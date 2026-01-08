Giá nhà liền thổ TPHCM giảm gần một nửa khi chủ đầu tư đẩy mạnh chiết khấu

Giá chung cư tiếp tục đi lên

Theo báo cáo mới nhất của JLL, tại TPHCM, thị trường căn hộ phân khúc cao (bao gồm các phân khúc cao cấp, sang trọng và siêu sang) ghi nhận khoảng 1.736 giao dịch thành công, tăng trưởng ấn tượng 33% so với quý trước. Đáng chú ý, phần lớn giao dịch thuộc phân khúc hạng sang, với mức giá dao động từ 120-150 triệu đồng/m2.

Trong quý cuối năm, nguồn cung căn hộ phân khúc cao đạt 1.826 căn, tăng 47% theo quý. Phần lớn đến từ các giai đoạn mở bán tiếp theo của những dự án hiện hữu.

Về giá bán sơ cấp tại thị trường căn hộ phân khúc cao đạt 5.099 USD/m2 (tương đương hơn 134 triệu đồng/m2), tăng nhẹ 0,7% theo quý và 1,9% theo năm.

Đáng chú ý, đợt mở bán giai đoạn cuối của Eaton Park ghi nhận mức giá tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, nhờ được quản lý bởi thương hiệu Hilton và tiến độ tích cực của các công trình hạ tầng khu Đông. Trong khi đó, giá bán thứ cấp của phân khúc này tăng trưởng ổn định ở mức 2,8% theo quý và 8,6% theo năm, đạt 3.995 USD/m2.

Giá nhà liền thổ giảm mạnh

Phân khúc nhà liền thổ chứng kiến sự tăng trưởng đột phá với hơn 2.000 căn được hấp thụ trong quý, một kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay. Động lực chính đến từ số lượng lớn giao dịch sơ cấp của dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ.

Nhiều chủ đầu tư đã thúc đẩy sức mua cuối năm bằng cách triển khai các chương trình chiết khấu cao và chính sách thanh toán đa dạng. Đặc biệt, chính sách thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng được áp dụng riêng tại Vinhomes Green Paradise đã giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền, thu hút thành công các nhóm nhà đầu tư có vốn nhỏ hơn với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận từ các dự án hạ tầng trong tương lai.

Nguồn cung thị trường nhà liền thổ tăng mạnh lên 3.387 căn trong quý, chủ yếu đến từ dự án Vinhomes Green Paradise với hai phân khu đầu tiên là Vịnh Tiên và Vịnh Ngọc. Một dự án mới đáng chú ý khác là Gladia by the Water (Khang Điền – Keppel Land).

Đáng chú ý, mức giá sơ cấp của thị trường nhà liền thổ ghi nhận ở mức 8.033 USD/m2 (hơn 211 triệu đồng/m2) đất, giảm mạnh 48,5% theo quý và 52,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do sự tham gia rổ hàng bán của dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ với mức giá cạnh tranh, làm giảm mức giá trung bình toàn thị trường so với giai đoạn trước vốn chỉ có các sản phẩm đắt đỏ. Trái lại ở thị trường thứ cấp đã khẳng định niềm tin của nhà đầu tư, với giá bán tăng 2,7% theo quý và 8,6% theo năm, đạt 6.786 USD/m2 (hơn 178 triệu đồng/m2) đất.

Bà Phan Thị Ánh Đào - Trưởng phòng Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam, cho rằng những diễn biến trong quý cuối năm 2025 đã cho thấy thị trường nhà ở TPHCM đang bước vào một chu kỳ mới với nhiều tín hiệu tích cực. Sức cầu không chỉ hồi phục mà còn thể hiện sự quan tâm rõ rệt đến các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, giá bán phù hợp và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Trong cả năm 2026, đơn vị này dự báo thị trường sẽ tiếp tục đà tăng trưởng này và có thể chào đón nguồn cung mới dồi dào, với khoảng 7.500 – 8.000 căn hộ phân khúc cao và 4.500 căn nhà liền thổ. Các dự án đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya sẽ là những nguồn cung chính trong thời gian tới, đóng góp đáng kể cho thị trường.

Song song đó, việc tiến độ triển khai pháp lý được cải thiện cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm đang dần hoàn thiện như các đường vành đai 3, 4 và các tuyến đường sắt đô thị đang kêu gọi đầu tư sẽ là bệ đỡ vững chắc, không chỉ thúc đẩy các dự án hiện hữu mà còn khuyến khích hàng loạt dự án mới được khởi động. Với những yếu tố tích cực này, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến rõ nét và bền vững hơn cho thị trường bất động sản TPHCM.



