Triển vọng đầu tư năm 2026: Dòng tiền tìm cơ hội trong chu kỳ tăng trưởng mới

Chu kỳ tăng trưởng mới trong kỷ nguyên vươn mình

Việt Nam đã khép lại năm 2025 với 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là tăng trưởng GDP đạt 8,02%, cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025 nhờ động lực chính từ dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Con số này đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Đây là mức cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới, khu vực. Quy mô GDP theo giá hiện hành 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tương đương bình quân đầu người 5.026 USD, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Đây là nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026. Để hiện thực hoá mục tiêu tham vọng này, các chính sách tài khóa mở rộng tiếp tục được duy trì, với giải ngân đầu tư công ở mức cao, tập trung vào hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng, logistics và đô thị hóa.

Song song đó, chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất ở mức thấp tương đối, hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng trong nước. Môi trường pháp lý cũng đang được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như bất động sản, thị trường vốn và tài sản số.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, tăng trưởng cao trên nền vĩ mô ổn định sẽ là lợi thế để Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn. Quy mô dân số trẻ và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để các kênh đầu tư bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Chứng khoán: Tâm điểm của dòng vốn trung và dài hạn

Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ. VN-Index chinh phục những đỉnh cao mới, vốn hoá toàn thị trường gần chạm mốc 10 triệu tỷ. Tuy nhiên, thị trường phân hoá rõ rệt, đà tăng tập trung cục bộ khiến không ít nhà đầu tư vẫn cảm thấy khó khăn. Tình trạng này được kỳ vọng sẽ thay đổi khi chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn trong năm 2026.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP 2 chữ số, chứng khoán được đánh giá sẽ hưởng lợi rõ nét từ bối cảnh vĩ mô tích cực năm 2026 khi các biện pháp kích thích kinh tế kéo theo sự cải thiện mạnh mẽ về lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt ở các nhóm ngành ngân hàng, xây dựng hạ tầng, tiêu dùng và công nghệ…

Bên cạnh yếu tố nội tại, thị trường chứng khoán Việt Nam còn đứng trước cơ hội lớn từ dòng vốn ngoại, khi cánh cửanâng hạng lên thị trường mới nổi đã rộng mở. Thanh khoản được cải thiện, hệ thống giao dịch mới vận hành ổn định, cùng các cải cách về công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường.

Theo đánh giá của Dragon Capital, Việt Nam đang bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô thuận lợi, tăng trưởng duy trì ở mức cao, lạm phát được kiểm soát và khu vực tư nhân giữ vai trò nổi bật hơn, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Chi tiêu cho hạ tầng, dòng vốn FDI và lực lượng nhà đầu tư nội địa ngày càng lớn sẽ tiếp tục hỗ trợ tích lũy vốn và tăng hiệu quả cho thị trường chứng khoán.

Về mặt định hướng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. Sự tăng trưởng bền vững của thị trường tạo điều kiện cho nhà đầu tư tìm kiếm những cơ hội sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, vấn đề quản trị rủi ro vẫn là một yếu tố cần được lưu ý.

Vàng , Bạc : Hầm trú ẩn trong một thế giới đầy biến động

Vàng cũng có một năm 2025 tăng giá mạnh gần 65%. Trong bối cảnh thế giới còn đối mặt với rủi ro địa chính trị, biến động chính sách tiền tệ và nợ công toàn cầu, vàng tiếp tục giữ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Việc các ngân hàng trung ương trên thế giới có xu hướng tăng dự trữ vàng, giảm phụ thuộc vào USD cũng là một yếu tố hỗ trợ giá của loại tài sản này.

Nhiều tổ chức lớn trên thế giới dự báo giá vàng có thể còn tăng tiếp khi các yếu tố hỗ trợ tài sản này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chính sách như bỏ độc quyền vàng miếng, cho phép các ngân hàng tham gia, thành lập sàn vàng... đang được kỳ vọng giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn.

Trong khi đó, bạc nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý khi là kim loại quý giống như vàng nhưng có giá “mềm” hơn nhiều. Không những thế, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo và công nghệ. Với xu hướng phát triển của các lĩnh vực này, giá bạc được nhiều tổ chức lớn dự báo có thể còn tích cực trong bối cảnh thâm hụt nguồn cung trầm trọng. Dù vậy, biến động mạnh của loại tài sản này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro cho nhà đầu tư.

Đánh giá về triển vọng thị trường, ông Widmer - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America (BofA) cho rằng, các chu kỳ tăng mạnh của vàng, bạc không kết thúc chỉ vì giá đã lên cao, mà chỉ dừng lại khi những động lực ban đầu suy yếu. Ông nhấn mạnh dù các tài sản này đã tăng mạnh thời gian qua, thị trường này vẫn còn khiêm tốn trong phân bổ đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong các danh mục chuyên nghiệp.

Bất động sản: B ước vào chu kỳ phục hồi chọn lọc

Thị trường bất động sản Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt. Việc mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, cùng với các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ, tạo điều kiện cho cả phía cung lẫn cầu quay trở lại thị trường.Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi của người mua vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh thu nhập chưa tăng mạnh.

TS. Trần Đình Thiên nhận định, năm 2026 là thời điểm thị trường bất động sản bắt đầu vận hành theo logic bền vững hơn, khi cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư đều thận trọng và thực tế hơn trong các quyết định. Sự phục hồi của thị trường gắn chặt với sức khỏe chung của nền kinh tế, trong đó đầu tư công và cải cách thể chế đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, những bất cập trong lĩnh vực bất động sản sẽ dần được khắc phục trong giai đoạn 2026 - 2027, khi Chính phủ đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cải cách, từ hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương thị trường đến đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xét trên tổng thể, năm 2026 được kỳ vọng là năm bản lề với thị trường bất động sản, đánh dấu sự chuyển dịch từ giai đoạn phục hồi có chọn lọc. Các phân khúc nhà ở xã hội vừa túi tiền, bất động sản khu công nghiệp, logistics và bất động sản gắn với hạ tầng giao thông sẽ là điểm sáng. Ngược lại, phân khúc cao cấp và đầu cơ thuần túy có thể cần thêm thời gian để hấp thụ.

Nhìn chung, năm 2026 mở ra một bức tranh đầu tư nhiều gam sáng, với nền tảng vĩ mô tích cực và quyết tâm tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, dòng tiền sẽ có xu hướng luân chuyển linh hoạt giữa các kênh, ưu tiên những tài sản vừa có khả năng sinh lời, vừa hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế dài hạn. Việc phân bổ danh mục hợp lý, cân bằng giữa an toàn và tăng trưởng, sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư tận dụng hiệu quả chu kỳ mới đang hình thành.

Xuất phát từ nhu cầu đó, Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCORP) tổ chức Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026”, diễn ra vào ngày 13/01/2026. Sự kiện vừa ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu, vừa là diễn đàn trao đổi chuyên sâu về điều kiện để Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Tại đây, các vấn đề then chốt như tháo gỡ điểm nghẽn của các động lực tăng trưởng cũ, kích hoạt hiệu quả các không gian phát triển, các kênh đầu tư trong chu kỳ mới sẽ được phân tích một cách cụ thể.