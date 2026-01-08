Thị trường bất động sản 2026 sẽ không còn chỗ cho nhà đầu tư "ăn xổi"

Chiều 8/1, diễn đàn "Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 – Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới" đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội bước sang giai đoạn phát triển ổn định và bền vững hơn, dựa trên nền tảng hoàn thiện thể chế và từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý.

Theo Thứ trưởng, trong những năm gần đây, lĩnh vực xây dựng và bất động sản đóng góp khoảng 11% GDP; trong đó riêng bất động sản đóng góp khoảng 4,5%, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa.

Một điểm nhấn đáng chú ý là trong bối cảnh thị trường đối mặt nhiều khó khăn, Quốc hội và Chính phủ đã chủ động ban hành, sửa đổi đồng bộ hàng loạt luật quan trọng; đồng thời ban hành nhiều nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, thúc đẩy triển khai dự án và gia tăng nguồn cung, đặc biệt là nhà ở xã hội. Song song với đó, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã và đang phát huy hiệu quả. Nhờ các giải pháp đồng bộ, nguồn cung bất động sản đã có chuyển biến tích cực.

Không chỉ tập trung phát triển dự án mới, công tác rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng cũng được triển khai quyết liệt. Theo Ban Chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng), trong tổng số gần 3.000 dự án gặp vướng mắc trên cả nước, đến nay, đã tháo gỡ được 926 dự án; số còn lại đang được phân loại, xử lý theo thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư cho giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Đánh giá về triển vọng thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhận định: "Năm 2025 là năm tạo nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn những hạn chế như thiếu nhà ở có giá phù hợp, mặt bằng giá bất động sản cao so với thu nhập của người dân và hệ thống thông tin thị trường chưa đồng bộ".

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc dự án, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, hướng tới xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, lành mạnh và bền vững.

Ở góc độ chuyên gia, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá việc sáp nhập 34 tỉnh, thành trong thời gian qua đã tạo ra bước ngoặt quan trọng đối với thị trường bất động sản Việt Nam, tác động sâu rộng từ cấu trúc thị trường, dòng vốn đầu tư cho đến hành vi của nhà đầu tư.

"Bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với cả cơ hội mở rộng và những thách thức lớn", ông Đính nhận định.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản năm 2025 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Nguồn cung tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ năm 2020 khi hàng loạt dự án được tháo gỡ pháp lý và quay trở lại thị trường. Thanh khoản phục hồi rõ rệt, tiệm cận giai đoạn phát triển ổn định trước năm 2020. Trong khi đó, giá bất động sản dù tăng mạnh vào đầu năm nhưng đã chững lại từ giữa năm và đang được kiểm soát tốt hơn nhờ vai trò điều tiết của Nhà nước.

Việc sáp nhập 34 tỉnh, thành cũng góp phần hình thành các thị trường bất động sản quy mô lớn như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng… Qua đó, các "cơn sóng" đầu cơ ngắn hạn bị đứt gãy, đà tăng giá phi mã được chặn lại, thay thế bằng xu hướng phát triển ổn định và dài hạn hơn.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn.

Đáng chú ý, đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo lực đẩy cho cầu đầu tư bất động sản, trong khi dòng vốn tín dụng đạt mức kỷ lục hơn 4 triệu tỷ đồng, riêng lĩnh vực bất động sản khoảng 1,8 triệu tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2025 ghi nhận tới 63% tổng lượng giao dịch cả năm, cho thấy niềm tin thị trường được cải thiện rõ rệt.

Một điểm sáng nổi bật là phân khúc nhà ở xã hội. Năm 2025, nguồn cung nhà ở xã hội tăng trưởng mạnh, giúp kế hoạch phát triển đạt khoảng 102%, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cung - cầu và ổn định thị trường.

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản đứng trước nhiều cơ hội khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số được đặt ra, dòng vốn tiếp tục được duy trì với chính sách tiền tệ linh hoạt, các mô hình đô thị mới như đô thị nén, đô thị gắn với giao thông (TOD) được ưu tiên phát triển.

Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu, từ cơ cấu nguồn cung thiên về phân khúc giá cao, áp lực chi phí đầu vào, đến sự phụ thuộc lớn vào tín dụng.

"Thị trường sẽ không còn chỗ cho đầu tư ăn xổi. Giai đoạn tới đòi hỏi các chủ thể phải chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và tuân thủ nghiêm kỷ cương thị trường trong một hệ sinh thái được quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số", TS Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.



