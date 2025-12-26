Phường Hồng An: Từ cửa ngõ giao thông đến tâm điểm bất động sản phía Tây Hải Phòng

Trong bức tranh đó, phường Hồng An nổi lên như điểm nhấn chiến lược ở khu vực phía Tây Nam, hưởng lợi trực tiếp từ quy mô "đại đô thị" và xung lực hạ tầng đang tăng tốc mạnh mẽ.

Hải Phòng sau hợp nhất trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ ba cả nước, với GRDP khoảng 660.000 tỷ đồng, thu ngân sách gần 150.000 tỷ đồng. Thành phố giữ vai trò cực tăng trưởng công nghiệp – logistics hàng đầu miền Bắc, sở hữu 22 khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 1.855 dự án FDI với tổng vốn hơn 44 tỷ USD. Việc hình thành Khu kinh tế chuyên biệt đầu tiên của cả nước cùng Khu thương mại tự do quy mô 6.470 ha đã mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho đô thị và bất động sản.

Trong dòng chảy phát triển đó, Hồng An được định vị là khu vực tiếp nhận trực tiếp làn sóng giãn dân, giãn đô thị và dịch chuyển chức năng từ khu trung tâm cũ. Với vị trí kết nối thuận lợi Quốc lộ 5A và Quốc lộ 10, Hồng An trở thành cửa ngõ liên kết Hải Phòng với các tỉnh công nghiệp trọng điểm phía Bắc, đồng thời đóng vai trò điểm trung chuyển giữa khu công nghiệp, khu đô thị và hệ thống logistics vùng.

Sau sáp nhập, quy mô diện tích và dân số của phường Hồng An tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch đô thị mới và nâng cấp các khu dân cư hiện hữu. Cùng với đó, địa phương đang đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông nội khu và trục kết nối liên vùng, từng bước hình thành diện mạo đô thị đồng bộ, hiện đại hơn.

Hạ tầng giao thông liên hoàn của Hải Phòng tiếp tục là lực đẩy quan trọng cho Hồng An. Thành phố sở hữu đầy đủ đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, với hệ thống cảng biển nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi, quy hoạch sân bay Tiên Lãng và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Chuỗi hạ tầng này giúp Hồng An hưởng lợi trực tiếp về kết nối, gia tăng giá trị sử dụng đất và khả năng thu hút cư dân, chuyên gia, nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, bất động sản Hồng An đang bước vào giai đoạn "đón sóng" rõ nét, đặc biệt ở phân khúc nhà ở thương mại thấp tầng – dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực của lực lượng lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Vị trí cận kề trung tâm, quy hoạch hạ tầng mở rộng và tốc độ đô thị hóa nhanh đang đưa Hồng An trở thành tọa độ mới cho các dự án đô thị bài bản, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Hải Phòng giai đoạn 2026–2030.

Hồng An Happy House – tiềm năng phát triển từ vị trí đắt giá

Dự án Hồng An Happy House – khu đô thị được quy hoạch đồng bộ tại trung tâm phường Hồng An – là một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh phát triển bất động sản của TP Hải Phòng. Dự án có quy mô gần 48.745m², mật độ xây dựng khoảng 60%, bao gồm 200 căn liền kề và 27 căn biệt thự, được thiết kế 4 tầng và 1 tum thang, đáp ứng nhu cầu an cư hiện đại, linh hoạt cho nhiều nhóm khách hàng.

Hồng An Happy House được quy hoạch đồng bộ, sở hữu vị trí vàng tại trung tâm phường Hồng An.

Không chỉ sở hữu quy hoạch bài bản, Hồng An Happy House còn hưởng lợi từ lợi thế kết nối giao thông nổi bật, khi nằm giữa các tuyến đường quy hoạch 60m và 24m, hình thành mạng lưới liên kết thông suốt trong khu vực. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính, các khu công nghiệp và các trục kinh tế trọng điểm, khẳng định vai trò của Hồng An Happy House tại cửa ngõ phía Tây Hải Phòng.

Tính liên kết của Hồng An Happy House còn được gia tăng lợi thế khi nằm gần Quốc lộ 5A (4 làn, rộng đến 23m) và Quốc lộ 10 (4 làn, rộng đến 28m). Những tuyến đường này không chỉ giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố mà còn mở ra cơ hội kết nối vùng với Hải Dương (cũ), Hà Nội và các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Nomura – nơi tập trung lực lượng lao động, chuyên gia và kỹ sư.

Điều này không chỉ mang lại giá trị sử dụng cao cho cư dân mà còn là động lực thu hút vốn đầu tư vào dự án. Với vị trí chiến lược và hạ tầng giao thông phát triển, Hồng An Happy House sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian. Khu vực lân cận đang hình thành hệ sinh thái dân cư và dịch vụ ngày càng hoàn thiện, từ cơ sở giáo dục, y tế đến thương mại, giải trí – tạo nên một môi trường sống toàn diện.

Hơn nữa, dự án sở hữu pháp lý minh bạch với sổ đỏ từng lô, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư an toàn lâu dài cho khách hàng. Dòng sản phẩm đa dạng – từ liền kề đến biệt thự vườn – phù hợp với nhiều đối tượng như gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận hoặc nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời qua cho thuê hoặc chuyển nhượng.

Với vị trí chiến lược tại trung tâm phường Hồng An – nơi đang được định hướng trở thành điểm phát triển đô thị mới của Hải Phòng, cùng mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối linh hoạt và các yếu tố quy hoạch đô thị tích cực, Hồng An Happy House (Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại xứ Đồng Kênh, thôn Lê Sáng, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là "tọa độ" đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh thị trường bất động sản Hải Phòng tiếp tục bứt tốc trong giai đoạn 2026 – 2030.