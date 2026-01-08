Tây Thăng Long thông xe: Cơ hội nào cho nhà đầu tư và người mua ở thực?

Theo nhịp chuyển động khu vực Tây Thăng Long

Những ngày đầu năm 2026, nút thắt cuối cùng của đại lộ Tây Thăng Long đã được tháo gỡ, với phương án đền bù tái định cư bằng đất ở, dự kiến hoàn thiện giải phóng mặt bằng vào quý I/2026 và thông xe kỹ thuật trong quý II/2026. Tiến những bước cuối cùng để đưa vào khai thác, Tây Thăng Long được quy hoạch là trục giao thông chiến lược - động lực phát triển bứt phá cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Khởi đầu từ đường Võ Chí Công (vành đai 2,5) và kết thúc tại trung tâm thị xã Sơn Tây, tuyến đường dài 33km, mặt cắt rộng hơn 60m với 10 làn xe có tổng mức đầu tư khoảng 1.298 tỷ đồng, được xem là một trong những đại lộ có quy mô lớn nhất Thủ đô. Không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến hiện hữu đã quá tải như quốc lộ 32 và đại lộ Thăng Long, đại lộ Tây Thăng Long còn được thiết kế nhằm mở ra không gian kết nối mới giữa trung tâm Thủ đô với các đô thị vệ tinh Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng.

Đại lộ Tây Thăng Long giúp giảm tải đáng kế cho các tuyến quốc lộ 32 và đại lộ Thăng Long

Trên thực tế lịch sử phát triển đô thị đã chứng minh: giao thông là mạch máu của nền kinh tế, nơi nào có hạ tầng - nơi đó mở ra không gian tăng trưởng, kéo theo sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Tây Mỗ, trước và sau khi hình thành Đại lộ Thăng Long là một ví dụ.

Trước khi đại lộ Thăng Long được đưa vào khai thác năm 2010, Tây Mỗ vẫn là một làng cổ với mật độ dân cư trung bình, khoảng 4.761 người/km², chủ yếu là nhà ở truyền thống xen kẽ ruộng vườn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tuyến đường huyết mạch này đã tạo cú hích lớn cho quá trình đô thị hóa. Đến nay, sau quá trình phát triển của hàng loạt dự án - khu đô thị hiện đại, Tây Mỗ thu hút dân cư mạnh mẽ với mật độ hiện nay khoảng 8.434 người/km² – tăng gần gấp đôi so với trước đây. Đi cùng đó là giá trị bất động sản tăng "bằng lần", phản ánh rõ nét tác động của hạ tầng giao thông đến tốc độ đô thị hóa và sức hút đầu tư.

Theo đó, một xu hướng phát triển mạnh mẽ đang hình thành dọc theo đại lộ Tây Thăng Long. Ngay tại điểm đầu tuyến, diện mạo đô thị hiện đại đã hiện lên rõ nét với những khu đô thị đẳng cấp quốc tế như Starlake, tổ hợp Ngoại giao đoàn; các công trình nổi bật như Đại sứ quán Hàn Quốc, Tòa nhà Samsung R&D, khách sạn Shilla, công viên Hòa Bình…

Trong tương lai, đây cũng sẽ là nơi quy tụ của 11 cơ quan bộ, ngành cùng nhiều công trình biểu tượng. Tiếp nối, những dải đô thị mới như Jade Lake Residence, Vinhomes Wonder City, Noble Tây Thăng Long…đang lần lượt hình thành, phản ánh nhịp tăng tốc ấn tượng, mang theo tiềm năng đầu tư được khẳng định qua thành công của các trục phát triển trước, như đại lộ Thăng Long.

Đón đầu làn sóng hạ tầng này, trên trục Tây Thăng Long, mô hình sản phẩm nhà phố thấp tầng đa công năng đang nổi lên như lựa chọn sáng giá nhờ tối ưu giá trị sử dụng. Không chỉ đơn thuần là nhà ở, các sản phẩm này được thiết kế như một "tòa nhà thu nhỏ", mang đến lợi thế kép cho gia chủ: vừa thuận tiện an cư, vừa sinh lời từ dòng tiền từ khai thác, cho thuê.

Jade Lake Residence: Đón sóng tiên phong với mô hình Home Building

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long, Jade Lake Residence có quy mô gần 1.6ha, mang đến 90 sản phẩm được tiên phong phát triển theo mô hình Home Building – nhà ở song có công năng và diện tích sử dụng tương tự như tòa văn phòng giúp gia chủ sử dụng cho đa mục đích.

Mỗi căn nhà tại đây được thiết kế như một tòa văn phòng với một tầng hầm và sáu tầng nổi, thêm một tum và sân vườn mái, nâng diện tích sử dụng lên đến 550–800 m². Đặc biệt, mỗi căn Jade Lake Residence có mặt tiền lên tới 6-10m, sở hữu hai mặt thoáng với "đại lộ" ngay trước thềm nhà, giúp chủ nhân tận dụng tối đa lợi thế để kinh doanh, làm văn phòng hoặc cho thuê lưu trú…

Theo đó, nếu song song sử dụng đa công năng, gia chủ có thể kết hợp linh hoạt: tầng thương mại hướng đại lộ phục vụ kinh doanh, các tầng giữa phù hợp làm văn phòng hoặc lưu trú cho thuê, tầng trên là không gian sinh hoạt riêng tư và sân vườn mái mang lại trải nghiệm sống khác biệt. Nếu khai thác căn hộ hoặc khách sạn mini, mỗi căn nhà tại đây có thể tạo nên 15-18 căn hộ dòng tiền. Mặt khác, nhờ sở hữu tọa độ mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long - trung tâm mới của thủ đô, nơi đây có thể trở thành tòa nhà văn phòng cao cấp mang đến lợi nhuận ròng hấp dẫn.

Jade Lake Residence được phát triển theo mô hình Home Building sinh lời bền vững

Không chỉ nắm giữ dòng tiền ổn định từ mô hình Home Building đa công năng, chủ sở hữu Jade Lake Residence còn hưởng lợi lớn từ tiềm năng tăng giá đất. Khảo sát trên sàn giao dịch điện tử batdongsan.com, trên cùng 1 trục đại lộ Tây Thăng Long, mức giá tại khu đô thị Starlake hiện đã neo ở mức trên 700 triệu/m2. Trong đó, Jade Lake Tây Hồ Tây được xem là lựa chọn lý tưởng khi mức giá chào bán chỉ 265 triệu/m2, chỉ bằng 1/3 mức giá trên cùng một trục đường.

Trong tương lai gần, khi toàn tuyến đại lộ Tây Thăng Long thông xe sẽ tạo ra cú hích đáng kể cho diện mạo hạ tầng khu vực, đồng thời tạo nên đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản. Trong đó, Jade Lake Residence được hưởng lợi trực tiếp nhờ vị trí bám trục và sẵn sàng khai thác sử dụng ngay lập tức.

Thị trường bất động sản nhiều năm qua đã chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa hạ tầng và giá trị tài sản. Mỗi khi một tuyến giao thông trọng điểm đi vào vận hành, giá trị bất động sản lân cận thường tăng từ 20% đến 40% trong vòng 1–2 năm. Một chu kỳ phát triển mới đang mở ra tại khu vực Tây Hồ Tây, và những dự án sở hữu vị trí chiến lược như Jade Lake Residence đang "nắm chắc" triển vọng tăng trưởng rõ rệt và bền vững.