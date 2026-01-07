Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm tại xã Lương Hòa và xã Bến Lức.

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB là cổ đông sáng lập, đồng thời là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Ecopark. Doanh nghiệp này do ông Lương Xuân Hà sáng lập và trực tiếp điều hành; hiện ông Hà cũng đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ecopark.

Thành lập năm 2016, Đầu tư và Phát triển DB được xem là “nhân tố đứng sau” loạt đại đô thị quy mô lớn của Ecopark như Ecopark Văn Giang (Hưng Yên) hay Ecorivers Hải Dương. Đây là doanh nghiệp nổi lên nhanh trong lĩnh vực bất động sản trong vài năm gần đây.

Trước đó tại Tây Ninh, liên doanh Đầu tư & Phát triển DB và Tập đoàn Ecopark cũng làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch (tên thương mại Eco Retreat) trên địa bàn xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ), nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư lên gần 17.00 tỷ đồng, hiện công tác bồi thường, GPMB tại dự án này vẫn đang được triển khai.

Về dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm, theo quyết định, thời gian triển khai dự án khoảng 72 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Khu đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm có diện tích gần 260 ha, phía Bắc giáp đường An Thạnh - Tân Bửu và khu công nghiệp An Thạnh; phía Nam giáp sông Bến Lức - Chợ Đệm; phía Đông giáp Vành đai 3 TP HCM; phía Tây giáp đất nông nghiệp và các rạch tự nhiên.

Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là gần 5.200 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB khẩn trương đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án với UBND xã Lương Hòa để làm cơ sở triển khai. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan.

Trước đó vào tháng 6/2025, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp hơn 9.200 sản phẩm nhà ở, bao gồm hơn 1.300 căn nhà liên kế, hơn 1.500 căn biệt thự, 4.000 căn hộ cao tầng, gần 1.500 căn hộ trung tầng và hơn 800 lô tái định cư. Bên cạnh đó, dự án bố trí hơn 20 ha đất công trình công cộng, gần 70 ha đất giao thông, 80 ha cây xanh – mặt nước và hơn 2 ha bãi đỗ xe. Quy mô dân số dự kiến khoảng 33.000 người.

Theo định hướng, khu đô thị sẽ được phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo khả năng kết nối thuận lợi với các trục giao thông lớn, tích hợp đầy đủ các chức năng thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa và giải trí.





Việc dự án được giao cho Đầu tư và Phát triển DB diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đang nổi lên là điểm đến mới của dòng vốn bất động sản quy mô lớn. Thời gian qua, hàng loạt “ông lớn” như Vingroup, Sun Group, T&T, TNG Holding… đã và đang mở rộng hiện diện tại địa phương này.

Trong đó, Vingroup bắt đầu xúc tiến đầu tư vào Tây Ninh từ năm 2015 với tổ hợp thương mại – khách sạn tổng vốn khoảng 1.000 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, trước khi đưa vào vận hành tổ hợp khách sạn lưu trú 5 sao vào năm 2018.

Gần đây nhất, liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An – đều là công ty con của Vinhomes (VHM) đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ. Dự án này có quy mô hơn 930 ha, tổng mức đầu tư khoảng gần 75.000 tỷ đồng.

Sun Group cũng xuất hiện tại Tây Ninh với quần thể Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại khu du lịch Núi Bà Đen, tập đoàn này đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo hiện đại với nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới từ tháng 1/2020.

Bên cạnh đó, nhiều dự án khu dân cư và khu đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng thu hút sự quan tâm lớn của thị trường như Khu dân cư Rạng Đông (TP. Tây Ninh), Khu phố thương mại Mai Anh (Trảng Bàng), Khu dân cư Phước Đông và Suối Cầu Đúc (Gò Dầu).

Riêng trong năm 2025, Tây Ninh đã phê duyệt và khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn, có thể kể đến Khu đô thị mới Đức Hòa – Hậu Nghĩa gần 200 ha, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, hay Khu đô thị T&T Millennium rộng 267 ha.



