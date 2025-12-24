Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Siêu dự án' đường Vành đai 4 TPHCM bao giờ triển khai?

24-12-2025 - 07:54 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP, đề xuất kế hoạch tổng thể triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM. Theo đó, dự án được chia thành các nhóm thành phần, thực hiện theo hình thức đầu tư công và đối tác công tư (PPP), với mốc khởi công từ năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2028.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, để bảo đảm tiến độ chung của dự án Vành đai 4 , thành phố sẽ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch bị ảnh hưởng ngay trong tháng 12/2025, hoàn thành trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện bằng vốn đầu tư công, Sở Xây dựng cho biết công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) hoàn thành trong tháng 11/2025; thẩm định và phê duyệt dự án hoàn tất trong tháng 12/2025.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ bắt đầu từ tháng 2/2026. Trong đó, việc bàn giao mặt bằng được chia theo các mốc cụ thể: đến tháng 6/2026 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng; đến tháng 9/2026 đạt tối thiểu 90% và hoàn thành bàn giao toàn bộ trong năm 2026. Dự án dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6/2026 và hoàn thành vào quý I/2028.

'Siêu dự án' đường Vành đai 4 TPHCM bao giờ triển khai?- Ảnh 1.

Giai đoạn 1, tuyến Vành đai 4 TPHCM được xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc, giải phóng mặt bằng cho 8 làn để dự trữ mở rộng.

Với nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc khảo sát, lập hồ sơ BCNCKT sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025. Sang năm 2026, TPHCM sẽ khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư trước tháng 3, đồng thời thẩm định và phê duyệt dự án trong cùng thời điểm. Công tác lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng BOT dự kiến hoàn tất vào tháng 6/2026.

Từ tháng 6 đến tháng 11/2026, các gói thầu sẽ được triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, ưu tiên những đoạn đủ điều kiện mặt bằng để sớm khởi công. Nhóm dự án PPP dự kiến khởi công vào tháng 9/2026, hoàn thành vào quý II/2028 và đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2028.

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác bàn giao, quyết toán dự án đường Vành đai 4 TPHCM sẽ hoàn thành trong năm 2029.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM dài 207 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, đoạn 47 km qua tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM) đã khởi công từ tháng 6/2025. Các đoạn còn lại, dài khoảng 160 km với tổng vốn đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025.

Giai đoạn 1, tuyến được xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc, giải phóng mặt bằng cho 8 làn xe để dự trữ mở rộng.

Công trình này được kỳ vọng là tuyến vành đai chiến lược, góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới cho TPHCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Hữu Huy

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ suất sinh của Việt Nam rơi xuống mức thấp lịch sử, chuyên gia cảnh báo có thể sẽ giảm tiếp trong gần 5 thập kỷ tới

Tỷ suất sinh của Việt Nam rơi xuống mức thấp lịch sử, chuyên gia cảnh báo có thể sẽ giảm tiếp trong gần 5 thập kỷ tới Nổi bật

Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông

Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông Nổi bật

Hộ kinh doanh có nhiều điểm bán trên các tỉnh thành, doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/điểm thì kê khai thuế thế nào: Phó Trưởng Thuế Hà Nội trả lời

Hộ kinh doanh có nhiều điểm bán trên các tỉnh thành, doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/điểm thì kê khai thuế thế nào: Phó Trưởng Thuế Hà Nội trả lời

07:22 , 24/12/2025
Thủ tướng: Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thủ tướng: Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

23:24 , 23/12/2025
Toàn cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở rộng 4 làn xe nối Hà Nội - Hưng Yên.

Toàn cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở rộng 4 làn xe nối Hà Nội - Hưng Yên.

18:04 , 23/12/2025
Diện mạo cầu Bình Phước 1 sau khi hoàn thành nâng tĩnh không

Diện mạo cầu Bình Phước 1 sau khi hoàn thành nâng tĩnh không

18:03 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên