Sau hợp nhất, một tỉnh tăng trưởng kỷ lục, thu ngân sách chạm mốc 100.000 tỷ đồng

Theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai được sắp xếp thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai mới sau sắp xếp có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường và 72 xã. Trong đó có 88 đơn vị cấp xã mới và 7 đơn vị cấp xã giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.

Sau hợp nhất cấp tỉnh, Đồng Nai đã có một không gian phát triển rộng lớn hơn, dư địa lớn hơn, tiềm năng mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để tỉnh phát huy vai trò là địa bàn động lực, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tỉnh Đồng Nai mới có những tiềm năng, thuận lợi và cơ hội vàng để tăng tốc phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đan xem.

Thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2025 ước đạt 9,63%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh , vượt 1,13 điểm phần trăm so với mục tiêu Chính phủ giao (8,5%).

Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2025 gần 680.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng. Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh dự kiến đạt mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 142% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 134% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thu hút đầu tư trong nước trên 163.000 tỷ đồng và thu hút vốn FDI hơn 3 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng trên 18%, thuộc nhóm cao cả nước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu trên 34 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024; duy trì xuất siêu lớn trên 8 tỷ USD.

Đầu tư công và hạ tầng chiến lược được chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp sáng tạo. Đã tổ chức 3 lễ khởi công, khánh thành, động thổ nhiều dự án, công trình để chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và quốc gia.

Kết quả thực hiện chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xếp thứ 3/34 và kết quả thực hiện cải cách hành chính xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước. Hoàn thành 100% chỉ tiêu nhà ở xã hội và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vượt kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 của tỉnh thì có 28/30 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra; trong đó 6 chỉ tiêu vượt, 22 chỉ tiêu đạt.

Phối cảnh khu Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai theo phương án đoạt giải nhất Cuộc thi Tuyển ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Ảnh: T.L

Năm 2026, Đồng Nai xác định mục tiêu phát triển toàn diện với hệ thống 36 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được xây dựng khá chi tiết. Trong đó, tỉnh đặt ra 8 chỉ tiêu về kinh tế, 19 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường và 3 chỉ tiêu liên quan đến quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhằm bảo đảm tăng trưởng gắn với ổn định và phát triển bền vững.

Ở nhóm chỉ tiêu kinh tế, Đồng Nai tập trung vào các mục tiêu tài chính – đầu tư then chốt. Cụ thể, tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 100.400 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách địa phương dự kiến gần 58.800 tỷ đồng, bảo đảm cân đối nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển.

Cùng với đó, vốn đầu tư công được đặt mục tiêu giải ngân hơn 27.100 tỷ đồng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% kế hoạch.