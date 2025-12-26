Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000 ha tại điểm đến duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa

Chiều ngày 25/12, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group về ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc.

Như vậy, sau khi ký “Biên bản ghi nhớ hợp tác về dự án Khu du lịch thác Bản Giốc” với UBND tỉnh Cao Bằng vào tháng 9/2025, đây là lần đầu tiên Tập đoàn Sun Group trình bày ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án.

Với diện tích khoảng 1.000 ha, lấy cảm hứng từ "Truyền thuyết người Việt cổ" về Vua Tày, dự án Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm, văn hóa cộng đồng và giao lưu xuyên biên giới.

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Sun Group.

Theo đó, dự án sẽ hướng tới phát triển khu vực này thành điểm du lịch quốc tế, mỗi phân khu gắn với những truyền thuyết, câu chuyện dân gian, khai thác vẻ đẹp của thác Bản Giốc, dòng sông Quây Sơn, động Ngườm Ngao, tôn vinh văn minh lúa nước, văn hóa tâm linh thông qua các công trình, show diễn nghệ thuật, sản phẩm du lịch trải nghiệm, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Dự án được định vị là Di sản Xanh Biên giới, hứa hẹn sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm ngay sau khi cao tốc được mở rộng và kỳ vọng con số này sẽ chạm mốc 4 triệu lượt sau 5 năm triển khai, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội địa phương.

Năm 2025, Cao Bằng ước đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế gần 96.000 lượt; tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Những con số được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng thương hiệu “Non nước Cao Bằng” trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, tỉnh đánh giá cao ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc, kỳ vọng đây sẽ là dự án mang tính biểu tượng, đưa Cao Bằng vào dòng chảy du lịch quốc tế, chứ không chỉ trong nước.

“Cao Bằng không thiếu tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng du lịch, nhưng thiếu nhà đầu tư đủ tầm nhìn và hành động quyết liệt. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, nhưng cần những tập đoàn đủ tầm để dẫn dắt, giúp nhân dân hưởng lợi, mở ra biểu tượng mới của du lịch Việt Nam”, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định.

Với vị trí biên giới đặc biệt, tiếp giáp Khu du lịch Đức Thiên (Trung Quốc), thác Bản Giốc là điểm đến duy nhất của Việt Nam đang triển khai mô hình du lịch xuyên biên giới không cần visa, giúp thu hút khách quốc tế.



