2 phân khu KĐT sinh thái thể thao hơn 500 ha tại Bắc Ninh tìm được chủ đầu tư

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần, phân khu A và B.





UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần, phân khu A và B.

Theo đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Newhaus là doanh nghiệp trúng thầu cả hai phân khu trên. Công ty này được thành lập vào tháng 11/2020, có địa chỉ tại TP.HCM.

Theo quy hoạch, Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần tại xã Kiên Lao được chia thành 4 phân khu chính.

Phân khu A: Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng với diện tích gần 230 ha, quy mô dân số hơn 5.200 người và tổng vốn đầu tư lên tới gần 7.476 tỷ đồng. Phân khu này sẽ gồm các khu đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà ở thấp tầng và dịch vụ du lịch ven hồ.

Phân khu B: Khu đô thị sinh thái kết hợp thể dục thể thao, rộng hơn 286 ha với tổng đầu tư khoảng 8.540 tỷ đồng. Đây sẽ là điểm nhấn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp, các công trình dịch vụ công cộng và khu trung tâm thể dục thể thao.

Phân khu C: Dành cho công viên chuyên đề và khu ở sinh thái gần 290 ha, phục vụ du lịch dã ngoại và các hoạt động ngoài trời.

Phân khu D: Trung tâm thương mại dịch vụ với gần 67 ha, dự kiến trở thành điểm dịch vụ trung tâm với không gian hội nghị, vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện.

Mục tiêu của Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần tại xã Kiên Lao để tạo lập một khu đô thị mới văn minh, hiện đại, sinh thái và thông minh góp phần hình thành hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ cho tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Dương Dương