Thêm dự án NƠXH giá dưới 25 triệu đồng/m2 ở Hà Nội chuẩn bị mở bán

Sẽ mở bán giữa năm nay

Theo thông tin công bố, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được triển khai theo hình thức đầu tư ngoài ngân sách, không sử dụng vốn đầu tư công. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 11.604 m2 mật độ xây dựng 40%, với quy mô 14 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Dự án cung cấp 612 căn hộ nhà ở xã hội , trong đó khoảng 90% số căn để bán và 10% để thuê mua. Cơ cấu căn hộ gồm loại 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70 m2 và loại 3 phòng ngủ diện tích khoảng 77 m2, phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình có thu nhập thấp, công nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Ô đất CT thuộc Dự án Khu nhà ở Minh Đức, tại xã Mê Linh, Hà Nội.

Về giá bán, chủ đầu tư cho biết đơn giá dự kiến dao động từ 23 - 25 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm chi phí bảo trì. Đối với hình thức thuê mua, giá tạm tính là 312.860 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), với thời gian thuê mua 5 năm. Mức giá chính thức sẽ được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2026. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 là đơn vị phát triển dự án. Khi dự án đủ điều kiện mở bán theo quy định, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, dự kiến từ tháng 6/2026. Thời điểm bàn giao căn hộ dự kiến vào quý II/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, người dân có nhu cầu chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận duy nhất của chủ đầu tư, không thông qua các sàn trung gian. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền trái quy định. Mọi trường hợp kê khai gian dối hồ sơ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đạt 62% mục tiêu

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng , sau hơn ba năm triển khai, Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đang ghi nhận những kết quả tích cực. Lũy kế đến nay, trên phạm vi cả nước đã có 698 dự án nhà ở xã hội được triển khai với tổng quy mô khoảng 657.441 căn hộ.

Trong số này, 193 dự án đã hoàn thành, cung cấp ra thị trường 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công và đang triển khai xây dựng với quy mô 134.111 căn; cùng với đó là 305 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến hình thành 354.187 căn hộ trong thời gian tới. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt khoảng 62% so với chỉ tiêu 1.062.200 căn được đặt ra tại Đề án.

Riêng trong năm 2025, kết quả thực hiện tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Cả nước đang đầu tư xây dựng 134.111 căn nhà ở xã hội, trong đó năm 2025 đã khởi công mới 90 dự án với quy mô 95.630 căn. Đáng chú ý, số lượng căn hộ hoàn thành trong năm đạt 102.633 căn, vượt kế hoạch 100.275 căn, tương đương 102% chỉ tiêu.

Có 19 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2025. Các đô thị lớn như Hà Nội hoàn thành 5.158 căn, đạt 110% kế hoạch; TP HCM hoàn thành đủ 13.040 căn, đạt 100%; Hải Phòng vượt mạnh với 13.147 căn, đạt 123%. Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ cũng ghi nhận mức hoàn thành từ 109% đến 111%.

Một số địa phương có kết quả nổi bật như Thái Nguyên hoàn thành 4.223 căn, đạt tới 390% chỉ tiêu; Nghệ An đạt 175%; Phú Thọ đạt 154%; Hưng Yên đạt 137%. Các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Cà Mau, Quảng Ngãi đều vượt kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương khác như Ninh Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang hoàn thành đúng 100% chỉ tiêu, trong khi Sơn La vượt gấp đôi kế hoạch với tỷ lệ 204%.

Kết quả trên cho thấy sự vào cuộc tích cực của các địa phương và chủ đầu tư, góp phần quan trọng vào việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu của Đề án trong giai đoạn tới, việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quỹ đất và nguồn vốn vẫn là yêu cầu then chốt.