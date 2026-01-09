Hà Nội: Yêu cầu xin lỗi công dân do chậm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong 26 hồ sơ kiểm tra, có 20 trường hợp quá hạn giải quyết theo quy định. Đoàn kiểm tra của UBND TP Hà Nội kiến nghị một phường xin lỗi công dân do chậm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận kiểm tra trách nhiệm để xảy ra việc chậm, muộn trong giải quyết các TTHC về đất đai tại UBND phường Long Biên trong giai đoạn chuyển giao từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua kiểm tra 26 hồ sơ thực hiện TTHC về đất đai, đoàn kiểm tra phát hiện có 20 hồ sơ thực hiện quá hạn quy định; trong đó, 2 hồ sơ quá hạn 134 ngày làm việc, 2 hồ sơ quá hạn 82 ngày làm việc…

Công dân tra cứu thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo UBND phường tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm theo những nội dung còn tồn tại nêu trên đối với các cá nhân có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các hồ sơ TTHC trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để xảy ra chậm muộn, kéo dài và xin lỗi công dân, tổ chức theo quy định...

Liên quan đến nội dung này, ngày 8/1, lãnh đạo Đảng ủy phường Long Biên cho biết đã giao UBND phường làm rõ những nội dung trên. Đồng thời, xem xét xử lý những cán bộ liên quan để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết TTHC về đất đai.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

