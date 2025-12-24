Cà Mau chuyển gần 10ha rừng phòng hộ để làm đường ra đảo Hòn Khoai

Đảo Hòn Khoai.

Theo quyết định này, diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng hơn 9,8 ha, đều thuộc rừng phòng hộ tại xã Đất Mũi ( Cà Mau ).

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan khác.

Dự án tuyến giao thông kết nối từ mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai có chiều dài hơn 18km, quy mô 4 làn xe, theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, do Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Tuyến đường có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á.