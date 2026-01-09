Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 305 sổ đỏ của dự án Mỹ Mỹ Resort

09-01-2026 - 07:30 AM | Bất động sản

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư dự án Mỹ Mỹ Resort, ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trong kết luận mới công bố liên quan đến dự án Mỹ Mỹ Resort, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng diện tích hơn 85.000 m² - PV) đã cấp cho nhà đầu tư để rà soát và điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất và thời hạn sử dụng đất của dự án; tổ chức xác định giá đất để tính tiền thuê đất trong trường hợp chuyển từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại - dịch vụ. Đồng thời, cần điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư; kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 305 sổ đỏ của dự án Mỹ Mỹ Resort- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Mỹ Mỹ Resort tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (triển khai tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc xã Cam Lâm) được Thanh tra Chính phủ xác định là một trong những dự án có nhiều tồn tại, vi phạm về đất đai, quy hoạch và tiến độ thực hiện. Dự án do Công ty TNHH Carava Resort làm chủ đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort với tổng vốn đầu tư hơn 2.480 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 22,6 ha và thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo mục tiêu được phê duyệt, Mỹ Mỹ Resort hướng tới hình thành một tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng gồm biệt thự du lịch, khách sạn, căn hộ du lịch và các công trình tiện ích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước. Dự án được chia làm ba giai đoạn triển khai, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2022, bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bungalow, khách sạn, căn hộ du lịch cao tầng và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng.

Nhưng kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, quá trình triển khai dự án đã phát sinh hàng loạt sai phạm. Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai. Bên cạnh đó, việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án lại không nằm trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cam Lâm cũ đã được phê duyệt, dẫn tới sai phạm về trình tự, thủ tục pháp lý.

Theo Lữ Hồ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Động thái mới tại khu "Cao Xà Lá": Hơn 6,2ha 'đất vàng' thành biệt thự, chung cư cao tầng

Động thái mới tại khu "Cao Xà Lá": Hơn 6,2ha 'đất vàng' thành biệt thự, chung cư cao tầng Nổi bật

Tỉnh từng rộng nhất Việt Nam sắp khởi công tuyến cao tốc 24.000 tỷ dài 60km

Tỉnh từng rộng nhất Việt Nam sắp khởi công tuyến cao tốc 24.000 tỷ dài 60km Nổi bật

Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít lối vào ruộng, kiến nghị mở đường gom

Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít lối vào ruộng, kiến nghị mở đường gom

07:27 , 09/01/2026
Chủ tịch Hòa Bình: BĐS ổn định sẽ kéo theo cả hệ sinh thái phát triển

Chủ tịch Hòa Bình: BĐS ổn định sẽ kéo theo cả hệ sinh thái phát triển

07:19 , 09/01/2026
Thị trường TP.HCM và vùng phụ cận: Đất nền “lặng sóng”, căn hộ tăng trưởng bứt phá

Thị trường TP.HCM và vùng phụ cận: Đất nền “lặng sóng”, căn hộ tăng trưởng bứt phá

07:16 , 09/01/2026
Hà Nội thu hồi khu đất số 125 Văn Cao của Detesco Việt Nam

Hà Nội thu hồi khu đất số 125 Văn Cao của Detesco Việt Nam

07:10 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên