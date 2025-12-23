Diện mạo cầu Bình Phước 1 sau khi hoàn thành nâng tĩnh không

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1.

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM (đại diện chủ đầu tư), cho biết trước khi nâng cấp, tĩnh không cầu Bình Phước 1 chỉ đạt 6,5 m, không đáp ứng quy hoạch tuyến đường thủy sông Sài Gòn, vốn yêu cầu tĩnh không thông thuyền cấp II đạt 7m.

“Việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 là cần thiết để bảo đảm kết nối khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỷ đồng, trong khi nếu xây dựng cầu mới có thể tốn hơn 1.000 tỷ đồng, qua đó giúp giảm đáng kể suất đầu tư”- ông Vinh nói.

Với việc hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, hệ thống các cầu trên sông Sài Gòn đã đáp ứng đồng bộ tĩnh không tối thiểu 7 m.

Theo ông Nguyễn Xuân Vinh, công trình được khởi công ngày 14/5/2025. Trong suốt quá trình thi công, đơn vị vẫn duy trì cho xe hai bánh lưu thông qua cầu nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, dự án cũng gặp không ít khó khăn do áp dụng công nghệ nâng cầu mới, lần đầu triển khai tại Việt Nam, tương tự như dự án cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13.

“Đây là công nghệ phức tạp, chưa có tiền lệ nên chúng tôi phải tổ chức nhiều hội thảo, mời các chuyên gia hàng đầu về kết cấu cầu tham gia góp ý để bảo đảm an toàn và hiệu quả kỹ thuật”- ông Vinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM.

Một thách thức khác là việc di dời hai tuyến ống cấp nước lớn chạy dọc hai bên cầu. Nếu cắt nước để thi công sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Nhờ sự hỗ trợ của Sở Xây dựng TPHCM, Tổng công ty Cấp nước và các đơn vị liên quan, hệ thống ống đã được di dời tạm qua cầu Bình Phước 2, tạo điều kiện hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM, cùng với việc thông xe cầu Bình Triệu 1 vào cuối tháng 11/2025 vừa qua, việc hoàn thành nâng tĩnh không và đưa cầu Bình Phước 1 vào khai thác giúp đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn, tăng hiệu quả vận tải đường thủy, giảm áp lực cho giao thông đường bộ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Cầu Bình Phước 1 sau khi hoàn thành nâng tĩnh không.

Các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Phước 1.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 là bước đi quan trọng nhằm phát huy hạ tầng giao thông đường thủy, giảm áp lực cho đường bộ, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam bộ cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ triển khai đồng bộ việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 và cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, đạt tĩnh không thông thuyền cấp II.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

“Với việc hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và hôm nay là cầu Bình Phước 1, hệ thống các cầu trên sông Sài Gòn đã đáp ứng đồng bộ tĩnh không tối thiểu 7 m theo quy hoạch hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”- ông Hưng nhấn mạnh.

Cầu Bình Phước 1 hoàn thành nâng tĩnh không và thông xe vào sáng 23/12.



