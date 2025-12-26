Downtown du lịch 24/7: Nhịp sống không ngủ của đô thị ven biển Bãi Cháy

"Phép màu" dưới ánh đèn

Mặt trời lặn là thời điểm khép lại ngày làm việc của phần đông lao động nhưng cũng là thời điểm bắt đầu ca làm việc của 1,1 triệu lao động tại Úc, 1,3 triệu lao động tại Anh hay gần chục nghìn nhân sự tại Marina Bay Sands ở Singapore.

Những năm qua, "đảo quốc Sư tử" đã biến màn đêm thành một tài sản kinh tế đúng nghĩa với những quần thể đẳng cấp thu lời hàng tỷ USD mỗi năm. Đó là Marina Bay Sands hay River Wonder - nơi 12h đêm hay thậm chí 2h sáng vẫn sáng rực như ban ngày, nơi cây bút Sneka của Travel and Leisure Asia cảm thấy mình là người may mắn khi được đi nhậu vào 9h tối, xông hơi và spa vào 2 giờ sáng rồi 6h30 có thể trở về ngắm bình minh lên.

Những khu phức hợp sáng đèn cả ngày lẫn đêm là minh chứng rõ nét nhất cho sức hấp dẫn của kinh tế đêm – lĩnh vực mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá là không thể thiếu trong kế hoạch phát triển đô thị dài hạn. Tại Úc, ngành kinh tế đêm chiếm khoảng 4% GDP; ở Anh khoảng 6%; và tại Thái Lan là 2% GDP. Theo Future Market Insights, thị trường du lịch – giải trí đêm trên toàn cầu đạt giá trị hơn 9 tỷ USD năm 2024 và dự báo tăng lên gần 25 tỷ USD vào 2035, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 9,2%/năm từ 2025–2035.

Marina Bay Sands (Singapore) – một trong những trung tâm kinh tế đêm đẳng cấp nhất châu Á. Ảnh: iStock

Theo các chuyên gia, kinh tế đêm là thước đo văn minh của đô thị hiện đại. Các dịch vụ ẩm thực, giải trí hay du lịch đêm phát triển không những kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu du khách mà nhu cầu sở hữu BĐS cao cấp trong các tổ hợp kinh tế đêm cũng ngày càng tăng.

"Một đô thị càng đa dạng hoạt động mua sắm, giải trí, cảnh quan đẹp và dịch vụ chất lượng, càng dễ trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách. Khi lượng khách tăng và quay lại nhiều lần, giá trị khai thác du lịch – thương mại sẽ ngày càng cao, và bất động sản tại khu vực đó nghiễm nhiên bỏ túi lợi thế tăng giá" - TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định.

Sun Elite City – "Downtown không ngủ" bên biển Bãi Cháy

Người dân Bãi Cháy thường xuyên được tận hưởng bầu không khí lễ hỗi 24/7. Ảnh: Ánh Dương.

Tại Quảng Ninh, kinh tế đêm tại các phường trung tâm đóng góp tới 70% doanh thu du lịch, mỗi du khách tăng thêm 300-400 USD chi tiêu nhờ dịch vụ đêm. Con số này hứa hẹn sẽ còn gia tăng mạnh mẽ khi quần thể đô thị đa tiện ích, đẳng cấp quốc tế tại trung tâm Bãi Cháy thành hình.

Tọa lạc trên diện tích 324 ha, Sun Elite City không chỉ là quần thể đô thị nghỉ dưỡng all-in-one với đa dạng trải nghiệm, mà còn hứa hẹn mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn, kích hoạt vòng quay kinh tế sôi động kéo dài cả ngày lẫn đêm bên Vịnh Di sản.

Theo đại diện Sun Property - nhà phát triển BĐS cao cấp hàng đầu Việt Nam, Sun Elite City sẽ là "trái tim không ngủ" bên biển Bãi Cháy, nơi sức sống phồn hoa và thịnh vượng được thể hiện qua những tuyến phố sáng đèn suốt đêm và dòng du khách tấp nập. Quần thể này còn hội tụ các sản phẩm bất động sản cao cấp từ shophouse mang phong cách Châu Âu đến căn hộ Sun Centro Town, kết nối trực tiếp ra vịnh du thuyền. Đây là địa điểm lý tưởng cho mô hình kinh doanh F&B, spa, beach club hay cửa hàng thời thượng, hút trọn "hầu bao" của du khách khi trải nghiệm phố biển về đêm.

Mỗi năm Bãi Cháy đón hàng chục nghìn lượt khách quốc tế qua Cảng tàu quốc tế Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Cũng tại đây, trục quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest và công viên ven biển sẽ trở thành tâm điểm của các lễ hội, sự kiện văn hóa, đêm nhạc và pháo hoa nghệ thuật, phô diễn trọn vẹn nhịp sống đô thị tầm cỡ quốc tế. Tất cả tạo nên hệ sinh thái không ngủ, phục vụ mọi nhu cầu của du khách và cư dân, gia tăng giá trị bất động sản trong khu vực.

Tâm điểm phải kể tới tổ hợp căn hộ Sun Centro Town sẽ mang đến cho cư dân trải nghiệm "một bước chân, ngàn tiện nghi" trong tương lai. Ở đây, mỗi gia đình vừa có không gian yên tĩnh để thư giãn, vừa dễ dàng hòa mình vào nhịp sống đô thị sôi động, với các tuyến phố thương mại, ẩm thực và không gian giải trí hiện đại ngay sát bên.

Chỉ "một bước chân", cư dân Sun Centro Town có thể tận hưởng "1.001" tiện ích đẳng cấp tại Sun Elite City.

Hợp lực cùng các đối tác hàng đầu như KPF, khu vực trung tâm Bãi Cháy sẽ được Sun Group phát triển thành tọa độ đa trải nghiệm. Trong đó, Sun Elite City sẽ vừa là điểm an cư nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa là điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật - sáng tạo, cũng như second home lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần.

"Hơn một thập kỷ bền bỉ làm đẹp Quảng Ninh từ công viên Sun World đông vui, nhộn nhịp đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, Sun Elite City sẽ ngày càng hoàn thiện để thổi bừng sức sống mới cho Bãi Cháy", đại diện Sun Property chia sẻ.