TCBS điều chỉnh phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

09-01-2026 - 00:35 AM | Thị trường chứng khoán

TCBS điều chỉnh số lượng trái phiếu chào bán từng đợt, thời gian phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết từng đợt.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX, sàn HoSE) vừa thông qua việc sửa đổi một số nội dung của phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng tại Nghị quyết số 010411/2025/NQ-HĐQT-TCBS ngày 4/11/2025.

Cụ thể, TCBS thay đổi số lượng trái phiếu dự kiến phát hành trong từng đợt như sau:

TCBS điều chỉnh phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng - Ảnh 1.

Nguồn: TCX

Đồng thời, công ty cũng lùi thời gian phát hành dự kiến của từng đợt. Trong đó, đợt 1 (mã TCXPO2628001) dự kiến phát hành trong quý I-II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các đợt sau dự kiến chào bán từ quý I-IV/2026. Khoảng cách giữa mỗi đợt chào bán không quá 12 tháng. Thời gian chào bán mỗi đợt không quá 90 ngày. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Phương án sử dụng vốn chi tiết của từng đợt phát hành cũng được điều chỉnh như sau:

TCBS điều chỉnh phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng - Ảnh 2.

Nguồn: TCX

Lãi suất trái phiếu cũng được điều chỉnh thành lãi suất kết hợp cố định và thả nổi. Trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi = 2,7%/năm + lãi suất tham chiếu.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 22/12/2025, TCBS công bố Nghị quyết số 012212/25/NQ-HĐQT-TCBS phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, TCBS dự kiến phát hành 30.000 trái phiếu thành 6 đợt với khối lượng trái phiếu, mỗi đợt 500 trái phiếu, tương đương huy động 500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Giá chào bán bán 100 triệu đồng/trái phiếu.

Về lãi suất, đối với các trái phiếu đợt 1 và đợt 4, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm.

Đối với các trái phiếu đợt 2, đợt 3, đợt 5 và đợt 6, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp tiếp theo sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,7%/năm.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

