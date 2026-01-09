Giải pháp đầu tư Shophouse an toàn trong bối cảnh thị trường hồi phục

Theo các báo cáo thị trường gần đây, bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn hồi phục mang tính chọn lọc. Thanh khoản tập trung chủ yếu vào các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có tiến độ đảm bảo và gắn với nhu cầu ở - kinh doanh thực tế.

Song song đó, chính sách tín dụng ổn định hơn, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hợp lý đã tạo điều kiện để dòng vốn quay lại thị trường. Đặc biệt, việc mở rộng không gian đô thị và điều chỉnh địa giới hành chính TP.HCM giúp gia tăng nhu cầu thương mại; dịch vụ tại các khu vực cửa ngõ, nơi vừa có mật độ dân cư cao, vừa đóng vai trò kết nối vùng.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm bất động sản thương mại có khả năng phục vụ trực tiếp cộng đồng dân cư hiện hữu, thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng tương lai, đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư thận trọng.

Vị trí chiến lược – nền tảng cho dòng khách ổn định

Shophouse Picity Sky Park tọa lạc tại nút giao Quốc lộ 1A và đại lộ Phạm Văn Đồng – hai trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương (cũ) và các tỉnh Đông Nam Bộ. Đây không chỉ là lợi thế về hạ tầng, mà còn là yếu tố quyết định khả năng tiếp cận khách hàng của một sản phẩm thương mại.

Picity Sky Park tọa lạc ngay nút giao thương quốc lộ 1A và đại lộ Phạm Văn Đồng đã cất nóc và dự kiến bàn giao quý 1/2027.

Lưu lượng giao thông lớn, khả năng kết nối nhanh với các khu dân cư hiện hữu giúp shophouse tại đây không bị giới hạn trong phạm vi nội khu. Các mô hình kinh doanh như nhà hàng, F&B, spa, siêu thị tiện lợi hay trung tâm giáo dục có thể khai thác đồng thời nguồn khách tại chỗ và khách vãng lai, gia tăng hiệu quả vận hành so với các shophouse nằm sâu trong các khu đô thị khép kín.

Một trong những rủi ro phổ biến của shophouse trên thị trường đến từ việc phát triển dàn trải, số lượng lớn trong khi mật độ cư dân chưa hình thành đầy đủ. Picity Sky Park cho thấy một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Toàn bộ dự án có hơn 2.000 sản phẩm căn hộ, nhưng chỉ bố trí 22 căn shophouse, tương đương khoảng 1% tổng nguồn cung. Đây là tỷ lệ rất thấp so với mặt bằng chung, cho thấy shophouse không phải sản phẩm bán đại trà mà được kiểm soát ngay từ khâu quy hoạch.

Quan trọng hơn, Picity Sky Park được phát triển như một khu đô thị hoàn chỉnh, không phải dự án đơn lẻ. Khi dân cư lấp đầy, shophouse sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu tiêu dùng thường xuyên của cộng đồng cư dân đông đúc hơn 10.000 người, bao gồm ăn uống, mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu hằng ngày giúp duy trì khả năng khai thác ổn định và giữ giá trong dài hạn.

Thiết kế thông minh, chính sách ưu việt

Shophouse Picity Sky Park được thiết kế 2 tầng tách biệt công năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu kinh doanh và sinh hoạt. Tầng trệt cao 7m tạo không gian kinh doanh thông thoáng, tăng hiệu quả trưng bày và nhận diện thương hiệu. Tầng trên được bố trí như một căn hộ hoàn chỉnh, đảm bảo không gian sống riêng tư, tiện nghi.

Shophouse Picity Sky Park có thiết kế thông minh với 2 tầng phù hợp vừa ở vừa kinh doanh.

Thiết kế này mang lại một lợi thế quan trọng: shophouse không bị phụ thuộc hoàn toàn vào việc cho thuê hoặc khai thác thương mại ngay lập tức. Trong giai đoạn đầu, chủ sở hữu vẫn có thể sử dụng để ở hoặc kết hợp ở – kinh doanh, từ đó giảm áp lực dòng tiền và gia tăng giá trị sử dụng thực của tài sản.

Một điểm khác biệt lớn của Shophouse Picity Sky Park là giá bán chỉ từ 68 triệu đồng/m², tương đương giá căn hộ trong khu vực lân cận, nhưng sở hữu quyền kinh doanh và tiềm năng khai thác thương mại. Đây được xem là "biên an toàn" quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên kiểm soát rủi ro.

Bên cạnh đó, cấu trúc tài chính được thiết kế theo hướng hỗ trợ nhà đầu tư dài hạn: chỉ thanh toán 15% cho đến khi nhận bàn giao dự kiến quý 1/2027, được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng lên đến 36 tháng, đồng thời hưởng chính sách hỗ trợ thuê lại 3,5%/năm trong 2 năm, trong khi vẫn giữ toàn quyền tự khai thác kinh doanh hoặc cho thuê.

Khoản hỗ trợ này đóng vai trò như một "bảo hiểm dòng tiền", giúp nhà đầu tư có thời gian ổn định hoạt động khai thác. Việc miễn phí quản lý trong 2 năm, tương đương khoảng 50 triệu đồng, tiếp tục góp phần giảm chi phí vận hành trong giai đoạn đầu.

Số lượng Shophouse Picity Sky Park chiếm tỷ lệ thấp tạo nguồn cung khan hiếm dễ thanh khoản.

Giới chuyên gia nhận định, bài toán đầu tư shophouse không nằm ở bản chất loại hình, mà ở cách phát triển sản phẩm. Những dự án được quy hoạch dàn trải, thiếu cư dân, giá bán cao và không có cấu trúc tài chính phù hợp sẽ gặp khó khăn trong khai thác. Ngược lại, các dự án kiểm soát nguồn cung, gắn với khu dân cư hiện hữu và có chiến lược tài chính an toàn vẫn là kênh đầu tư dài hạn đáng cân nhắc.

Trong bối cảnh thị trường đang phục hồi theo hướng chọn lọc, Shophouse Picity Sky Park cho thấy một mô hình phát triển thận trọng và thực tế: vị trí chiến lược, nguồn cầu nội khu rõ ràng, nguồn cung hạn chế, thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng và cấu trúc tài chính bảo vệ dòng tiền sẽ đáp ứng đúng kỳ vọng của nhóm nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm an toàn và hiệu quả trong trung – dài hạn.