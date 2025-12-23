Toàn cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở rộng 4 làn xe nối Hà Nội - Hưng Yên.

Các cây cầu như Mễ Sở, Hồng Hà thuộc Vành đai 4 khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, đồng thời giảm tải cho các cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Hệ thống cầu mới cũng gắn kết chặt chẽ với các tuyến đường vành đai, cao tốc, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ.