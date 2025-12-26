"Bà trùm" bất động sản phía Nam lên kế hoạch tung hàng nghìn sản phẩm nhà phố và biệt thự

Mới đây, Kim Oanh Land và Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín đã tổ chức lễ công bố kế hoạch phát triển dự án The Link City (Khu dân cư A1 - C1 Dầu Giây) tại tỉnh Đồng Nai.

The Link City nằm tại trung tâm hành chính Dầu Giây, ngã tư Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20. Dự án cung cấp ra thị trường gần 1.400 sản phẩm, bao gồm nhà phố thương mại, nhà phố liên kế và biệt thự.

Theo quy hoạch, The Link City được phát triển với hệ thống khoảng 50 tiện ích nội khu. Một số hạng mục đáng chú ý gồm trường học liên cấp, trung tâm thương mại rộng 2,6 ha, hồ bơi, chuỗi công viên cây xanh, tổ hợp thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ và quảng trường sự kiện.

Thông tin về tiến độ dự án, ông Đặng Phước Bình – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín cho biết, giai đoạn 1 có quy mô 53 ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt. Một số sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với giai đoạn 2, quy mô khoảng 47 ha, hạ tầng kỹ thuật hiện đạt khoảng 55% khối lượng theo giấy phép xây dựng.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín làm chủ đầu tư, Kim Oanh Land đóng vai trò nhà phát triển và phân phối.

Phối cảnh dự án The Link City.

Về Kim Oanh Land, doanh nghiệp do bà Đặng Thị Kim Oanh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc gây chú ý khi vào năm 2023 đã công bố kế hoạch xây dựng 26 dự án nhà ở giai đoạn 2023-2028, trong đó 23 dự án NOXH và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp, tổng cộng khoảng 40.000 sản phẩm với mức đầu tư 31.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1, tập đoàn dự kiến đưa ra thị trường 25.000 sản phẩm đến năm 2026.

Nếu Kim Oanh Group làm đúng kế hoạch này, họ sẽ trở thành "bà trùm" NOXH chỉ đứng sau CTCP Tư Vấn - Thương Mại – Dịch Vụ - Địa ốc Hoàng Quân (HQC).

Tiền thân của Kim Oanh Group là văn phòng tư vấn bất động sản với tên tên Kim Oanh Real Estate. Đến tháng 4/2009, CTCP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh chính thức ra đời với vốn điều lệ 48 tỷ đồng, tập trung vào phân khúc đất nền và nhà giá rẻ. Chỉ sau một năm, doanh nghiệp đã mở rộng hoạt động sang Đồng Nai và TP.HCM. Năm 2014, Kim Oanh chuyển đổi mô hình từ môi giới sang nhà phát triển dự án.

Gần đây, tập đoàn đã bắt đầu khởi động nhiều dự án nhà ở xã hội, như việc động thổ dự án K-Home Cityview tại Đồng Nai, các dự án K-Home Avenue, K-Home Midtown, K-Home Skyview tại Nhơn Trạch và Trảng Bom với tổng cộng khoảng 5.500 căn hộ.

Dù đặt tham vọng lớn với nhà ở xã hội, hành trình của Kim Oanh Group không ít thách thức, đặc biệt là các vướng mắc pháp lý liên quan đến chi phí đất.

Bà Kim Oanh cho biết, có dự án doanh nghiệp đã chi hơn 780 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng quỹ đất từ năm 2018, nhưng khi chuyển đổi sang nhà ở xã hội, giá trị đất chỉ được cơ quan quản lý ghi nhận khoảng 100 tỷ đồng theo khung giá địa phương, khiến doanh nghiệp phát sinh khoản lỗ kế toán lên tới hàng trăm tỷ đồng.

"Từ một quỹ đất trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, khi làm nhà ở xã hội, giá trị chỉ còn 100 tỷ đồng. Đây là bất cập lớn, chưa hợp lý", bà Oanh từng chia sẻ.

Ngoài vấn đề chi phí đất, Kim Oanh Group cũng kiến nghị Nhà nước rút ngắn thủ tục đầu tư, giảm lãi suất vay, kéo dài thời hạn cho vay và nới trần lợi nhuận đối với nhà ở xã hội, nhằm tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn tham gia phân khúc này.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - người sáng lập Kim Oanh Group.

Sau gần hai thập kỷ phát triển, Kim Oanh Group hiện sở hữu danh mục hơn 50 dự án trải dài tại Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Một số dự án tiêu biểu gồm Golden Center City, Richland Residence, Mega City 1 & 2, Century City, The EastGate và Legacy Central.

Không chỉ dừng lại ở các dự án quy mô trung bình, Kim Oanh Group còn ghi dấu ấn bằng loạt dự án tỷ USD. Đơn cử là The One World (Bình Dương) với quy mô gần 50 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; dự án One Era tại phường Thuận Giao, TP.HCM, với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD.

Theo công bố trên website, Kim Oanh Group hiện nắm giữ khoảng 500 ha quỹ đất, mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm và duy trì lực lượng gần 1.200 nhân sự.



