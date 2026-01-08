Vì sao nhiều hộ dân ở Gia Lai vẫn cố thủ quanh vực 'tử thần'?

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực tổ 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai, vực sạt lở kéo dài hơn 400m, sâu hàng chục mét không có dấu hiệu dừng lại. Rẫy cà phê và dọc tuyến đường vận hành Trạm 500kV do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý đã bị "nuốt chửng".

Tình trạng sạt lở kéo dài dọc theo tuyến đường, tiếp tục ăn sâu vào nền đất, đe dọa trực tiếp nhà cửa và đất sản xuất của các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Mỗi đợt mưa “vực tử thần” này ngày một lan rộng. Những rung chấn, vết nứt lan vào phần đất liền khiến nhiều người dân cảm thấy bất an.

Tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, có 7 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời khẩn cấp.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Huyền (45 tuổi, tổ 1, xã Ia Ly) có ngôi nhà khang trang hàng trăm triệu đồng nằm sát điểm sạt lở , nay không dám ở, phải lui về căn nhà nhỏ phía sau mà trước đây dùng làm nơi chứa vật tư nông nghiệp.

"Chỉ trong một đêm, đất sạt lở cả một đoạn đường rồi lấn sát vào nhà, còn lúc mưa xuống, cả nhà lại càng hoang mang. Rất mong chính quyền có phương án hỗ trợ sớm để người dân chúng tôi yên tâm sinh sống”, bà Huyền buồn bã nói.

Cây cối của người dân bị "nuốt chửng" ngày một nhiều.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Ia Ly thông tin, xã đã thuê đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc, kiểm đếm nhà cửa, hoa màu, tài sản trên đất và chuẩn bị sẵn quỹ đất để bố trí tái định cư. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn vướng một số quy định cần có hướng dẫn cụ thể từ các sở, ngành liên quan để tháo gỡ.

Ông Dũng chia sẻ, việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền trong bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Còn ông Nguyễn Tiến Hoàn - Trưởng Phòng Kinh tế xã Ia Ly cho biết, việc triển khai phương án tái định cư đang còn gặp vướng mắc, do quỹ đất tái định cư của xã chủ yếu là đất công đã được quy hoạch chi tiết để đấu giá từ trước, với diện tích mỗi lô khoảng 170m².

Trong khi đó, theo ông Hoàn, Quyết định số 73/2025 của UBND tỉnh quy định diện tích giao đất tái định cư tối thiểu tại khu vực phía Tây tỉnh là 500m²/hộ. Điều này buộc địa phương phải điều chỉnh lại quy hoạch, sắp xếp lại các lô đất, kéo theo yêu cầu đầu tư hạ tầng, cân đối nguồn lực, khiến tiến độ triển khai bị chậm so với dự kiến.

Cả khu dân cư hoang mang trước tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo ông Hoàn, đến nay địa phương vẫn chưa thống nhất phương án chỉ thu hồi đất ở, không thu hồi đất nông nghiệp hay thu hồi toàn bộ diện tích của các hộ dân bị ảnh hưởng. Cùng với đó, một số công trình phụ trợ, sân phơi nông sản, nhà ở xây dựng vượt diện tích đất ở được cấp cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ. Đặc biệt, có trường hợp nhà bị sạt lở hoàn toàn nhưng toàn bộ diện tích đang sử dụng là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích nên không đủ điều kiện bồi thường nhà ở theo quy định hiện hành.