9 xã.

Tuyến được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 24.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2029.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, gồm một dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với dự án xây dựng tuyến chính, Sở Xây dựng Nghệ An cam kết triển khai đầy đủ các bước theo quy định, bảo đảm khởi công vào ngày 30/4 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. 9 dự án thành phần còn lại được giao cho các xã làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về giải phóng mặt bằng, toàn tuyến chủ yếu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, trong đó có rừng phòng hộ, đất ở, cùng một phần diện tích đất quốc phòng, đất sản xuất, kinh doanh và mặt nước.

Dự án tác động đến 210 hộ dân có đất ở, trong đó 113 hộ phải bố trí tái định cư tại 10 khu tái định cư thuộc 6 xã; 3 xã còn lại không phát sinh nhu cầu tái định cư.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh Nghệ An tới cửa khẩu Thanh Thủy, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại biên giới. Đồng thời, tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, dịch vụ và logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu.

Đáng chú ý, dự án này là một phần của tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn trong tương lai. Việc hình thành trục giao thông hiện đại này sẽ nâng cao năng lực vận tải quốc tế và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam – Lào trong dài hạn.

Nghệ An từng là tỉnh có diện tích rộng nhất Việt Nam, nhưng sau đợt sáp nhập tỉnh, tỉnh Lâm Đồng hiện giữ vị trí này với diện tích 24.233,07 km2. Hiện nay, Nghệ An đứng thứ 4 về diện tích với khoảng 16.490 km2.



