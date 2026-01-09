Hà Nội thu hồi khu đất số 125 Văn Cao của Detesco Việt Nam

UBND TP.Hà Nội vừa qua đã có Thông báo số 1650/TB-UBND về việc thu hồi 1.347m2 đất tại số 125 Văn Cao, phường Ngọc Hà (phường Liễu Giai, quận Ba Đình cũ) của CTCP Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam (Detesco Việt Nam).



Lý do thu hồi vì Detesco Việt Nam quản lý, sử dụng đất nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Detesco Việt Nam, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Ngọc Hà kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện theo quy định.

Vị trí khu đất số 125 Văn Cao trên bản đồ của Google

Detesco Việt Nam vốn là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1993, ngành nghề chính là cung ứng và quản lý nguồn lao động. Thời điểm tháng 9/2014, ông Nguyễn Hồng Minh làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Năm 2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện đấu giá cổ phần tại Detesco Việt Nam với số lượng gần 5,27 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tương đương 99,4% vốn góp. Giá chào bán khởi điểm 10.800 đồng/cổ phiếu.

Cập nhật hồi tháng 8/2022, chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp chuyển từ bà Nguyễn Thị Hồng Cúc sang ông Lê Quang Hưng.

Detesco Việt Nam tiếp nhận và quản lý khu đất số 125 Văn Cao từ năm 1999. Năm 2008, Detesco Việt Nam cùng một số đối tác góp vốn thành lập CTCP Cao ốc Thanh niên – Detesco để xây dựng trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê trên khu đất.

CTCP Cao ốc Thanh niên – Detesco được thành lập với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó Detesco góp 24 tỷ đồng (30% vốn điều lệ) gồm tài sản cố định trên đất tại số 125 đường Văn Cao, quận Ba Đình, TP.Hà Nội trị giá 542,9 triệu đồng và góp bằng lợi thế thương mại là hơn 23,4 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là CTCP Truyền thông Thanh Niên góp 65% và Báo Thanh Niên 5%.

Dự án trên có tên thương mại Thanh niên Plaza, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành vào năm 2011, Thanh niên Plaza sẽ có khoảng 12.000m2 dùng làm văn phòng cho thuê, 3.000m2 trung tâm thương mại và 2.000 m2 hầm kinh doanh bãi đậu xe.



