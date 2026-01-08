TPHCM: Xử lý 108 trường hợp lấn chiếm sông, kênh rạch

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan đề nghị tăng cường công tác xử lý công trình xây dựng không phép trên hành lang an toàn bờ, san lấp lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

Công trình ở khu Thảo Điền, nằm sát sông Sài Gòn.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết theo báo cáo của Trung tâm quản lý đường thủy, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 108 công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch.

Đồng thời, địa phương tích cực vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ hoặc buộc tháo dỡ (cưỡng chế) đối với công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép.

Việc này nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân sống ven sông, kênh, rạch; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng giao Trung tâm quản lý đường thủy phối hợp UBND phường, xã có liên quan trong công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy.