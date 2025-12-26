Homie City: Khi một dự án “đáng sống” đồng thời trở thành tài sản đáng đầu tư

Không phải ngẫu nhiên mà Giải thưởng "Dự án Đáng sống 2025" gọi tên Dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng (tên thương mại Homie City) do Công ty Cổ phần TNG Land phát triển. Trong hệ thống tiêu chí ngày càng khắt khe của giải thưởng này, Homie City đáp ứng đầy đủ chuẩn mực về quy hoạch, vận hành, cộng đồng cư dân và khả năng duy trì giá trị theo thời gian.

Khi giá trị "đáng sống" được hình thành từ quy hoạch và cộng đồng cư dân

Việc Homie City được vinh danh là Dự án Đáng sống 2025 tiếp tục khẳng định triết lý mà TNG Land theo đuổi trong suốt quá trình triển khai dự án. Đó là chú trọng kiến tạo các không gian sống xanh, được quy hoạch bài bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực và hướng tới chất lượng sống bền vững cho cư dân.

Dự án được quy hoạch theo chuẩn hiện đại ngay từ giai đoạn thiết kế, với tổng diện tích 8.432 m², mật độ xây dựng 47% và hệ số sử dụng đất 3,5 lần, cho thấy sự tính toán hợp lý giữa diện tích xây dựng và không gian sinh hoạt. Cấu trúc dự án gồm 01 tòa chung cư cao 18 tầng với 361 căn hộ và 34 căn nhà liền kề thấp tầng, tạo nên một tổ hợp nhà ở được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài.

Không gian sống tại Homie City được đặc biệt chú trọng thông qua việc dành hơn 20% diện tích cho cây xanh và cảnh quan, kết hợp các khu sinh hoạt chung trong nội khu. Cùng với đó là các giải pháp thiết kế hướng tới tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên và sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, góp phần cải thiện chất lượng sống và giảm chi phí vận hành theo thời gian.

Ở khía cạnh cộng đồng, việc bố trí các không gian sinh hoạt chung và triển khai các hoạt động kết nối cư dân ngay từ giai đoạn đầu cho thấy Homie City được phát triển theo hướng bền vững, hướng tới hình thành một môi trường sống ổn định và gắn kết, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố nhà ở đơn thuần. Đây cũng là cơ sở để dự án được nhìn nhận là "đáng sống" theo các tiêu chí thực chất.

Từ "đáng sống" đến logic đầu tư có cơ sở

Thực tế, trên thị trường bất động sản, các dự án được đánh giá cao về chất lượng sống thường sở hữu một lợi thế quan trọng: nhu cầu ở thực ổn định. Khi quy hoạch hợp lý và cộng đồng cư dân hình thành sớm, bất động sản không chỉ phục vụ mục tiêu an cư mà còn tạo nền tảng cho dòng tiền khai thác và khả năng tích lũy giá trị theo thời gian. Đây chính là điểm giao giữa giá trị sử dụng và bài toán đầu tư tại Homie City.

Từ góc độ tài chính, Homie City được một bộ phận nhà đầu tư quan tâm nhờ bài toán tài chính tương đối rõ ràng và có thể kiểm soát. Với mức giá khoảng 5 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy ngân hàng ở mức 70%, tương đương 3,5 tỷ đồng, trong khi vốn tự có cần bỏ ra khoảng 1,5 tỷ đồng. Mức phân bổ này được xem là phù hợp với nhóm nhà đầu tư ưu tiên khả năng kiểm soát dòng tiền và lựa chọn các tài sản có tính thanh khoản và vận hành tương đối ổn định.

Homie City được đánh già là tài sản có cấu trúc đầu tư rõ ràng và khả năng tích lũy giá trị dài hạn.

Trong giai đoạn đầu của chu kỳ đầu tư, bài toán dòng tiền thường là yếu tố được nhà đầu tư quan tâm hàng đầu. Theo kịch bản tài chính được xây dựng, với Homie City, áp lực này được giảm đáng kể khi trong khoảng 20 tháng đầu, nhà đầu tư gần như không phải chi trả lãi vay.. Nếu đưa sản phẩm vào khai thác cho thuê hoặc lưu trú, dòng tiền ước đạt 25-30 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 500-600 triệu đồng trong giai đoạn này. Khoản thu này đóng vai trò như một "bệ đỡ" tài chính trong quá trình nắm giữ, giúp giảm áp lực dòng tiền trong khi tài sản vẫn được duy trì.

Không dừng lại ở dòng tiền khai thác, triển vọng tăng giá của Homie City được đặt trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp tại Phổ Yên, khu vực công nghiệp trọng điểm của Thái Nguyên, nơi nhu cầu ở thực và thuê ở duy trì ở mức cao. Theo các phân tích dựa trên chu kỳ phát triển khu vực, nếu tham gia từ tháng 8/2025, trong khoảng 2,5 năm, giá trị tài sản có thể tăng từ 5 tỷ đồng lên khoảng 6–6,5 tỷ đồng, chưa bao gồm dòng tiền phát sinh trong thời gian khai thác.

Với những yếu tố nội tại và diễn biến thị trường như hiện nay, Homie City được đánh giá là một tài sản "tự lớn theo chu kỳ", nơi dòng tiền hiện hữu và biên độ tăng giá dài hạn cùng tồn tại. Mô hình này phù hợp với nhóm nhà đầu tư ưu tiên kiểm soát rủi ro, cân đối dòng tiền và lựa chọn thời điểm sinh lời dựa trên nền tảng giá trị thực, thay vì kỳ vọng ngắn hạn.

