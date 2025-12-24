TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh metro số 2: Kéo dài tuyến thêm 200m, kết nối trực tiếp ga Bến Thành

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa chính thức phê duyệt phương án điều chỉnh dự án Metro số 2 (tuyến Bến Thành – Tham Lương), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị. Theo quyết định mới nhất dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, tổng chiều dài tuyến chính sẽ được nâng lên thành 11,269km, tăng thêm khoảng 200m so với quy hoạch cũ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của đợt điều chỉnh này chính là việc bổ sung ga Bến Thành vào phạm vi dự án, thay vì dừng lại ở thiết kế cơ sở trước đây, nhằm đảm bảo sự kết nối liền mạch và đồng bộ giữa hai tuyến Metro số 1 và số 2 ngay tại trái tim của thành phố.

Đường Trường Chinh, nơi tuyến metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến đi qua. Ảnh: TK

Với phương án vừa được phê duyệt, tuyến Metro số 2 sẽ xuất phát từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Tham Lương. Hầu hết lộ trình của tuyến đi ngầm và trên cao trong phạm vi đất giao thông thuộc các trục đường huyết mạch như Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh. Công trình dự kiến đi qua địa bàn của 14 phường bao gồm Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận. Việc điều chỉnh này không chỉ đơn thuần là kéo dài quãng đường mà còn là chiến lược tối ưu hóa hạ tầng giao thông công cộng cho các khu vực dân cư đông đúc.

Bên cạnh việc thay đổi chiều dài, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh cũng quyết định điều chỉnh mặt bằng tại các ga trung chuyển quan trọng như Tao Đàn, Bảy Hiền và Bà Quẹo để chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng kết nối trực tiếp với các tuyến Metro số 3, số 5 và số 6 trong tương lai. Một thay đổi kỹ thuật đáng chú ý khác là việc giảm đường kính ngoài của đường hầm khoan ngầm (TBM) từ 6,8m xuống còn 6,4m. Giải pháp này giúp tiết giảm đáng kể khối lượng xây dựng, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công và đặc biệt là giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng do rung động đối với nền móng các hộ dân dọc tuyến.

Về quy mô hạ tầng phụ trợ, diện tích Depot Tham Lương cũng được thu gọn từ 22,31ha xuống còn khoảng 17,35ha. Phần diện tích dôi dư khoảng 5ha sẽ được tận dụng làm mặt bằng công trường và bãi tập kết vật tư, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến chính. Đặc biệt, dự án Metro số 2 sẽ được nâng cấp tiêu chuẩn vận hành từ cấp độ GOA2 lên GOA4, tức là hệ thống vận hành hoàn toàn tự động không cần người lái. Cải tiến này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả quản lý vượt trội và nâng cao độ an toàn, chính xác trong quá trình khai thác sau này.

Metro số 2 sẽ nối vào ga Bến Thành của tuyến metro số 1. Ảnh: Nguyễn Huế

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Bến Thành – Tham Lương đã đạt tỷ lệ hoàn thành 100%, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các bước tiếp theo. Theo lộ trình đã đề ra, TP Hồ Chí Minh đang dồn lực để tổ chức khởi công toàn tuyến trước ngày 15 tháng 1 năm 2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc giải quyết bài toán ùn tắc giao thông và hiện đại hóa diện mạo đô thị.