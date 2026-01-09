"Săn" đất nền đón vận hội mới từ hạ tầng Đồng Nai

"Hàng hiếm" khó tìm

Năm 2025 được xem là bước ngoặt lớn của thị trường bất động sản khi hàng loạt chính sách mới về đất đai, nhà ở chính thức có hiệu lực. Vốn là phân khúc từng chiếm lĩnh thị trường nhiều năm, nguồn cung đất nền lập tức gần như "vắng bóng" do việc phân lô bán nền bị siết chặt.

Theo báo cáo quý 3/2025 của DKRA Việt Nam, nguồn cung đất nền trên thị trường sơ cấp khu vực phía Nam chỉ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng tập trung chủ yếu tại Tây Ninh. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ nét của thị trường. Những sản phẩm đất nền thiếu pháp lý vững chắc dần bị loại khỏi "cuộc chơi", trong khi những dự án được đầu tư bài bản, đã hoàn chỉnh pháp lý trở thành "hàng hiếm" được đông đảo khách hàng, nhà đầu tư săn lùng.

The Link City là một ví dụ điển hình tại thị trường bất động sản Đồng Nai. Hướng tới mục tiêu hình thành một đô thị kiểu mẫu, tâm điểm giao thương tại khu vực phía Bắc sân bay Long Thành, The Link City được quy hoạch đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, giao thương và tích lũy tài sản dài hạn.

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, The Link City cung cấp 1.397 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây sẵn, phù hợp nhiều mục đích sử dụng với đa dạng loại hình từ nhà phố thương mại, nhà phố liên kế đến biệt thự. Dự án được đầu tư hệ thống 50 tiện ích, nổi bật như trường liên cấp, trung tâm thương mại, hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời, quảng trường sự kiện…

Hệ thống tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu của cư dân mà còn hình thành một điểm đến mua sắm, vui chơi giải trí, học tập, kinh doanh… góp phần hình thành nhịp sống đô thị hiện đại. Và đây chính là món "hàng hiếm" không dễ tìm thấy trên thị trường tại thời điểm này.

Dư địa tăng giá hấp dẫn

Trong giai đoạn thị trường tái cấu trúc, pháp lý và tiến độ trở thành hai tiêu chí then chốt thúc đẩy các nhà đầu tư xuống tiền. Theo thông tin từ đơn vị phát triển Kim Oanh Land, The Link City đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý quan trọng theo quy định, dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai vào tháng 10/2026, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tháng 5/2027 và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trong quý 2/2027.

Nhiều tiện ích của The Link City đã hoàn thiện, thu hút đông đảo người dân khu vực Dầu Giây đến trải nghiệm.

Song song đó, dự án đang ghi nhận tiến độ triển khai hạ tầng gần như hoàn thiện, phục vụ cộng đồng cư dân đông đúc đang hiện hữu. Đây là yếu tố mang đến sự khác biệt cho dự án, khi khách hàng có thể xây dựng nhà để ở ngay hoặc khai thác kinh doanh, cho thuê để lấy dòng tiền thay vì chỉ nắm giữ chờ giá tăng. Trên cơ sở đó, The Link City được giới đầu tư đánh giá là sản phẩm có khả năng đáp ứng đồng thời mục tiêu an cư, khai thác dòng tiền đồng thời là "của để dành" tích lũy giá trị trước nhịp tăng trưởng mới của thị trường.

Ở góc độ đầu tư, đất nền vẫn là kênh tích lũy tài sản bền vững. Theo thống kê của batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2015-2025, đất nền ghi nhận mức tăng trưởng 3,12 lần, chỉ đứng sau vàng là 3,57 lần. Điều này phản ánh dòng tiền đổ mạnh vào tài sản thực gắn với kỳ vọng hạ tầng và tích lũy dài hạn.

Ngược lại, mặt bằng giá căn hộ liên tục được thiết lập ở mức cao mới, kể cả tại các khu vực vùng ven TP.HCM. Sự chênh lệch này khiến dòng tiền đầu tư có xu hướng quay trở lại phân khúc đất nền.

Hiện nay, giá đất nền tại TP.HCM đã lên tới khoảng 140 triệu đồng/m2; tại Đồng Nai, nhiều khu vực cũng ghi nhận mức giá tiệm cận 60 triệu đồng/m2, theo dữ liệu từ DKRA quý 3/2025. Với mức giá còn "mềm" từ 16 triệu đồng/m2, The Link City được xem là điểm cân bằng hiếm hoi giữa khả năng tiếp cận và tiềm năng tăng trưởng.

Mẫu nhà phố thương mại hiện đại tại The Link City

Động lực tăng trưởng của dự án còn được củng cố bởi tiến độ giải ngân đầu tư công và sự tăng tốc của các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Đông Nam Bộ. Trong đó, đáng chú ý là việc đẩy mạnh mở rộng ĐT769, cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây, tuyến Dầu Giây – Liên Khương dự kiến hoàn thành vào năm 2027, cùng vành đai 4 TP.HCM dự kiến về đích năm 2028. Hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng này đang từng bước rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Trên nền tảng vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng, hạ tầng triển khai thực tế, cùng cộng đồng cư dân đã hình thành, The Link City được xem là một trong số ít "điểm neo" vốn có dư địa tăng trưởng rõ rệt cho chu kỳ 2026-2028.

