T&T City Millennia ghi dấu cuối năm với danh hiệu Dự án đáng sống 2025

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời mở ra giai đoạn sôi động mới với chuỗi sự kiện lễ hội cuối năm và ra mắt phân khu mới đầy kỳ vọng.

Dự án đáng sống 2025

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Tạp chí Diễn đoàn doanh nghiệp đã tổ chức Diễn đàn Thị trường bất động sản trong giai đoạn mới – Trao chứng nhận Dự án Đáng sống 2025. Tại sự kiện, dự án Khu Thương mại, Biệt thự và Chung cư cao cấp T&T City Millennia (Tây Ninh) đã được vinh danh "Dự án đáng sống 2025".

"Dự án đáng sống 2025" là một trong những giải thưởng uy tín của thị trường bất động sản, được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng, quy trình bình chọn và thẩm định khắt khe của hội đồng cố vấn chuyên môn cùng sự tham gia đánh giá của đông đảo độc giả. Theo Ban Tổ chức, một dự án đáng sống không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các công trình nhà ở, mà cần đảm bảo nền tảng vững chắc về hạ tầng, tiện ích, môi trường sống và các giá trị nhân văn.

T&T Homes kiên định với triết lý lấy chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân làm trung tâm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc T&T City Millennia được vinh danh "Dự án đáng sống 2025" vừa là minh chứng cho những nỗ lực trong quá trình phát triển dự án, vừa là động lực để T&T Homes tiếp tục kiên định với định hướng kiến tạo các khu đô thị bền vững, lấy chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân làm trung tâm.

"Chúng tôi xác định phát triển bất động sản không đơn thuần là xây dựng nhà ở, mà là tạo lập những không gian sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi cộng đồng cư dân có thể gắn kết, tận hưởng tiện ích đồng bộ và an cư lâu dài," đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Không gian dự án ưu tiên cho cảnh quan và hệ sinh thái xanh

Tọa lạc tại phía Nam TP HCM, T&T City Millennia sở hữu vị trí chiến lược nằm trong trung tâm mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết vùng với khả năng tiếp cận trung tâm thành phố chỉ trong khoảng 13 phút. Khu đô thị được phát triển trên quy mô 267ha, với mật độ xây dựng chỉ 34,73%, ưu tiên cho cảnh quan và hệ sinh thái xanh. Mạng lưới mặt nước dài 7km uốn lượn bao quanh dự án trở thành dấu ấn đặc trưng, góp phần điều hòa vi khí hậu, mang lại diện mạo cảnh quan sinh động. Xen kẽ đó là quỹ đất cây xanh - mặt nước - công viên lên đến 45ha, tạo thành mảng xanh lớn mở ra không gian sống khoáng đạt, trở thành cấu trúc dẫn dắt cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng và sinh hoạt ngoài trời của đại đô thị.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan, T&T City Millennia còn xây dựng hệ thống tiện ích đa tầng và đồng bộ, phục vụ trọn vẹn nhu cầu của giới thượng lưu: Giáo dục chất lượng cao (Trường liên cấp FPT), sức khỏe - thư giãn (chuỗi sân thể thao, hồ bơi, spa), văn hóa - giải trí (bến du thuyền)… Nổi bật trong đó là hai công trình biểu tượng đã xác lập kỷ lục Việt Nam: Dòng sông Ánh sáng và Tuyến phố đi bộ Millennia Journey thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm mỗi tuần, góp phần kiến tạo nhịp sống sôi động và bền vững cho T&T City Millennia, xứng với định vị là Khu đô thị Văn hóa Giải trí và Sinh thái bên sông.

Hệ tiện ích của Dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân ở mọi lứa tuổi.

Một điểm mạnh khác của T&T City Millennia là định hướng phát triển cộng đồng cư dân gắn kết. Thiết kế đô thị ưu tiên yếu tố con người, chú trọng đến sự thuận tiện trong di chuyển nội khu, không gian sinh hoạt chung và các khu vực tương tác cộng đồng, hướng tới xây dựng một môi trường sống văn minh, thân thiện và giàu tính kết nối.

Khuấy động không khí lễ hội với Millennia Fest

Cùng với dấu mốc "Dự án đáng sống 2025", từ ngày 24/12, T&T Homes cũng tổ chức Millennia Fest, chuỗi sự kiện Giáng sinh và chào đón năm mới ngay tại lòng dự án, mang đến không gian trải nghiệm giàu cảm xúc cho cư dân, khách hàng và người dân trong khu vực. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động giải trí đặc sắc như check-in lễ hội, vườn camping, phố ẩm thực, các trò chơi tương tác, bốc thăm may mắn cùng chương trình biểu diễn âm nhạc và giao lưu nghệ sĩ…. Đặc biệt, tâm điểm của thị trường bất động sản cuối năm sẽ đổ dồn về ngày 27/12/2025, khi T&T Homes chính thức tổ chức lễ mở bán Phân khu đảo tiện ích sinh thái. Với tổng diện tích 15ha cùng số lượng giới hạn chỉ 623 sản phẩm thấp tầng, đây là phân khu hiếm hoi tại khu Nam TP HCM sở hữu không gian sống riêng tư, trong lành, nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện với các khu vực trọng điểm.

Không khí noel tại phố đi bộ Millennia Journey ngày 24/12 vừa qua.

Phân khu đảo tiện ích sinh thái mang đến một không gian an cư chuẩn mực nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nhịp sống hiện đại năng động và hơi thở xanh mát của cảnh quan thiên nhiên. Điểm nhấn của phân khu nằm ở khả năng tiếp cận hệ thống tiện ích nội khu đa dạng chỉ trong vài phút đi bộ, giúp cư dân tận hưởng tối đa sự tiện nghi mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Được bao bọc bởi dải công viên ven sông thoáng mát, Phân khu đảo tiện ích sinh thái không chỉ là nơi an cư lý tưởng ngay thềm TP.HCM mà còn đại diện cho dòng tài sản có tính khan hiếm cao, mang giá trị di sản cho thế hệ mai sau. Với số lượng sản phẩm giới hạn trong một đại đô thị đã đi vào vận hành ổn định, phân khu này sở hữu nền tảng vững chắc để gia tăng giá trị theo thời gian và tạo ra dòng tiền bền vững thông qua việc khai thác thương mại. Sự kiện mở bán vào ngày 27/12 tới đây được kỳ vọng sẽ là dấu ấn quan trọng, khẳng định sức hút của các sản phẩm bất động sản giá trị thực tại T&T City Millennia trong giai đoạn cuối năm 2025.