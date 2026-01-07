Một dự án KĐT rộng hơn 100ha tại tỉnh sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới mà KBC của đại gia Đặng Thành Tâm "đeo đuổi" hơn 20 năm bất ngờ có diễn biến mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Phúc Ninh tại phường Võ Cường và phường Vũ Ninh.

Theo đó, nội dung điều chỉnh tập trung cập nhật hiện trạng, địa giới hành chính, ranh giới và quy mô dự án. Cụ thể, diện tích dự án khu đô thị sau điều chỉnh còn lại khoảng 114,55 ha (giảm 15.891,1m2). Quy mô dân số dự kiến khoảng 14.414 người.

Liên quan đến vị trí, phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch, dự án nằm trên địa bàn phường Võ Cường và phường Vũ Ninh. Ranh giới như sau: Phía Bắc giáp khu dân cư dịch vụ Thị Cầu, đồi Búp Lê; phía Nam giáp Quốc lộ 18 và đường Trần Hưng Đạo; phía Tây giáp đường Đấu Mã và khu dân cư dịch vụ khu Phương Vỹ, Thanh Sơn, phường Vũ Ninh; phía Đông giáp đường gom Quốc lộ 1A.

Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị mới kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khu dịch vụ, vui chơi giải trí hiện đại của khu vực.

Bên cạnh đó, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch, thiết kế đô thị, hạ tầng kỹ thuật – xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững. Về tính chất, xác định là khu đô thị mới kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, được đầu tư đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) là tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/01/2026.

Khu đô thị mới Phúc Ninh do KBC làm chủ đầu tư. Dự án được khởi động từ năm 2003 với tổng mức đầu tư ước tính hơn 4.200 tỷ đồng. Dự án khu đô thị Phúc Ninh trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, song vẫn chưa thể “về đích”.

Tại ngày 30/9/2025, Kinh Bắc đã đầu tư vào dự án này hơn 1.123 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bất động sản trọng điểm của Kinh Bắc gặp vướng mắc pháp lý nhiều năm nay do liên quan đến tiến độ thu tiền sử dụng đất không diễn ra như dự kiến.

KBC hiện là chủ đầu tư của 25 khu công nghiệp tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Riêng tại Bắc Ninh, cuối tháng 5/2025, KBC tiếp tục được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ mở rộng 2 với quy mô 140ha tại xã Quế Võ. Đây là KCN đa ngành, công nghệ cao, thu hút lĩnh vực điện tử, linh kiện, cơ khí chính xác... Tổng mức đầu tư của dự án là 1.878 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Thời gian gần đây, KBC cũng được phê duyệt loạt dự án mới như KCN Tràng Duệ 3 (626ha), khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (585ha) tại Hải Phòng, hay KCN Kim Thành 2 (giai đoạn 1 gần 235ha) tại Hải Dương.