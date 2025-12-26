Tuyến metro số 5 tạo đà cất cánh cho đô thị phía Tây Hà Nội

Hạ tầng bùng nổ – động lực tăng trưởng mới cho phía Tây

Mới đây, Tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 5 – Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc đã chính thức được khởi công, đánh dấu bước đi quyết liệt của Hà Nội trong hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông công cộng hiện đại, bền vững, mở không gian tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Metro số 5 kết nối trực tiếp trung tâm Thủ đô, khu hành chính phía Tây và Hoà Lạc, trở thành "mạch máu" chiến lược thúc đẩy sự bùng nổ của toàn khu vực. Khi đi vào vận hành, Metro số 5 không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra một tiêu chuẩn mới về sống xanh, sống hiện đại, sống tiện nghi gắn liền giao thông công cộng.

Đây được xem là một trong những tuyến giao thông có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cấu trúc đô thị phía Tây, khiến xu hướng dịch chuyển nhu cầu sống, làm việc và đầu tư gắn với giao thông công cộng tại khu vực Tây Thủ đô trở nên rõ nét.

Nếu khoảng 10 năm trước, khu vực này chỉ mới manh nha vài trục đường lớn và các khu đô thị đầu tiên, thì hiện tại, toàn bộ lõi phát triển đang dịch chuyển rõ rệt về phía Tây, đúng theo quy hoạch chung của Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050.

Sức bật của khu vực được dẫn dắt bởi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đồng loạt khởi công và đẩy nhanh tiến độ. Đại lộ Thăng Long, tuyến đường được ví như "xương sống" của phía Tây đã hoàn thiện giai đoạn đầu và tiếp tục mở rộng, trở thành trục kết nối trực tiếp trung tâm với Hòa Lạc, nơi định hướng trở thành đô thị khoa học & công nghệ của cả nước.

Song song, hệ thống Vành đai 3 – 3.5 – 4 đang được triển khai mạnh mẽ. Cùng với các tuyến đường hiện hữu như Lê Trọng Tấn, Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo kéo dài, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông… tạo thành chuỗi giao thông liên hoàn, đồng bộ và mở ra hành lang phát triển đô thị hoàn toàn mới.

Tâm điểm thụ hưởng giá trị hạ tầng mới từ Metro số 5

Với triển vọng phát triển vượt bậc, khu vực này cũng tỏa sức hấp dẫn mạnh mẽ lôi cuốn giới đầu tư bất động sản.

Trong đó, đáng chú ý nhất là Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn. Sở dĩ khu đô thị này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thị trường bởi đây là một trong số ít những khu đô thị có diện tích lớn lên tới 147ha, được quy hoạch bài bản, đa dạng phân khúc.

Sự xuất hiện của Metro số 5 càng tạo ra bước ngoặt về khả năng kết nối cho những dự án nằm trên trục giao thông này, trong đó có Geleximco Lê Trọng Tấn. Đây chính là lợi thế tạo ra giá trị gia tăng bền vững. Thực tế cho thấy, trên thế giới, bất động sản nằm trên trục Metro luôn có biên độ tăng giá bền vững hơn 15 -25% so với khu vực lân cận.

Song song đó, tính thanh khoản tại dự án được củng cố mạnh mẽ. Việc nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch giúp dự án trở thành điểm đến hấp dẫn cả với người mua để ở lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, khả năng khai thác lâu dài cũng mở ra một biên độ giá trị mới cho cư dân và nhà đầu tư. Geleximco Lê Trọng Tấn phù hợp để phát triển mô hình sống xanh - nghỉ dưỡng và làm việc ở thời điểm khu Tây đang hình thành các trung tâm công nghệ, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao. Nhờ đó, giá trị khai thác ổn định, tiềm năng sinh lời dài hạn và lực hấp dẫn của dự án sẽ tiếp tục tăng theo thời gian.

Đánh giá về thị trường bất động sản phía tây Hà Nội liên tục sôi động trong thời gian vừa qua, nhiều nhà đầu tư đều cho rằng khu vực này có tiềm năng hơn cả vì hạ tầng đầy đủ, kéo cư dân lao động nước ngoài làm việc ở đây khá đông, tạo ra sự nhộn nhịp hơn hẳn so với các khu vực còn lại. Chính vì thế, sự phát triển của bất động sản phía Tây là tất yếu.