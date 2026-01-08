Sun Group Nam Hà Nội sắp có thêm các đại công viên, bất động sản tăng sức hút

Theo đại diện Sun Property - thành viên Tập đoàn Sun Group, nhiều khách hàng chia sẻ lý do họ chọn căn hộ cao tầng Park Residence xuất phát từ lợi thế vị trí hiếm có: thuộc phân khu Flora Avenue tại trung tâm đô thị Sun Urban City, tiếp giáp hai trục đường huyết mạch là tuyến 32m và 36m. Các tòa căn hộ Park Residence đồng thời sở hữu mặt tiền trực diện Công viên Sun World Hà Nam, Công viên Thể thao; từ đây cũng chỉ mất vài phút di chuyển để kết nối tới và Công viên Sinh thái, Công viên Lễ hội và Công viên Văn hóa.

Đa dạng tiềm năng kinh doanh

Năm 2025, khi Công viên Lễ hội và Công viên Sun World Hà Nam giai đoạn đầu đi vào vận hành, sự xuất hiện của các không gian vui chơi giải trí, sự kiện và lễ hội quy mô lớn nhanh chóng thu hút dòng người đông đúc đổ về khu vực trung tâm đại đô thị Sun Urban City, không chỉ từ cộng đồng cư dân địa phương mà còn là du khách thập phương. Nhịp sống khu vực trở nên sôi động hơn, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ tăng rõ rệt. Từ năm 2026, khi các công viên còn lại lần lượt được khởi công và chính thức hoạt động, Sun Urban City sẽ hình thành hệ sinh thái tiện ích, điểm đến vui chơi - giải trí liên hoàn.

Trục đại lộ lễ hội Sun Urban City chật kín người vui chơi dịp cuối năm. (Ảnh: Ánh Dương)

Lợi thế nằm ở nút giao của các trục đại lộ chính giúp Park Residence đón lưu lượng giao thông lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các mặt bằng kinh doanh có tính nhận diện cao và khả năng khai thác thực tế. Các mô hình dịch vụ tại khối đế thương mại như café, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, chăm sóc sức khỏe, cơ sở giáo dục, khu vui chơi cho trẻ em hay không gian trải nghiệm sáng tạo có "đất diễn" rõ rệt nhờ nguồn khách ổn định từ cư dân nội khu và du khách tham quan các đại công viên.

Ở góc nhìn rộng hơn, khu cửa ngõ phía Nam Thủ đô vốn có tiềm năng du lịch với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn, song sự thiếu vắng các tổ hợp vui chơi, giải trí và sự kiện quy mô lớn khiến nhiều chuyến đi chỉ dừng ở mức tham quan ngắn ngày. Chuỗi công viên của Sun Group được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống này, tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Chuỗi tiện ích giải trí nghỉ dưỡng kích hoạt dòng tiền đầu tư sinh lời. (Ảnh: Ánh Dương)

Khi thời gian lưu trú kéo dài, nhu cầu về các sản phẩm bất động sản có khả năng khai thác linh hoạt cũng gia tăng. Tại Park Residence, thiết kế căn hộ với chiều cao trần gần 5m cho phép mở rộng đáng kể diện tích sử dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ lưu trú đến kết hợp khai thác dịch vụ. Theo đó, căn hộ 29m² có thể hữu dụng đến 44m²; căn 45m² đạt khoảng 68m² và căn 55m² có thể mở rộng lên tới gần 90m².

Quỹ căn hộ cao tầng của Sun Group cũng được mở bán với mức giá hiếm thấy trên thị trường, chỉ từ 25 triệu đồng/m² diện tích hữu dụng (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì). Theo các nhà đầu tư, mức giá này tạo khoảng đệm đủ rộng để vừa an cư, vừa khai thác kinh doanh, đặc biệt hấp dẫn với những gia đình trẻ hoặc người muốn tạo dòng tiền từ bất động sản ngay trong quá trình sinh sống.

Giá trị sống chất lượng và đầu tư bền vững

Nếu vị trí hay giá bán là yếu tố khẳng định lợi thế cạnh tranh ban đầu thì giá trị dài hạn giúp Park Residence "tăng giá" trong mắt nhà đầu tư và khách hàng là chất lượng môi trường sống, nơi cư dân và đặc biệt là thế hệ tương lai được hưởng thụ mỗi ngày.

Không gian xanh chiếm phần lớn diện tích đô thị. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia Đại học Harvard và Trường Y tế Công cộng T.H. Chan (Harvard T.H. Chan School of Public Health), trẻ em sống tại những khu vực có mật độ cây xanh cao ghi nhận khả năng tập trung và chỉ số chức năng điều hành (executive function) vượt trội so với trẻ lớn lên trong môi trường đô thị "bê tông hóa". Không gian xanh - gồm công viên, vườn cây, hàng rào cây xanh hay thậm chí chỉ là những mảng xanh nhỏ quanh khu dân cư, vì thế không chỉ mang giá trị cảnh quan, mà còn trực tiếp tác động đến sức khỏe tinh thần và năng lực phát triển dài hạn của cư dân.

Với 5 đại công viên vệ tinh cùng mật độ xây dựng chỉ khoảng 18% của đô thị Sun Urban City, cư dân của Park Residence như sống giữa một "ốc đảo xanh" - thiên đường giải trí, trải nghiệm hiếm có của thị trường bất động sản.

Căn hộ Park Residence thiết kế tối ưu công năng, khai thác linh hoạt. (Ảnh: Ánh Dương)

Giá trị của công viên và các tổ hợp giải trí quy mô lớn cũng đã được chứng minh như một "đòn bẩy" tăng giá bất động sản. Báo cáo Lucrative Landmark Report (Mỹ) cho thấy, các dự án nhà ở nằm trong bán kính 10-20 dặm quanh những công viên giải trí lớn thường ghi nhận mức tăng giá vượt trội so với khu vực xa hơn. Điển hình, giá căn hộ tại khu vực lân cận Walt Disney World (Mỹ) đã tăng tới 364% theo thời gian phát triển của tổ hợp này.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng bất động sản tại khu vực cửa ngõ Nam Hà Nội hiện vẫn đang ở vùng giá thấp, chỉ khoảng 2/3 so với những nơi có vị trí và tiềm năng tương đồng. Khi hạ tầng, chuỗi công viên và các điểm đến vui chơi - giải trí đồng loạt vận hành, dư địa tăng trưởng của các sản phẩm như Park Residence được đánh giá còn rộng mở, nhờ hội tụ đồng thời giá trị sống chất lượng và giá trị đầu tư bền vững.