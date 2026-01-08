Động thái mới tại khu "Cao Xà Lá": Hơn 6,2ha 'đất vàng' thành biệt thự, chung cư cao tầng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc cho CTCP Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng gần 62.4000 m2 đất và sử dụng cùng 45,5 m2 đất ở để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất nhằm thực hiện dự án theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 4719, ban hành ngày 12/9/2025 của UBND Thành phố Hà Nội.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất xác định tại Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH-04) tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Quy hoạch kiến trúc Việt Nam lập tháng 12/2025, được UBND phường Khương Đình phê duyệt.

Trong tổng diện tích hơn 62.400 m2, cơ cấu sử dụng đất cụ thể gồm: 16.645 m2 đất hỗn hợp (ký hiệu HH) phục vụ chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn và giao thông nội bộ; 860 m2 đất nhà ở thấp tầng (OTT); hơn 8.100 m2 đất công cộng cấp Thành phố (CCTP); hơn 11.700 m2 đất công cộng khu ở (CCKV); hơn 2.100 m2 đất công cộng đơn vị ở (CC); 8.205 m2 đất xây dựng trường THCS; gần 7.800 m2 đất cây xanh đơn vị ở (CX), trong đó có bố trí tầng hầm tại ô đất ký hiệu CX1; và gần 7.000 m2 đất mở đường theo quy hoạch, nằm trong chỉ giới đường đỏ.

UBND Thành phố giao CTCP Cao su Sao Vàng có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước khu vực I,…để thực hiện các thủ tục có liên quan. Đồng thời, liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND phường Khương Đình để chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, trong phạm vi ranh giới, mốc giới được giao; triển khai dự án đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, phải đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu trong suốt quá trình đầu tư; quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng quy định; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hoàn thành trước khi đưa công trình nhà ở vào sử dụng; đồng thời phối hợp khớp nối hạ tầng khu vực và tổ chức trồng cây xanh, tạo cảnh quan đô thị theo quy định.

UBND phường Khương Đình được giao nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của chủ đầu tư, bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó vào đầu tháng 10/2025, UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định thu hồi hơn 110.000 m2 đất tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, để triển khai dự án khu chức năng đô thị.

Sau khi thu hồi, toàn bộ diện tích hơn 11 ha này được UBND TP. Hà Nội giao cho liên danh CTCP Bất động sản Xavinco, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico để triển khai dự án khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi. Cùng với đó, Xavinco cũng hợp tác với CTCP Bột giặt LIX lập ra Công ty TNHH Xalivico để thực hiện dự án trên khu đất gần 12.000 m2. Đáng chú ý, cả 3 doanh nghiệp trên đều có mối liên quan đến Vingroup.





