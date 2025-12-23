Toàn cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở rộng 4 làn xe nối Hà Nội - Hưng Yên.
Cầu Mễ Sở qua sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hưng Yên (thuộc dự án đường Vành đai 4), đang được các nhà thầu tích cực triển khai thi công những hạng mục đầu tiên. Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ.
Cầu Mễ Sở thuộc Tiểu dự án đầu tư công trong Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư - Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.
Công trình có chiều dài khoảng 2,024 km, vượt qua đê Hữu Hồng và đê Tả Hồng; điểm đầu tại xã Hồng Vân (Hà Nội), điểm cuối tại xã Mễ Sở (Hưng Yên).
Theo thiết kế, mặt cắt ngang cầu Mễ Sở rộng 24,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và mỗi bên bố trí một làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ.
Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 5 nhịp đúc hẫng vượt đê Hữu Hồng và sông Hồng (nhịp chính dài 155 m), các nhịp dẫn Super T và các nhịp đúc hẫng vượt đê với nhịp chính dài 90 m.
Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong trong những ngày cuối năm, trên công trường cầu Mễ Sở, nhiều máy móc, sà lan, tàu thuyền và vật liệu xây dựng được tập kết, phục vụ thi công nhộn nhịp.
Thời điểm hiện tại, máy móc đang tiến hành san nền đường dẫn cầu Mễ Sở. Nhà thầu triển khai thi công cầu Mễ Sở khu vực ven sông Hồng tại xã Hồng Vân (Hà Nội). Dự kiến, cầu Mễ Sở sẽ hoàn thành vào năm 2027.
Về tình hình triển khai công trình cầu Mễ Sở qua sông Hồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết, doanh nghiệp dự án - chủ đầu tư đang triển khai thi công cọc khoan nhồi cầu dẫn (23 cọc).
Các cây cầu như Mễ Sở, Hồng Hà thuộc Vành đai 4 khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, đồng thời giảm tải cho các cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Hệ thống cầu mới cũng gắn kết chặt chẽ với các tuyến đường vành đai, cao tốc, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ.
Phối cảnh cầu Mễ Sở.
Vị trí cầu Mễ Sở trên bản đồ Google maps.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
