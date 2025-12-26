Chung cư vào cuộc đua tăng giá tại thủ phủ công nghiệp lớn nhất phía Bắc

Sau sáp nhập, Bắc Ninh đang trở thành một trong những địa phương có mức độ hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tại khu vực ASEAN. Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế là một trong những "thủ phủ công nghiệp" của miền Bắc, là điểm sáng về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của cả nước.

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt gần 2,5 triệu tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong các khu công nghiệp đạt 6,8 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare… tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tỉnh trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

Cùng với các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối Bắc Ninh cũng đang bứt phá mạnh mẽ. Năm 2025 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng Bắc Ninh với các dự án trọng điểm như Vành đai 4, cao tốc Hà Nội – Bắc Ninh – Hạ Long, tuyến metro kéo dài từ Hà Nội và quy hoạch sân bay Gia Bình trở thành cảng hàng không quốc tế.

Những công trình này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối với Thủ đô và các tỉnh lân cận mà còn tạo ra trục phát triển đô thị - công nghiệp sôi động, thu hút dòng vốn FDI khổng lồ vào các khu công nghiệp như Yên Phong, Quế Võ. Sự đồng bộ hạ tầng đã biến Bắc Ninh thành "thủ phủ công nghiệp" miền Bắc, thúc đẩy nhu cầu nhà ở, dịch vụ và bất động sản đô thị tăng vọt.

Đánh giá về Bắc Ninh, ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho biết sáp nhập, Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập lấy tên là tỉnh Bắc Ninh trở thành địa phương nằm trong top 5 tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất của cả nước. Với tiền đề sẵn có của hai tỉnh công nghiệp trước đó, Bắc Ninh sau sáp nhập trở thành siêu thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Tính đến nay, với hai trung tâm công nghiệp trước đây cộng lại, tỉnh Bắc Ninh mới có 35 KCN, với 2.800 dự án FDI, thu hút 44,5 tỷ USD.

Đặc biệt, quỹ đất có tới 12.180 ha đất công nghiệp, cho thấy tiềm năng phát triển công nghiệp và thu hút lực lượng lao động còn tiếp tục tăng mạnh. Lực lượng lao động có 498.000 người làm việc trong ngành công nghiệp, trong đó có 10.000 chuyên gia nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng lao động công nghiệp khá cao, ở mức 180.000 - 250.000 người/năm cho thấy nhu cầu nhà ở rất lớn cả trong hiện tại và tương lai", ông Doanh khẳng định.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn chững lại sau thời gian dài tăng nóng, làn sóng đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực vệ tinh có nền tảng quy hoạch mới, giá đất còn hợp lý và tiềm năng tăng giá rõ rệt. Bắc Ninh – đặc biệt là vùng trung tâm hành chính sau sáp nhập – đang hội tụ đủ các yếu tố này.

Ông Vũ Cương Quyết – Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc nhận định, thị trường bất động sản Bắc Ninh sau sáp nhập đang phân hóa rõ nét thành hai thái cực. Khu vực trung tâm Bắc Ninh cũ đã trải qua giai đoạn tăng giá mạnh mẽ nhờ hạ tầng đồng bộ và mật độ công nghiệp cao, dẫn đến mặt bằng giá đất đô thị và công nghiệp ở mức cao kỷ lục. Ngược lại, trung tâm hành chính mới, khu vực Bắc Giang cũ vẫn là "vùng trũng" hút sự tăng trưởng.

Tranh thủ làn sóng đầu tư từ Hà Nội, thời gian gần đây nhiều dự án tại Bắc Ninh cũng đã chính thức được đưa ra thị trường. Một số dự án có giá khá cao như Royal Mansion - Tổ hợp đô thị đẳng cấp với dinh thự thương mại, khách sạn 5 sao Marriott và căn hộ cao cấp với giá shophouse/dinh thự từ 11-29 tỷ/căn (khoảng 160-230 triệu/m² tùy vị trí). Căn hộ chung cư tại đây có mức giá khoảng 70 – 85 triệu/m2.

Ngoài ra, hiện nay nhiều dự án sắp tới mở bán tại Bắc Ninh (cũ) cũng đang được chào mức giá lên tới 80 triệu đồng một m2. Đơn cử dự án The InterOne đang rumor hơn 60 triệu đồng một m2, giá chênh lên tới 300 – 400 triệu đồng so với giá sàn. Tính trung bình, giá lên tới 78 – 80 triệu đồng/m2. Một căn chung cư khoảng 70m2, có 2 phòng ngủ, giá hơn 5 tỷ đồng.

Đối với các căn hộ khu vực trung tâm hành chính mới Bắc Ninh cũng đang được tung ra khá mạnh. Như dự án Ecohomes Sông Thương với căn hộ thương mại từ 50-60 triệu/m². Ngoài ra thị trường xuất hiện dự án Lotus Star (Lotus 1 & Lotus 2): Tổ hợp căn hộ cao cấp phong cách Singapore tại trung tâm phường Thọ Xương (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh mới). Lotus 2 đã bàn giao và nhận đánh giá cao về tiện ích xanh, trong khi Lotus 1 đang được mở bán với mức giá khoảng 45 triệu/m². Dự kiến đầu năm 2026, tháp đôi cao cấp Gold Park thuộc quần thể này sẽ tiếp tục được ra mắt.

Các dự án căn hộ được nhiều nhà đầu tư quan tâm, bán chạy, giá tăng cao. Theo Hiệp hội Bất động sản tỉnh, nhiều sản phẩm chung cư tại phường Bắc Giang, Tân Tiến như: Luxora, Mascity, Thiên Ân Central, Ecohome Sông Thương… được nhiều khách hàng quan tâm, thậm chí có giỏ hàng bán hết chỉ sau 1-2 tuần mở bán. Đặc biệt, các căn hộ hai phòng ngủ, diện tích vừa phải được người mua ưa chuộng nhờ phù hợp với nhu cầu ở thực và khả năng tài chính. Một số dự án ở vị trí đẹp ghi nhận mức giá lên tới 75-80 triệu đồng/m², tăng 70-80% so với thời điểm trước sáp nhập tỉnh.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa quy hoạch tỉnh mới, bùng nổ công nghiệp và nguồn cung chất lượng từ các dự án này đang biến Bắc Ninh thành "điểm nóng" bất động sản phía Bắc. Trong tương lai, lực lượng lao động tại các khu công nghiệp cũng sẽ rất lớn, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Chính vì vậy, những dự án căn hộ có pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch sẽ trở thành điểm sáng nổi bật trên thị trường. Và những dự án ở nền giá thấp sẽ có khả năng tăng trưởng giá cao hơn.



