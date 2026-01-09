Tòa căn hộ Lotus 1: Mảnh ghép chiến lược tại tâm điểm phát triển Bắc Ninh mới

Trong bối cảnh đó, tòa căn hộ Lotus 1 tại trung tâm phường Bắc Giang trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu đầu tư và an cư bởi ưu thế về vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ cùng tiềm năng cho thuê hấp dẫn.

"Siêu tỉnh công nghiệp" Bắc Ninh và bài toán nhà ở cho chuyên gia

Sau khi sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh mới nhanh chóng hình thành một cấu trúc phát triển hoàn toàn khác: một "siêu tỉnh công nghiệp – đô thị" với trung tâm hành chính đặt tại khu vực TP. Bắc Giang cũ, đóng vai trò hạt nhân điều phối sản xuất, logistics và dịch vụ chất lượng cao cho toàn vùng Đông Bắc.

Với quy mô kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, Bắc Ninh mở rộng hiện là điểm đến của làn sóng đầu tư mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử, logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2025 vừa qua, địa phương ghi nhận hàng nghìn doanh nghiệp mới thành lập, hàng trăm dự án đầu tư mới và điều chỉnh vốn quy mô lớn – cho thấy sức hấp dẫn rõ nét đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Song song, hạ tầng chiến lược đang trở thành "chìa khóa" tái định hình không gian phát triển đô thị của tỉnh Bắc Ninh mới. Nổi bật là sân bay quốc tế Gia Bình với mức đầu tư gần 200.000 tỷ đồng với công suất hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Khi đi vào vận hành, Gia Bình không chỉ giảm tải cho các cảng hàng không hiện hữu mà còn đưa Bắc Ninh trở thành đầu mối giao thương – kết nối quốc tế mới của miền Bắc.

Cùng với đó, đại lộ Hà Nội – Gia Bình và hệ thống cao tốc liên vùng đang được đầu tư đồng bộ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển tới Thủ đô Hà Nội và các cực tăng trưởng kinh tế lân cận được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho sự dịch chuyển của dòng nhân lực chất lượng cao, chuyên gia và nhà quản lý cấp cao tới làm việc và sinh sống tại tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại khu vực TP. Bắc Giang cũ – nay là trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh – còn khá hạn chế, chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế và nhu cầu nhà ở đang gia tăng. Phần lớn quỹ nhà ở hiện hữu chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn về tiện ích đồng bộ, không gian sống hiện đại và khả năng kết nối linh hoạt tới các khu công nghiệp, khu logistics trọng điểm.

Lotus 1 cung cấp nguồn căn hộ đáp ứng tiêu chuẩn chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh (nguồn ảnh: TTB Group)

Chính "khoảng trống" này đã mở ra dư địa rõ nét cho những dự án căn hộ cao cấp được quy hoạch bài bản, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Trong đó, tòa căn hộ Lotus 1 thuộc tổ hợp Lotus Star được định vị như một mảnh ghép chiến lược, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao và khai thác cho thuê bền vững của cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và giới tri thức trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Lotus 1 – Khai mở vận hội đầu tư tại trung tâm Bắc Giang

Tọa lạc tại trục đường huyết mạch Trần Quang Khải, trung tâm P. Bắc Giang, Lotus 1 là tòa căn hộ tiếp theo thuộc tổ hợp Lotus Star được phát triển. Đây là khu vực phát triển bậc nhất trung tâm tỉnh, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng giao thông và tiện ích đô thị. Từ dự án, cư dân tương lai dễ dàng kết nối tới các công trình trọng điểm như bệnh viện, bến xe, quảng trường, khu thể thao, cũng như nhanh chóng di chuyển ra cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Đặc biệt, Lotus 1 sở hữu lợi thế lớn về khả năng kết nối tới các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Từ dự án, chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển đến các KCN Đình Trám, KCN Song Khê – Nội Hoàng, KCN Quang Châu, KCN Vân Trung... Đây là yếu tố quan trọng giúp Lotus 1 trở thành lựa chọn phù hợp cho cộng đồng chuyên gia ngay khi dự án hoàn thiện.

Tòa căn hộ Lotus 1 Bắc Giang (Nguồn ảnh: TTB Group)

Trước đó, tòa Lotus 2 trong cùng tổ hợp Lotus Star đã hoàn thiện và đi vào vận hành ổn định, ghi nhận tỷ lệ lấp đầy đạt tới 90% chỉ sau thời gian ngắn bàn giao với cộng đồng cư dân hình thành từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư… thuê ở cùng nhóm khách địa phương có nhu cầu ở thực. Theo ghi nhận thực tế, mặt bằng giá thuê tại Lotus 2 duy trì ở mức cao và ổn định, thời gian trống căn ngắn, phản ánh rõ nhu cầu thuê nhà ở chất lượng cao tại khu vực, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho Lotus 1 thay vì chỉ dừng ở kỳ vọng trên giấy.

Được phát triển theo mô hình tổ hợp đa tiện ích quốc tế, Lotus 1 hướng tới kiến tạo không gian sống hiện đại, xanh và tiện nghi với hệ sinh thái tiện ích nội khu phong phú như: tổ hợp thương mại dịch vụ, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, các không gian cảnh quan… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và giải trí cho cư dân.

Về không gian, căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, chú trọng sự thông thoáng với ánh sáng tự nhiên và gió trời. Đặc biệt, các trục căn A, B sở hữu logia rộng tới 14m² giúp gia tăng trải nghiệm sống và giá trị sử dụng khi có thể trở thành: Một "khu vườn nhỏ" trồng cây xanh, một góc cà phê thư giãn mỗi sáng hay không gian chill ngoài trời cho gia đình. Bên cạnh đó, nội thất bàn giao đến từ các thương hiệu uy tín, hướng tới đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng.

Căn hộ được thiết kế tối ưu không gian, trang bị nội thất sang trọng

Dự kiến, Lotus 1 hoàn thiện và bàn giao vào đầu năm 2027. Thời điểm bàn giao này được đánh giá phù hợp với chu kỳ phát triển mạnh của các khu công nghiệp Bắc Giang giai đoạn 2025–2030, giúp nhà đầu tư đón đầu nhu cầu thuê nhà ở chất lượng cao đang gia tăng. Với vị trí trung tâm, phân khúc cao cấp và nguồn cầu thực rõ nét, Lotus 1 được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả khai thác cho thuê ổn định và bền vững trong dài hạn.

Hiện nay, Lotus 1 đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 45 triệu đồng/m², cùng các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt như: chiết khấu thanh toán sớm tới 6,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, tặng gói nội thất tới 40 triệu.

Thông tin chi tiết liên hệ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020