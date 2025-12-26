Du lịch phục hồi, dòng kiều hối hướng về bất động sản trung tâm Đà Nẵng

Đà Nẵng trở lại vị thế điểm đến trải nghiệm hấp dẫn

Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đang chứng kiến nhịp dịch chuyển sôi động của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch và dịch vụ khu vực. Tần suất các chuyến bay tăng mạnh, đặc biệt là các đường bay quốc tế, đưa thành phố ven sông Hàn trở lại vị thế điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ giữa nghỉ dưỡng, đô thị hiện đại và không gian sống chất lượng cao.

Theo thống kê, trong dịp Tết Dương lịch 2026 (22/12/2025 - 4/1/2026), sân bay Đà Nẵng ghi nhận gần 3.600 chuyến bay cất - hạ cánh, tăng 7,6% so với cùng kỳ, trong đó số chuyến bay quốc tế hạ cánh tăng gần 13%. Đà tăng này tiếp tục được nối dài trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi tổng lượt chuyến vượt mốc 5.000, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước; riêng chuyến bay quốc tế tăng tới 44%.

Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách không chỉ phản ánh sức hút du lịch, mà còn cho thấy Đà Nẵng đang khôi phục vai trò trung tâm giao thương - dịch vụ của khu vực miền Trung. Nhóm khách quốc tế, Việt kiều và khách lưu trú dài ngày ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, kéo theo nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm lưu trú chất lượng cao, không gian sống cao cấp và các dịch vụ được vận hành chuyên nghiệp. Đây cũng là những yếu tố trực tiếp tác động đến phân khúc bất động sản trung - cao cấp tại khu vực lõi đô thị.

Song song với đó, các nền tảng phát triển dài hạn của đô thị tiếp tục được củng cố. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các trục phát triển ven sông - ven biển cùng định hướng hình thành trung tâm tài chính quốc tế đang tạo lực đẩy bền vững cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Luật Đất đai 2024, với việc mở rộng quyền tiếp cận và giao dịch bất động sản cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, được xem là bước ngoặt quan trọng, trực tiếp "mở khóa" dòng vốn kiều hối vào thị trường địa ốc trong nước. Trong bối cảnh đó, sự hội tụ của chất lượng sống, hạ tầng và tính minh bạch của pháp lý dự án đang khiến Đà Nẵng trở thành điểm đến tự nhiên của dòng vốn "hồi hương" đầu tư và tích sản dài hạn.

Xu hướng tìm kiếm căn hộ biểu tượng tại lõi trung tâm

Tại thị trường Đà Nẵng, xu hướng tìm kiếm của nhóm khách hàng Việt kiều đang tập trung vào các dự án nằm ở lõi đô thị, có khả năng kết nối thuận tiện với sông, biển và trung tâm hành chính, đồng thời sở hữu mô hình quản lý - vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả khai thác cho thuê. Trong nhóm này, dòng sản phẩm mang tính biểu tượng tại khu vực trung tâm đang ghi nhận mức độ quan tâm ngày càng rõ nét.

The Legend Danang là một ví dụ tiêu biểu: tọa lạc tại khu vực đầu cầu Rồng, bên sông Hàn, dự án sở hữu lợi thế về vị trí lõi trung tâm - nơi tập trung các hoạt động hành chính, thương mại và du lịch cao cấp, qua đó tạo ra nhu cầu lưu trú ổn định từ giới chuyên gia, doanh nhân và khách quốc tế.

The Legend Danang được giới đầu tư Việt kiều ưu tiên nhờ khả năng khai thác và kết nối đa điểm.

Bên cạnh vị trí, The Legend Danang còn thu hút sự quan tâm của giới Việt kiều nhờ định hướng phát triển sản phẩm và mô hình vận hành theo chuẩn quốc tế. Dự án được thiết kế hướng đến nhóm khách có tiêu chuẩn sống cao, đề cao chất lượng không gian, dịch vụ và trải nghiệm.

Trong đó, Accor - Ennismore tham gia quản lý, vận hành tòa tháp khách sạn mang thương hiệu Hyde, còn CBRE giữ vai trò tư vấn quản lý vận hành tháp căn hộ ngay từ giai đoạn thiết kế và xây dựng. Việc đưa các đơn vị quản lý quốc tế tham gia từ giai đoạn khởi đầu giúp chuẩn hóa tiêu chuẩn dịch vụ, tối ưu hiệu quả khai thác dài hạn, đáp ứng đúng kỳ vọng của nhóm Việt kiều đầu tư từ xa: tài sản được vận hành chuyên nghiệp mà không cần chủ nhân phải hiện diện trực tiếp.

Định hướng phát triển theo chuẩn vận hành quốc tế giúp The Legend Danang đáp ứng yêu cầu cao của nhóm Việt kiều

Ở góc nhìn dài hạn, bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng đang phục hồi theo hướng bền vững, phù hợp với nhóm Việt kiều ưu tiên sự an toàn và tích lũy tài sản. Nhiều dự án cao cấp được vận hành bài bản ghi nhận hiệu quả khai thác ổn định với lợi suất cho thuê (ROI) đạt 7-9%/năm, tỷ lệ lấp đầy 70-80%. Bên cạnh dòng tiền cho thuê, giá trị tài sản còn dư địa tăng trưởng 10-15% mỗi năm nhờ vị trí lõi đô thị và nhu cầu lưu trú chất lượng cao.

Với lợi thế vị trí và thương hiệu vận hành quốc tế, The Legend Danang được giới phân tích đánh giá có khả năng vượt chuẩn ROI chung của thị trường, là lựa chọn phù hợp cho Việt kiều đầu tư từ xa.

Trong bối cảnh pháp lý ngày càng thông thoáng và dòng kiều hối duy trì ổn định, bất động sản Đà Nẵng được dự báo bước vào giai đoạn chọn lọc, trong đó yếu tố vị trí và năng lực khai thác đóng vai trò quyết định. Những dự án sở hữu vị trí lõi, vận hành theo chuẩn quốc tế như The Legend Danang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm "neo vốn" dài hạn không chỉ của nhà đầu tư trong nước mà còn là kênh thu hút dòng kiều hối.