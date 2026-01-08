Thấy gì từ lợi thế vị trí "trung tâm của trung tâm" của Da Nang Downtown?

Bất động sản trung tâm và giá trị bất biến

Nhiều nghiên cứu quốc tế khẳng định bất động sản trung tâm luôn có biên độ tăng giá mạnh hơn ngoại vi. Nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) chỉ ra: tại các đô thị châu Âu, giá nhà trung tâm tăng nhanh hơn đáng kể, và khoảng cách giá càng lớn khi quy mô dân số đô thị càng cao. Tại New York, Singapore, Thượng Hải hay Seoul, giao dịch và giá trị bất động sản cũng cho thấy quy luật tương tự: khu lõi đô thị, đặc biệt ven sông – ven biển, luôn giữ giá trị bền vững, là nơi giới đầu tư và tầng lớp thượng lưu sẵn sàng chi trả mức giá cao để sở hữu.

Bất động sản tại Thượng Hải ở hai bên Sông Hoàng Phố. Nguồn: Shutterstock

Theo báo cáo Knight Frank năm 2024, giá nhà ở cao cấp tại khu trung tâm 44 thành phố lớn tăng 4,1% chỉ trong ba tháng. Tại Việt Nam, sau 10 năm, giá căn hộ trung tâm TP.HCM đã tăng gấp ba lần, lên đến 500 triệu đồng/m², cho thấy sức hút bền bỉ của phân khúc này.

Nhiều khảo sát quốc tế cũng cho thấy cư dân – đặc biệt giới trẻ, chuyên gia và nhân lực trí thức – ưu tiên sống tại trung tâm để hưởng sự tiện nghi, kết nối giao thông, công việc, giải trí và văn hóa trong phạm vi vài km. Nghiên cứu tại Anh về lựa chọn nơi sống cho thấy nhóm cư dân chọn trung tâm thường muốn gần nơi làm việc, hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ chất lượng cao. Nhu cầu lớn trong khi quỹ đất trung tâm ngày càng ít khiến bất động sản lõi đô thị luôn nằm trong nhóm được săn đón.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ ở Đà Nẵng. Trong đề xuất bảng giá đất mới của thành phố, các vị trí đắt đỏ nhất đều nằm ven sông Hàn, có nơi gần 350 triệu đồng/m². Số liệu CBRE Việt Nam cho thấy căn hộ ven sông Hàn nửa đầu 2025 đạt mức 130–200 triệu đồng/m², dẫn đầu thị trường về sức mua.

Với 67% dân số trong độ tuổi lao động cùng chính sách thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao, nhu cầu sống – làm việc tại trung tâm Đà Nẵng dự báo tiếp tục tăng. Trong khi quỹ đất ven sông Hàn ngày càng khan hiếm, giá trị bất động sản trung tâm được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Tâm điểm của tâm điểm Da Nang Downtown

Sở hữu hai mặt được bao bọc bởi sông Hàn, nằm giữa hai cây cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn, Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí 80.000 tỷ đồng Da Nang Downtown bỏ túi vị trí "trung tâm của trung tâm" của TP đáng sống, trên quỹ đất 77ha hiếm hoi còn lại đủ để triển khai một siêu tổ hợp văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ kết hợp kinh tế đêm đẳng cấp quốc tế.

Nhờ lợi thế hiếm có về vị trí này, Da Nang Downtown bỏ túi tính kết nối toàn diện: kết nối về giao thông, hạ tầng tiện ích đến các dòng chảy kinh tế, du lịch và cả các quy hoạch khủng đã được phê duyệt của TP và sẽ sớm thành hình tương lai.

Quần thể trực tiếp hưởng lợi từ dòng du khách đến với TP khi nằm giữa các điểm du lịch nổi tiếng như biển Mỹ Khê, bảo tàng Chăm, Ngũ Hành Sơn cho đến nằm trên trục đường kết nối đến Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn… Điểm cộng này sẽ tạo ra luồng khách ổn định đến trải nghiệm dịch vụ, thuê lưu trú lẫn vui chơi suốt đêm ngày, đặc biệt là khi ngành du lịch Đà Nẵng còn đặt mục tiêu đón khoảng 30 triệu lượt khách vào năm 2030. Chưa kể, dự án Du lịch đường thủy 10.000 tỷ đồng cũng sẽ có đến 2 tuyến đi qua quần thể và đây cũng là một "điểm sáng" thuộc dự án Dòng sông Ánh sáng nâng tầm diện mạo sông Hàn đang được triển khai.

Phối cảnh minh họa "siêu" quần thể Da Nang Downtown

Song song, nằm ở vị trí cách trung tâm Hành chính TP chỉ 10 phút di chuyển, cũng đồng nghĩa, bao quanh Da Nang Downtown là phần lớn các "hub" văn phòng, khu công sở, hành chính của thành phố. Đây là lợi thế biến siêu tổ hợp này thành nơi định cư dài hạn lý tưởng của giới tri thức, thành đạt, lao động chất lượng cao và chuyên gia khi đến với TP làm việc.

Cùng với đó, ngay trong dự án, các tiện ích cho cư dân và du khách cũng được đánh giá đủ lực để biến nơi đây thành tâm điểm vui chơi giải trí, một "thành phố thu nhỏ" sáng đèn cả ngày lẫn đêm.

Cụ thể, nếu khu hỗn hợp thương mại dịch vụ tiếp nối trải nghiệm bằng chuỗi dịch vụ du lịch, giải trí và mua sắm sầm uất. Thì phân khu thấp tầng sẽ bao quanh công viên trung tâm, hình thành những dãy phố thương mại sống động; còn khu cao tầng tích hợp đầy đủ tiện ích như hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em và không gian thương mại nhộn nhịp.

Điểm nhấn của quần thể là Công viên văn hóa – giải trí với nhà hát hơn 9.000 m², sức chứa 4.000 chỗ, kèm bảo tàng và trung tâm triển lãm. Sun Group dự kiến mang tới loạt show nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp quốc tế, sự kiện pháo hoa và các hoạt động kích hoạt kinh tế đêm, biến nơi đây thành tâm điểm giải trí mới của sông Hàn.

Có thể thấy, khi quỹ đất ven sông Hàn trong trung tâm ngày càng hiếm, với những điểm cộng nổi trội, không ngạc nhiên khi dự án được giới đầu tư đánh giá hội tụ đủ bộ đôi giá trị hấp dẫn của một bất động sản đó là giá trị sử dụng với trải nghiệm sống chất lượng - đẳng cấp - khác biệt và giá trị đầu tư từ tiềm năng tăng giá, khai thác và vận hành thương mại. Tất cả hứa hẹn sẽ là tài sản truyền đời giá trị của mọi cư dân.