Bộ Xây dựng cấp giấy phép kinh doanh sân bay Phú Quốc cho Sun Group

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời có trụ sở chính tại Trung tâm hội nghị Sale Center, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Địa điểm kinh doanh cảng hàng không là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, địa chỉ tại khu vực Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Sân bay quốc tế Phú Quốc đang vào mùa cao điểm với hơn 120 chuyến bay cất hạ cánh/ngày. Ảnh: Dương Ngọc

Theo quyết định, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh cảng hàng không và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, theo quyết định của Bộ Xây dựng hồi tháng 6-2025, thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý với nguyên giá hơn 1.937 tỉ đồng, giá trị còn lại là hơn 1.037 tỉ đồng từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý.

Ngày 19-6, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời làm chủ đầu tư Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với quy mô 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm. Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc là một trong năm Dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 Dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.

Ngày 18-11, UBND tỉnh An Giang, ACV, Cảng vụ hàng không miền Nam và Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã ký thỏa thuận về việc thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang đóng vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho Công ty Cảng hàng không Mặt Trời theo cơ chế đặc thù được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Công ty Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp.

Theo đại diện Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, lượng khách đến Phú Quốc năm 2025 ước tính trên 5 triệu khách, vượt công suất thiết kế (4 triệu khách/năm), trong đó khách quốc tế chiếm 70%. Sau khi chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc, công ty sẽ mở rộng, cải tạo, tự động hóa các khâu, nâng công suất nhà ga T1 hiện hữu lên 8 triệu khách/năm.

Các luồng, tuyến sẽ được phân bổ lại, bổ sung thêm phương tiện và thiết bị. Công ty đang đặt thêm trang thiết bị sân đỗ như xe kéo đẩy, xe nâng hành khách, dự kiến về trong Quý 2/2026. Nhà ga sẽ được cải tạo, nâng cấp băng tải hành lý để tự động hóa toàn bộ quy trình.

Sân bay cũng sẽ trang bị hệ thống sinh trắc học và kiosk check-in tự động, tích hợp nhiều bước xử lý tại một điểm chạm, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. "Chúng tôi sẽ phấn đấu để không còn cảnh hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi tại sân bay Phú Quốc" - vị này cho biết.