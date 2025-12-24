Bước đi khôn ngoan của Việt Nam, chiến lược khiến vận mệnh thương mại thế giới gắn liền với Việt Nam

Bước đi khôn ngoan của Việt Nam

Sức mạnh của nền kinh tế thế giới thật đáng kinh ngạc. Thuế quan đã không dẫn đến cuộc suy thoái kinh tế như nhiều người lo ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế vào tháng Tư. Một số quốc gia không chỉ đang đối phó mà còn đang làm rất tốt. Hãy nhìn vào Việt Nam.

Tăng trưởng lẽ ra phải bị đe dọa – trên lý thuyết.

Về lý thuyết, các loại thuế do Nhà Trắng áp đặt vào tháng Tư lẽ ra phải giáng một đòn mạnh vào mô hình này. Nhưng Việt Nam đã giữ vững vị thế của mình. Hiệu quả hoạt động rất ấn tượng: Theo số liệu gần đây, hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 27% trong 11 tháng đầu năm, đạt mức kỷ lục 139 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tăng 12% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng kinh tế trong quý III gần đạt mục tiêu; GDP tăng 8,2%, ngang bằng với tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ và đưa quốc gia này trở thành ngôi sao sáng ở Đông Á.

Việt Nam đã rất khôn ngoan khi sớm chủ động đàm phán với Washington. Mức thuế đã được thương lượng giảm từ 46% xuống còn 20%, mức mà hầu hết các nước Đông Nam Á áp dụng.

Vận mệnh thương mại thế giới gắn liền với Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã áp dụng chiến lược phát triển dựa trên việc thu hút chuỗi cung ứng trong ngành may mặc, nội thất và sản xuất giá rẻ, rồi bắt đầu chuyển sang lĩnh vực công nghệ.

Người tiêu dùng trên toàn thế giới cần những sản phẩm mà Việt Nam sản xuất, từ giày thể thao đến đồ nội thất và máy tính. Để đánh giá sức khỏe của thương mại thế giới vào năm 2026, hãy nhìn vào sự phát triển của cường quốc xuất khẩu Đông Nam Á này. Vận mệnh của họ gắn liền với nhau.

Điều này được học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc và các thị trường mới nổi được ưa chuộng của thế hệ trước. GDP và mức sống của người dân được nâng cao mạnh mẽ.

Nếu các chủ nhà máy phương Tây muốn một địa điểm thì Việt Nam có rất nhiều ưu điểm.

Một phần sức hấp dẫn của Việt Nam với các tập đoàn sản xuất toàn cầu nằm ở các yếu tố: nền kinh tế công nghiệp nặng, chính trị ổn định, dân số đang tăng, chi phí lao động và đất đai thấp, tốc độ tăng trưởng trên 7% suốt thập niên vừa qua và vị trí địa lý gần Trung Quốc. Những điều này tạo cho Việt Nam một "hào quang thân thuộc" với các nhà đầu tư.

Không chỉ những "động cơ kinh tế truyền thống" đang thúc đẩy đà tăng trưởng của Việt Nam. Chuyên gia Adam Slater thuộc Oxford Economics nhận định "làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) là một yếu tố then chốt hỗ trợ tăng trưởng thương mại tại các nền kinh tế châu Á", và Việt Nam nằm trong số những thị trường "hưởng lợi rõ nét nhất từ làn sóng này".

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 42% người bán hàng trực tuyến tại Việt Nam đã sử dụng các công cụ AI.

Ngoài ra, các số liệu cho thấy niềm tin tiêu dùng nội địa của Việt Nam vẫn ở trạng thái khá tích cực. Doanh số bán lẻ tăng 7,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ. Lạm phát cũng trong tầm kiểm soát, với chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,3%.