Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một dự án KĐT rộng hơn 100ha tại tỉnh sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới mà KBC của đại gia Đặng Thành Tâm "đeo đuổi" hơn 20 năm bất ngờ có diễn biến mới

07-01-2026 - 13:05 PM | Bất động sản

Dự án khu đô thị Phúc Ninh của KBC trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, song vẫn chưa thể “về đích”.

Dự án hơn 20 năm của đại gia Đặng Thành Tâm tại tỉnh sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới bất ngờ có diễn biến mới - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Phúc Ninh tại phường Võ Cường và phường Vũ Ninh.

Theo đó, nội dung điều chỉnh tập trung cập nhật hiện trạng, địa giới hành chính, ranh giới và quy mô dự án. Cụ thể, diện tích dự án khu đô thị sau điều chỉnh còn lại khoảng 114,55 ha (giảm 15.891,1m2). Quy mô dân số dự kiến khoảng 14.414 người.

Liên quan đến vị trí, phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch, dự án nằm trên địa bàn phường Võ Cường và phường Vũ Ninh. Ranh giới như sau: Phía Bắc giáp khu dân cư dịch vụ Thị Cầu, đồi Búp Lê; phía Nam giáp Quốc lộ 18 và đường Trần Hưng Đạo; phía Tây giáp đường Đấu Mã và khu dân cư dịch vụ khu Phương Vỹ, Thanh Sơn, phường Vũ Ninh; phía Đông giáp đường gom Quốc lộ 1A.

Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị mới kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khu dịch vụ, vui chơi giải trí hiện đại của khu vực.

Bên cạnh đó, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch, thiết kế đô thị, hạ tầng kỹ thuật – xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững. Về tính chất, xác định là khu đô thị mới kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, được đầu tư đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) là tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/01/2026.

Khu đô thị mới Phúc Ninh do KBC làm chủ đầu tư. Dự án được khởi động từ năm 2003 với tổng mức đầu tư ước tính hơn 4.200 tỷ đồng. Dự án khu đô thị Phúc Ninh trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, song vẫn chưa thể “về đích”.

Tại ngày 30/9/2025, Kinh Bắc đã đầu tư vào dự án này hơn 1.123 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bất động sản trọng điểm của Kinh Bắc gặp vướng mắc pháp lý nhiều năm nay do liên quan đến tiến độ thu tiền sử dụng đất không diễn ra như dự kiến.

KBC hiện là chủ đầu tư của 25 khu công nghiệp tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Riêng tại Bắc Ninh, cuối tháng 5/2025, KBC tiếp tục được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ mở rộng 2 với quy mô 140ha tại xã Quế Võ. Đây là KCN đa ngành, công nghệ cao, thu hút lĩnh vực điện tử, linh kiện, cơ khí chính xác... Tổng mức đầu tư của dự án là 1.878 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Thời gian gần đây, KBC cũng được phê duyệt loạt dự án mới như KCN Tràng Duệ 3 (626ha), khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (585ha) tại Hải Phòng, hay KCN Kim Thành 2 (giai đoạn 1 gần 235ha) tại Hải Dương.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha

Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha Nổi bật

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding Nổi bật

Tây Ninh có khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng

Tây Ninh có khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng

12:27 , 07/01/2026
2 phân khu KĐT sinh thái thể thao hơn 500 ha tại Bắc Ninh tìm được chủ đầu tư

2 phân khu KĐT sinh thái thể thao hơn 500 ha tại Bắc Ninh tìm được chủ đầu tư

12:23 , 07/01/2026
Chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sắp nhận ít nhất 3 quỹ đất từ TPHCM

Chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sắp nhận ít nhất 3 quỹ đất từ TPHCM

11:46 , 07/01/2026
TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ

TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ

11:42 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên