MIK Group bất ngờ rút lui, lộ diện chân dung "anh cả" siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng?

Việc MIK Group bất ngờ xin rút khỏi Liên danh nhà đầu tư thực hiện Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư và thị trường bất động sản.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự án được đánh giá là một trong những công trình hạ tầng – chỉnh trang đô thị lớn nhất từ trước tới nay của Hà Nội, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 855.000 tỷ đồng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tái thiết không gian ven sông và mở rộng trục phát triển đô thị của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Sau khi MIK Group rút lui, liên danh nhà đầu tư chính thức còn lại 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Văn Phú – Invest, THACO, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát. Đáng chú ý, Đại Quang Minh là đơn vị đứng đầu liên danh, tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của MIK Group, đồng thời đóng vai trò đại diện, điều phối chung dự án.

Theo tìm hiểu, sau khi nhận toàn bộ phần vốn góp từ MIK Group, Đại Quang Minh trở thành nhà đầu tư có tỷ lệ vốn góp lớn nhất trong liên danh, với phần góp vốn tối thiểu khoảng 30%. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp này chính thức giữ vai trò "anh cả" trong liên danh thực hiện siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Diễn biến trên cũng đánh dấu lần tái xuất hiếm hoi của ông Trần Đăng Khoa (Khoa "khàn"), trên thương trường sau gần một thập kỷ gần như vắng bóng trước truyền thông. Tại Đại Quang Minh, ông Trần Đăng Khoa mới đây đã trở lại giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, trong khi trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO đảm nhiệm.

Ông Trần Đăng Khoa (giữa) bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh - doanh nghiệp đại diện liên danh các nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Ông Trần Đăng Khoa (sinh năm 1970) là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh khi doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2011, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016.

Theo công bố đầu năm nay, THACO hiện sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, phần còn lại do ông Trần Bá Dương và gia đình nắm giữ. Theo giấy đăng ký kinh doanh cập nhật tháng 8/2025, Đại Quang Minh có vốn điều lệ 18.200 tỷ đồng, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Tuệ.

Trước khi gắn liền với Đại Quang Minh, ông Trần Đăng Khoa từng là cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản, đặc biệt trong giai đoạn thị trường sôi động 2007–2009. Ông thường được gọi là "Khoa Keangnam" do tham gia sâu vào hoạt động mua bán, giao dịch tại tổ hợp Keangnam Landmark Tower trong vai trò trợ lý Chủ tịch Công ty Keangnam Vina. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Minh Hồng, cũng là một nữ doanh nhân quen thuộc trong giới bất động sản.

Năm 2000, ông Trần Đăng Khoa trở về từ Đông Âu và thành lập CTCP Đầu tư Mai Linh. Đến năm 2006, doanh nghiệp này triển khai dự án khu căn hộ cao cấp Golden Palace tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội với quy mô 3 tòa tháp cao 30 tầng, từng được xem là một trong những dự án nổi bật khu vực phía Tây Thủ đô thời điểm đó.

Năm 2011, ông Trần Đăng Khoa cùng các đối tác thành lập CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh với vốn điều lệ ban đầu 4.200 tỷ đồng. Khi đó, cá nhân ông Khoa nắm 17,5% vốn, CTCP Đầu tư Mai Linh nắm 37,5%, còn CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) nắm 45%. Ông Trần Đăng Khoa giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Trần Bá Dương đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Ngay sau khi thành lập, Đại Quang Minh trở thành một trong những nhà đầu tư tiên phong tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tham gia triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn phát triển khu dân cư theo hình thức BT.

Tính đến nay, doanh nghiệp này được giao thực hiện 5 dự án trọng điểm tại Thủ Thiêm, bao gồm khu chức năng số 5 và 6 với Khu đô thị Sala rộng khoảng 128 ha; khu chức năng số 8 – vùng châu thổ phía Nam rộng hơn 150 ha với các dự án thành phần như khu nghỉ dưỡng sinh thái, công viên giải trí và khu nghiên cứu; cùng các dự án hạ tầng gồm 4 tuyến đường chính kết nối các khu chức năng, Cầu Thủ Thiêm 2 và quảng trường trung tâm – công viên bờ sông.

Với quy mô và vị trí đặc biệt, các dự án do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư tại Thủ Thiêm được đánh giá là những dự án đắt đỏ trên quỹ đất "kim cương" của TP.HCM.

Khu đô thị Sala dự án phức hợp Căn hộ, nhà liên kế, Shophouse biệt thự do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, ông Trần Đăng Khoa bắt đầu thu hẹp danh mục đầu tư và thoái vốn khỏi nhiều dự án lớn. Không chỉ rút khỏi Keangnam Landmark Tower, năm 2014, ông bán 99% vốn tại CTCP Bất động sản Hồng Ngân – chủ đầu tư dự án Thành Phố Xanh với tổng mức đầu tư khoảng 7.900 tỷ đồng, đồng thời là nhà đầu tư dự án BT đối ứng khu công viên – hồ điều hòa Mai Dịch trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Đến năm 2017, ông Trần Đăng Khoa tiếp tục rút toàn bộ vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường, doanh nghiệp từng có thời điểm sở hữu tới 20% vốn của THACO. Năm 2018, ông tiếp tục thoái vốn tại Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang, chủ đầu tư dự án khách sạn Senla Boutique tại khu đất vàng ngã tư Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tôn (TP.HCM).

Đáng chú ý, tháng 6/2018, ông Trần Đăng Khoa thoái vốn khỏi CTCP Đầu tư Mai Linh – doanh nghiệp do ông sáng lập từ năm 2000. Sau thương vụ này, chủ sở hữu mới của Mai Linh là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn (MIK Group), dự án được quảng bá với tên gọi mới là The Matrix One.

Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp. Doanh nghiệp đang phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, đồng thời tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây – Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, một năm trở lại đây Đại Quang Minh cũng đang mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực trung tâm thương mại (TTTM) tại Hà Nội. Đầu tiên là thường vụ mua lại đất vàng tại Khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây, Hà Nội) và đầu tư Thiso Mall Tây Hồ Tây quy mô hơn 52.500 m² sàn, 5 tầng nổi + 3 tầng hầm). Dự án đã khởi công tháng 7/2025 và dự kiến hoàn thành khai trương vào năm 2026.



