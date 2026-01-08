Đất bị thu hồi “treo” hơn 20 năm có được cấp sổ - Bộ NN&MT phản hồi

Ảnh minh họa

Theo baochinhphu.vn, vừa qua, gia đình ông Phan Quang Thêm (Đà Nẵng) đang quản lý sử dụng thửa đất 364 m2 (8x45,5) mua lại của người dân địa phương, được UBND cấp huyện cho làm thủ tục chuyển nhượng đất ở 100 m2 từ năm 1996, diện tích còn lại chưa có giấy tờ, gia đình vẫn rào giậu trồng cây, không có tranh chấp.

Năm 2019, UBND cấp huyện hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho diện tích đất còn lại nhưng đến năm 2021 thì trả lời là đất đủ điều kiện nhưng có quyết định thu hồi nên không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thực tế diện tích đất nằm trong quyết định thu hồi 160 m 2 (8x20). Quyết định thu hồi ban hành năm 2001.

Do đó, ông Phan Quang Thêm hỏi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc theo điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai 2024 thì gia đình ông có đủ điều kiện để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Nếu đủ thì trình tự thủ tục thế nào? Nếu không được thì lý do tại sao?

Đối với trường hợp của ông Thêm nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, v iệc áp dụng chính sách để xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai và căn cứ vào các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền được giao, do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể .

Về nguyên tắc, Bộ NN&MT cho biết, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai thì một trong các trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận là "Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện".

Trường hợp quyết định đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện thì người đang sử dụng đất được thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại các Điều 137, 138, 139, 140 và 141 của Luật Đất đai năm 2024, Mục II và Mục V nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Quyết định: số 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2024, số 3380/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo đó đã quy định về từng thủ tục đất đai cụ thể, gồm: (1) Trình tự thực hiện; (2) Cách thức thực hiện; (3) Thành phần, số lượng hồ sơ; (4) Thời gian giải quyết; (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; (8) Phí, lệ phí; (9) Tên mẫu đơn, tờ khai; (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Do đó, Bộ NN&MT đề nghị ông Thêm nghiên cứu các quy định hiện hành, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.