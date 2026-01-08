Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

305 căn nhà của NovaBeach Cam Ranh sẽ được cấp lại sổ đỏ theo đúng mục đích sử dụng đất

08-01-2026 - 09:58 AM | Bất động sản

Sau thời gian vướng mắc pháp lý, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp cho nhà đầu tư, với tổng diện tích hơn 85.000 m² tại NovaBeach Cam Ranh nhằm rà soát và điều chỉnh lại.

Phối cảnh tổng thể dự án Novabeach Cam Ranh.

Theo kết quả thanh tra số 3496/TB-TTCP của Thanh tra Chính Phủ về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa, trong đó có dự án Novabeach Cam Ranh với tổng diện tích 22ha (Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort) do Novaland (NVL) hợp tác với Công ty TNHH Carava Resort phát triển dự án.

Ngày 29/12/2025, Bộ Tài chính đã có văn bản số 833/BC-BTC trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị bổ sung mở rộng Nghị quyết 170, trong danh sách có dự án NovaBeach Cam Ranh. Theo đó, dự án không thông qua đấu thầu nhưng phù hợp với quy hoạch thì tiếp tục triển khai, tiền sử dụng đất được tính qua các lần quyết định điều chỉnh quy hoạch của tỉnh.

Các kiến nghị gỡ vướng cho dự án cụ thể gồm: rà soát thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất, thời hạn sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Tổ chức thực hiện xác định giá đất để tính tiền thuê đất khi điều chỉnh từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ; điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật với 305 GCNQSDĐ đã cấp cho Nhà đầu tư; Kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; Kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ dự án trong thời gian qua để có biện pháp xử lý phù hợp; yêu cầu Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án.

Đối với 305 GCNQSDĐ, tương đương 85.000 m² của dự án Novabeach Cam Ranh TTCP kiến nghị thu hồi, do vướng mắc chung về chủ trương thực hiện loại hình mục đích sử dụng đất “đất ở không hình thành đơn vị ở” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Nhà đầu tư đã đề xuất phương án xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo đó, điều chỉnh phần diện tích có mục đích sử dụng đất “Đất ở không thành đơn vị ở” thành “Đất thương mại - dịch vụ” và đã được UBND tỉnh đồng ý, tạo tiền lệ tốt, để các Nhà đầu tư khác trên địa bàn tiếp tục khắc phục.

Như vậy, trong thời gian tới, 305 GCNQSDĐ sẽ được cấp lại thành đất thương mại - dịch vụ. Ngoài ra, sau khi dự án Novabeach Cam Ranh của Công ty TNHH Carava Resort được tổng hợp vào danh mục các dự án đảm bảo nguyên tắc, điều kiện áp dụng Nghị quyết 170, Công ty TNHH Carava Resort sẽ nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý của dự án theo quy định, đồng thời tập trung nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Theo Mạnh Đại

Nhịp sống thị trường

