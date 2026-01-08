Bất động sản pháp lý hoàn thiện hút kiều hối cuối năm

Kiều hối "đổ" về Việt Nam tìm kênh trú ẩn ít biến động

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, dòng kiều hối gửi về Việt Nam vẫn duy trì đà tăng ấn tượng. Theo Ngân hàng Nhà nước (khu vực 2), kiều hối đổ về TP.HCM năm 2025 dự kiến đạt khoảng 10,5 tỷ USD (tương đương 276.000 tỷ đồng), tăng 10,5% so với năm 2024. Kiều hối về TP.HCM chiếm khoảng 60% cả nước và thường được ví là "nguồn lực vàng" để phát triển nền kinh tế.

Những con số nêu trên thể hiện tầm quan trọng của "nguồn lực vàng" này. Kiều hối ngày càng gia tăng còn phản ánh niềm tin và kỳ vọng của kiều bào đối với sự tăng trưởng bền vững của TP.HCM cũng như của đất nước.

Đáng chú ý, ước tính có đến 25% dòng kiều hối chảy vào bất động sản (BĐS), cho thấy nhu cầu sở hữu nhà ở và tích lũy tài sản dài hạn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng rõ nét. Bên cạnh động lực thị trường, hành lang pháp lý mới cũng mở ra cơ hội an cư – đầu tư rộng mở hơn cho Việt kiều.

Luật Đất đai 2024 cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài tiếp cận và sử dụng đất tương đương công dân trong nước, trong khi Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 tạo điều kiện thuận lợi để Việt kiều tham gia giao dịch, đầu tư và kinh doanh bất động sản một cách minh bạch và an tâm hơn.

The Win City - Biểu tượng tầm cao phía tây TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, nhà đầu tư và Việt Kiều - Nguồn: Thắng Lợi Group

Nguồn kiều hối được phân bổ vào BĐS không đơn thuần là đầu tư tài chính, mà còn là sự chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương sau những năm tháng xa xứ, làm ăn sinh sống. Xu hướng "đi xa để trở về" đang trở thành động lực quan trọng, định hình hành vi mua nhà của người Việt kiều ngày nay.

Tiêu chí vàng của Việt kiều chọn BĐS

Theo CBRE Việt Nam, có đến 90% khách hàng nước ngoài lựa chọn căn hộ chung cư. Với cộng đồng Việt kiều, "khẩu vị" chọn nhà ưu tiên những dự án có vị trí thuận tiện, quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng, giá trị lâu dài và trải nghiệm sống chất lượng. Tuy nhiên, nhiều dự án nội đô dù thuộc phân khúc cao cấp vẫn chưa thật sự "chạm kỳ vọng" do giá bán tăng cao, không gian hạn chế và mật độ cư dân dày đặc.

Vì vậy, xu hướng đang dịch chuyển mạnh về các khu đô thị vệ tinh, nơi vừa đảm bảo kết nối, vừa mang lại không gian sống rộng rãi, quy hoạch đồng bộ, mức giá mềm và còn room tăng trưởng. Tại khu vực Long An (cũ), The Win City nhanh chóng trở thành tâm điểm khi ghi nhận 1.400 giao dịch thành công, trong đó có không ít khách Việt kiều, cho thấy sức hút đáng kể của dự án.

Với nhiều Việt kiều, vị trí không chỉ là kết nối giao thông mà còn là chìa khóa chất lượng sống phải thuận tiện, nhanh chóng và nằm trên trục phát triển hạ tầng. The Win City tạo lợi thế rõ nét với vị trí cửa ngõ phía tây TP.HCM, kết nối Vành đai 3, Vành đai 4 và Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, giúp di chuyển thuận lợi đến Bình Dương, sân bay Long Thành hay Vũng Tàu. Đặc biệt, chỉ mất khoảng 25 phút di chuyển đến chợ Bến Thành - Trung tâm TP.HCM (qua Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài) và sân bay Tân Sơn Nhất (trục Nguyễn Thị Tú mở rộng).

Mô hình One Stop Living Hub mang đến trải nghiệm sống chất lượng cho cư dân The Win City - Ảnh Thắng Lợi Group

Trên thế giới, mô hình đô thị "One Stop Living Hub" như Marina Bay (Singapore), Songdo (Hàn Quốc) hay Shibuya (Nhật Bản) đã chứng minh sức hút mạnh mẽ, cũng là chuẩn mực nhiều Việt kiều hướng đến. Nắm bắt xu hướng này, The Win City phát triển theo cùng triết lý với mật độ xây dựng chỉ 29,82%, phần lớn quỹ đất dành cho mảng xanh, cảnh quan và không gian cộng đồng. Dự án sở hữu hơn 100 tiện ích theo 6 nhóm Live – Work – Play – Learn – Care – Move, nổi bật với trung tâm thương mại WinMark cao 33–42 tầng, trường liên cấp, phòng khám, khu thể thao, hồ bơi Olympic, công viên cảnh quan… mang đến môi trường sống văn minh và an ninh.

Không chỉ ở câu chuyện "ở tốt", Việt kiều còn đề cao giá trị tích sản. The Win City có lợi thế khi nằm giữa thủ phủ công nghiệp miền Nam đang phát triển sôi động với 39 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy 90% cùng hơn 220.000 chuyên gia và lao động chất lượng cao. Từ đó, đáp ứng nhu cầu ở thực và cho thuê thu về dòng tiền ổn định.

Với mức giá từ 30,5 triệu đồng/m², chỉ với nguồn tài chính khoảng 2 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ tại The Win City. Hiện The Win City đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định, mang đến sự an tâm cho khách hàng – đặc biệt là cộng đồng Việt kiều đang tìm kiếm một điểm tựa an cư bền vững và tích sản dài hạn tại Việt Nam.