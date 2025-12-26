Hải Phòng: Cấu trúc kinh tế đa trụ cột tạo đà phát triển BĐS cao cấp

Khi dòng vốn FDI và lực lượng chuyên gia quốc tế tiếp tục dịch chuyển về các cực tăng trưởng công nghiệp phía Bắc, thị trường bất động sản cũng bắt đầu cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm. Vài năm trước, sự chú ý nghiêng về đất nền và khu vực ven đô, thì hiện nay tài sản nội đô – đặc biệt là căn hộ cao cấp – đang được xem như lựa chọn chiến lược nhờ nhu cầu ở thực và thuê dài hạn ngày một rõ rệt. Không ồn ào như những cơn sốt đất, Hải Phòng âm thầm nhưng chắc chắn tiến vào chu kỳ tăng trưởng mới, dựa trên một nền kinh tế không đơn tuyến mà được dẫn động bởi nhiều lực đẩy cùng lúc.

Kinh tế bứt phá, Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng mới của thị trường BĐS cao cấp

Hải Phòng hiện nằm trong nhóm dẫn đầu miền Bắc về thu hút FDI. Thành phố ghi nhận hơn 1.060 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 33 tỷ USD, tập trung tại các khu kinh tế – công nghiệp như Đình Vũ – Cát Hải, Tràng Duệ, VSIP, Nam Đình Vũ…, cùng sự góp mặt của các tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu. Sự mở rộng của các khu công nghiệp mới, cùng làn sóng xây dựng nhà máy và trung tâm nghiên cứu, mang theo lượng lớn kỹ sư và chuyên gia đến sinh sống lâu dài.

Nhóm khách hàng này ưu tiên căn hộ cao cấp nội đô, tiêu chuẩn vận hành quốc tế, tiện ích đầy đủ, không gian riêng tư và vị trí thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc.

Cùng với công nghiệp, thị trường dịch vụ – thương mại của Hải Phòng đang mở rộng mạnh. Các trục trung tâm mới hình thành, chuỗi F&B, trung tâm thương mại, khu mua sắm và giải trí xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là tín hiệu cho thấy đô thị đang nâng cấp tầng sống, khi nhu cầu của cư dân không dừng ở chỗ ở, mà mở rộng sang trải nghiệm sống tiện nghi, đồng bộ và thời gian di chuyển ngắn. Trong khi Quảng Ninh hấp dẫn bởi du lịch và lưu trú ngắn hạn, thì Hải Phòng tạo ra thị trường cư trú dài hạn cho người làm việc – định cư – phát triển sự nghiệp. Và cũng chính sự khác nhau này góp phần định hình nhu cầu bền vững cho căn hộ cao cấp nội đô.

Khác với Bắc Ninh – nơi công nghiệp mạnh nhưng thiếu cảng, hay Quảng Ninh – nơi du lịch vượt trội nhưng công nghiệp không dẫn dắt, Hải Phòng sở hữu cảng biển nước sâu Lạch Huyện, đón tàu siêu tải trọng và kết nối trực tiếp chuỗi logistics toàn cầu. Thành phố có 52 bến cảng, hệ thống giao thông liên vùng hoàn thiện, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng cho xuất nhập khẩu miền Bắc.

Chính lợi thế này Hải Phòng hôm nay gợi liên tưởng đến Thượng Hải ở giai đoạn đầu bứt phá. Tại Thượng Hải, công nghiệp tạo nền, thương mại – dịch vụ bùng nổ phía sau, kéo đô thị hóa tăng tốc và giá trị bất động sản trung tâm tăng đều theo nhiều chu kỳ. Không tăng nóng mà tăng ổn định, khi dòng chuyên gia quốc tế và cư dân tài chính tốt hội tụ ngày càng lớn.

Điểm chung của các đô thị cảng khi bước vào chu kỳ phát triển mới là kinh tế ngoại biên (cảng biển, khu công nghiệp) tăng trưởng kéo theo nhu cầu sống đô thị chất lượng cao ngay lõi trung tâm. Khi một thành phố hội tụ đầy đủ chuỗi giá trị từ sản xuất – logistics – dịch vụ – cảng biển, bất động sản nội đô gần như luôn là nhóm tài sản hưởng lợi trực tiếp và giữ giá tốt theo thời gian.

Nguồn cầu tăng – nguồn cung BĐS cao cấp còn hạn chế: Vùng trũng cơ hội đang mở ra

Dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy giá chung cư giai đoạn 2023 - quý III/2025 tăng ổn định, trung bình khoảng 39 triệu đồng/m² (tăng 17% so với quý I/2023), tỷ suất cho thuê và tỷ lệ lấp đầy đều ở mức khá, nhưng số dự án chuẩn quốc tế ngay lõi nội đô còn hạn chế. Trong khi đó, tệp thuê chuyên gia Nhật – Hàn – Singapore yêu cầu tiêu chuẩn sống cao, quản lý chuyên nghiệp, và tiện ích chăm sóc sức khỏe, giải trí. Khoảng lệch giữa nhu cầu thực và sản phẩm đáp ứng đúng chuẩn chính là biên độ tăng trưởng dài hạn của phân khúc này.

Trong nhịp thị trường đó, Golden Crown Hai Phong nổi lên như một điển hình phản chiếu khá rõ quy luật phát triển đô thị. Dự án tọa lạc trên trục Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, kết nối sân bay Cát Bi, khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm thương mại. Căn hộ thiết kế 2–3 phòng ngủ với diện tích tối ưu cho gia đình hoặc chuyên gia thuê dài hạn, tiện ích Sky Onsen và bể bơi bốn mùa tạo lợi thế cạnh tranh cho mô hình cho thuê.

Phối cảnh dự án Golden Crown Hai Phong tại vị trí lõi đô thị, hướng tới nhóm cư dân chuyên gia và quản lý cấp cao

Điểm đáng chú ý là dự án đã cất nóc, tiến độ rõ ràng, giúp giảm rủi ro xây dựng cho người mua. Chính sách tài chính linh hoạt với thanh toán 20%, 0% lãi suất 40 tháng, ân hạn gốc 5 năm, tạo điều kiện để nhà đầu tư tối ưu dòng tiền và sớm đưa tài sản khai thác khi bàn giao.

Golden Crown Hai Phong không đơn thuần là một dự án nhà ở, mà là đại diện tiêu biểu cho căn hộ nội đô hướng đến chuẩn sống cao cấp, đồng thời sở hữu tiềm năng tạo dòng tiền bền vững nhờ nhu cầu thuê ngày càng lớn từ đội ngũ chuyên gia.

Hải Phòng hiện là nơi hội tụ cả hai trụ cột công nghiệp – dịch vụ và được cộng hưởng bởi lợi thế cảng biển – logistics. Một đô thị phát triển đa trụ lực thường mang lại biên độ tăng giá bền hơn cho bất động sản nội đô. Trong bối cảnh nguồn cung cao cấp chưa nhiều và nhu cầu thật đang tăng rõ rệt, những dự án có vị trí trung tâm, sản phẩm đúng nhu cầu và tiến độ minh bạch như Golden Crown Hai Phong đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhà đầu tư trung – dài hạn, vừa để ở, vừa để khai thác dòng tiền ổn định.

Phát triển dự án: DOJILAND - https://dojiland.vn/

Đơn vị phát triển kinh doanh: WeLand - https://weland.com.vn/

Đơn vị đại lý phân phối: Bhomes, Megahomes, Realnex, Hợp Nhất Land, Mai Việt Land, Trust Real, Mainland, T-land, Vhomes, New Sky, Thành Phát Global, SRT Đông Bắc, Tâm Phát, DHP, Kinh Bắc Land

Địa chỉ: Ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Phòng

Website: https://goldencrownhaiphong.com.vn

Hotline: 18000 88896